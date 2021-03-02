Какие шаги предпринять, если затопили квартиру

Когда случается серьезный залив квартиры, очень немногие люди способны сохранить самообладание и уверенность. Потоки воды с потолка — это всегда серьезная встряска и стресс, а вдобавок ущерб имуществу! Как не растеряться в экстренной ситуации? Какие предпринять шаги по защите своих прав и интересов? Как добиться полного возмещения ущерба? Об этом мы и поговорим в материале. Эта малоприятная история произошла недавно в моей жизни, поэтому повествование будет происходить от первого лица.

19 января в девять часов вечера мы услышали звук капели в большой комнате. С потолка поначалу капала, а потом вовсю полилась холодная вода. Мокрые пятна стремительно расползались по стенам комнаты, коридора и кухни. Мы не успевали собирать внезапно пролившуюся на нас влагу, а вскоре слой воды на полу составлял 3-5 см высотой. В диспетчерскую службу я звонила уже под оглушительные удары соседей снизу по нашей входной двери. Затопило не только нас, а еще три этажа вниз.

Аварийная бригада, которая приехала через сорок минут, обнаружила сорванный кран на пожарном гидранте. Трубы коммуникаций проходят на чердаке, это так называемый технический этаж, расположенный прямо над нами. А живем мы как раз на последнем этаже.

Важно: в любых аварийных случаях, требующих немедленного реагирования коммунальных или экстренных служб, быстрее всего подавать сигнал "SOS" прямо из кабины лифта, а вовсе не по телефону. В любом лифте имеется кнопка для связи с диспетчером, связь эта круглосуточная и куда более оперативная. Ведь по телефону сначала нужно выслушать автоответчик, затем дождаться своей очереди.

Пожарный стояк мастера перекрыли, а воду, которая успела скопиться на полу чердака, устранять не стали. Для этого у них не оказалось ни шлангов, ни насоса. Пока вся влага не пролилась к нам в квартиру, потоки не прекратились. Мне пришлось собирать холодную воду вручную во всех помещениях квартиры до 2 часов ночи.

Кстати, завершает наш аварийный сюжет еще одна малозначительная деталь — это был день моего рождения. Но в объективе фотокамеры оказалась вовсе не именинница. Туда попали фото и видео мокрых стен, потолка и полов. Мы, конечно, сразу же постарались запечатлеть весь ход и последствия аварии.

На следующее утро я вызвала инженера нашей управляющей компании для осмотра и составления акта. Мне хотелось как можно скорее зафиксировать повреждения в промокшей квартире.

Важно: ущерб, полученный в результате залива водой правильнее всего фиксировать через определенное время, а не сразу после аварии. Срок этот может варьироваться от двух недель до месяца. За это время успеют проявиться все дефекты: разводы на потолке, деформация ламината или паркета, "пузыри" и отслоения обоев, это как раз происходит, когда строительные материалы высыхают. А особенно зимой на просушку требуется больше времени. Все, что необходимо сделать собственнику жилья на первых порах — уведомить управляющую компанию об аварии, не лишне было бы иметь на руках копию этого заявления с входящим номером.

Через три недели я опять пригласила инженера управляющей компании — пришло время составить акт обследования поврежденного жилого помещения. Это важный шаг в ситуации с заливом. К визиту нужно хорошо подготовиться. Благо время на подготовку у собственника квартиры достаточно — пока жилье "сушится", хозяин может детально изучить все повреждения, составить подробный список.

Важно: акт обследования должен быть составлен правильно. Помимо детального перечня повреждений по всем помещениям квартиры, документ обязательно должен содержать основную причину залива. В нашем случае это поломка крана на пожарном гидранте.

Следующим этапом является проведение независимой жилищно-строительной экспертизы жилого помещения. Такая услуга эксперта-оценщика в среднем в Москве стоит от 7 до 15 тыс. руб. Расходы, если дело дойдет до судебного разбирательства, будут возмещены заявителю ответчиком. Кстати, многие оценщики соглашаются провести экспертизу только после получения собственником акта обследования из управляющей компании.

Важно: в отчете о независимой оценке ущерба должны быть указаны две суммы — стоимость восстановительного ремонта с учетом износа материалов и без такого учета. Дело в том, что пострадавшие обои, напольные покрытия и прочие материалы отделки обычно имеют ту или иную степень износа. Особенно если ремонт в квартире в последний раз делался лет пять назад. В этом случае ответчик может настаивать, чтобы судья ориентировался на сумму, которая ниже — как раз с учетом износа. И суд может такое требование поддержать. Тогда придется заново производить оценку, а это лишние расходы времени и денег.

Получив на руки все необходимые документы: акт обследования поврежденного жилого помещения, локальную смету на ремонтные работы (его готовят сметчики управляющей компании), отчет о независимой оценке ущерба, я приступила к подготовке досудебной претензии. Разумеется, сумма возмещения, рассчитанная управляющей компанией, оказалась существенно ниже той, которую определил независимый эксперт. 26 тыс. 837 руб. против 137 тыс. 531 руб. — это без учета износа материалов. А с учетом износа — 130 тыс. руб.

В дальнейшем, если попытка досудебного урегулирования спора не увенчается успехом, а попросту управляющая компания будет настаивать на своей сумме ущерба, я подготовлю исковое заявление в суд.

Важно: как правило, подобные споры решаются в пользу истца. А расходы ответчика значительно увеличиваются, ведь ему приходится компенсировать пострадавшей стороне помимо основной суммы ущерба еще и неустойку, штраф, моральный вред, стоимость независимой экспертизы, а также нотариальные и почтовые расходы.

Какие шаги нужно предпринять, если случился залив квартиры:

Аварийные работы. Составление акта обследования поврежденного жилого помещения. Проведение независимой жилищно-строительной экспертизы. Досудебное урегулирование спора — отправка претензии виновнику аварии. Судебное разбирательство. Взыскание ущерба в рамках исполнительное производства.