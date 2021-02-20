Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский?

Как проголосовать по вопросу памятника на Лубянке? Феликс Дзержинский или Александр Невский?

Памятник Дзержинскому вернут на Лубянку?

Невский или Дзержинский? Вопрос назрел политически

На портале "Активный гражданин" с 25 февраля по 5 марта 2021 года состоится голосование о том, какой памятник нужно установить на Лубянской площади.

История вопроса такова. В декабре 2020 года "Офицеры России" обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой оценить законность сноса монумента Феликсу Дзержинскому. Памятник работы Евгения Вучетича был демонтирован на площади после провала августовского путча в 1991 году. Одновременно общественная организация инициировала процедуру возвращения памятника на Лубянку, сейчас он находится в парке "Музеон".

19 февраля члены Совета Общественной палаты (ОП) Москвы поддержали проведение опроса среди москвичей на тему того, какая личность должна быть доминантой Лубянской площади. В мэрии столицы сообщили ТАСС, что готовы рассмотреть это предложение.

На выбор предложены две личности: Феликс Дзержинский и Александр Невский (предложение от музейного сообщества), сообщил председатель ОП Константин Ремчуков. По его словам никто не предложил "фонтан", который был на площади до 1936 года.

"Мы решили, что чистота жанра состоит в следующем: нам поступили два предложения, мы эти два предложения и выносим на обсуждение, иначе у нас нет механизма отбора иных кандидатур, то есть на каком основании мы будем кого-то исключать", — сказал он.

По словам Ремчукова будут проанализированы ответы москвичей всех 146 муниципальных образований. Результаты опроса будут переданы в мэрию.

Ремчуков уверен, что "когда Мосгордума будет голосовать, у власти будет больше оснований принимать решения, исходя из, надеемся, чуть более точного представления о мнении москвичей".

Зампред ОП и руководитель штаба организаторов опроса Алексей Венедиктов заявил в "Твиттере", что воздержался при голосовании кандидатур на заседании ОП. Это понятно, Венедиктов — представитель российской либеральной тусовки, видящей в фигуре Дзержинского "символ режима".

Два соображения:

хорошо, что москвичей решили спросить,

и второе — вопрос назрел политически, и он будет решён.

И здесь, конечно фигура князя — это фигура для протестного голосования.

Александр Невский — не московский фаворит

Но эта личность ассоциируется у москвичей с Петербургом и, учитывая негласное соперничество двух столиц, вряд ли на подсознательном уровне "прокатит".

Также вспомним, что памятник князю предлагают сегодня установить в Нижнем Новгороде рядом с Александро-Невским кафедральным собором (совершенно понятное обоснование). Пять лет назад в Кирове тоже обсуждали установку памятника Невскому. Тогда власти поддержали эту идею. Даже была выбрана дата открытия — 12 июня 2015 года. Но проект не был реализован. Все эти инициативы исходят от Русской Православной Церкви (РПЦ), в том числе и по Лубянке.

РПЦ считает, что возвращение памятника Дзержинскому является "показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года". Об этом пишет замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в своём Телеграм-канале.

По его мнению, "помогло бы лечение исторической амнезии, которая не даёт увидеть такой символ в таких великих мужах нашей страны, как Иван III или, ближе к теме, Бенкендорф". Также епископ указал на то, что "святого Александра Невского в этом году можно бы вспомнить без труда (год 800-летия князя)".

Тем не менее он признаёт, что за установку памятника выступают не только "фанатики советского прошлого", а также люди, которым просто "нужен символ суровой и справедливой мощи Державы".

Дзержинский — не "историческая амнезия"

Заметим, что памятник Феликсу Дзержинскому исторически привязан к комплексу зданий КГБ — ФСБ на Лубянке. И те люди, которые там работают, конечно, лоббируют возвращение монумента своему основателю — истинному государственнику, к которым в своём большинстве эти люди себя причисляют.

Именно чекисты среднего и нижнего звена не поддержали путч 1991 года, хотя их руководитель Крючков был в составе ГКЧП. Но он защищал не государство, которое русский народ и русская элита создавали веками, а прогнившую и утратившую связь с народом советскую номенклатурную систему.

Поэтому возвращение памятника Дзержинскому — это упор на "чистые руки и холодное сердце", а не "прославление диктатора" и "режима". И это не "историческая амнезия", потому что сейчас там рядом находится памятник репрессированным — Соловецкий камень и это свидетельство того, что этот урок учтён и усвоен.

Кстати, Дзержинский выписал ордер на арест Лаврентия Берии за злоупотребление властью в Азербайджанской ЧК в 1921 году. Берию спасло только заступничество Серго Орджоникидзе и Иосифа Сталина.

"Дзержинский с середины 1920-х годов фактически был в оппозиции к Сталину, хотя и активно боролся со всеми оппозиционерами, стремясь сохранить единство партии. Это было одной из причин его молчания на высоких партийных форумах, хотя своё мнение он выражал в частных письмах и беседах. Так, 2 июня 1926 года он прямо заявил Рыкову: "Политики этого правительства я не разделяю. Я её не понимаю и не вижу в ней никакого смысла", — пишет доктор исторических наук Александр Плеханов.

Дзержинский — блистательный государственник

Любой памятник — это не история про 100%-ное одобрение, памятник может быть и плохому и хорошему, во всём есть диалектика, и тот же Христос, если разговаривать с чиновниками от РПЦ, призывал её видеть во всём (Богу — Богово, а кесарю — кесарево) и во всём, если уж на то пошло, — Божественную волю.

А для россиян, которые выбрали своим президентом Владимира Путина, Дзержинский — это символ блистательного государственника.

Под его руководством:

раскрывались заговоры иностранных разведок и велась борьба с бандитизмом (председатель ВЧК),

восстанавливалась инфраструктура (нарком внутренних дел, путей сообщения, председатель Высшего совета народного хозяйства),

проводилась социальная реабилитация детей (в число задач ВЧК входила ликвидация беспризорности и безнадзорности среди детей), родители которых погибли в ходе Первой мировой и Гражданской войн, интервенции, голода, санкций Антанты.

Он был членом РВС Западного фронта в период войны с поляками, в ходе которой Советская Россия вернула часть земель бывшей Российской империи. Владимир Ленин доверял Дзержинскому самые сложные дела: "Поручите Дзержинскому. Он сделает".

Памятник Дзержинскому — это памятник не только ему конкретно, но и целой эпохе. Это уважение к нашей истории, памяти отцов и дедов, которые строили наше государство.

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