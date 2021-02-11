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Автор Маргарита Кичерова

Синяя борода: можно ли жестокость замаскировать любовью и деньгами

Общество

Могла ли жена Синей бороды из страшной сказки превозмочь свое любопытство и быть счастливой со своим мужем? Историю обсуждает вместе с "Правдой.Ру" психолог Светлана Шарко.

Маргарита Кичерова: Как вы считаете, Синяя борода — невезучий муж или садист-провокатор?

— Мне нравятся ваши эпитеты… Они все подходят, и еще внутренний хищник, который может жить внутри нас.

— И жена его не та, которая довела и сама виновата?

— Я не верю в жену, которая довела и сама виновата. Синяя борода убивал женщин. Закончить жизнь в подвале мужа — грустная история.

— Интересно, а почему он не женился на матери своей жены? Ведь та была моложавой вдовой, подходила ему по возрасту, а он выбрал одну из дочерей.

— Это тоже очень интересно — умудренная опытом, подходящая ему женщина не заинтересовывается, а юная и наивная интересуется. Это богатый и влиятельный человек, и она соблазнилась именно на статус и богатство.

— А почему никто не задается вопросом, куда делись его жены?

— Статус и деньги порой дают возможности.

— Замужество дает возможность быть причастной к чему-то вышестоящему?

— Конечно, и здесь материальные ценности заменяют эрос влечения, которое есть у женщины. Сначала младшая сестра испытывает отвращение к его бороде, но потом привыкает и не находит ее "слишком синей". Так много прекрасного, такую чудесную карету он подарил.

— Он же устроил праздник, на котором показал, что может быть щедрым. Может ли щедрость быть признаком человека, которого надо опасаться?

— Может и не быть.

— А чем привлекает Синяя борода?

— Помимо власти, может войти в доверие, в том числе через щедрость, комплименты. Его жена может приглашать подруг и похваляться своим положением, делать что угодно, не заходя в тайную комнату. Проверка заключается в том, что ему важно, что жена должна быть послушна ему. Не задавала лишних вопросов и довольствовалась тем, что дает.

— И то, что он дал жене ключ — это своеобразная провокация?

— Вне сомнений, он много провоцирует. Мог бы перекрасить или сбрить синюю бороду изначально.

— А зачем ему это?

— Это такой древний образ — Бог смерти и потребитель женской наивности одновременно. Драма в том, что женщина понимает, что что-то не то. Но она играет с ним дальше.

— В реальности у женщин тоже могут быть вот такие звоночки…

— Да, женщины понимают и беспокоятся, но продолжают пленяться своим статусом, богатством, им завидуют. Отметают свои ценности и принимают ценности мужа. Одни могут в этом жить, а у других есть здоровое любопытство, и они хотят узнать все.

— Синяя борода до сих пор не женат. Если бы он выбрал тех, кто может в этом жить, он был бы счастлив, у него не было бы умерших жен.

— Этот человек — провокатор, сам чем-то недоволен и хочет обладать через полное подчинение. Но кто выдержит, если дать ключ? Как Бог смерти, он дает возможность к исцелению — либо я тебя убью, либо ты преодолеешь свое любопытство. Помните, как женщина шла в подвал? Она несколько раз чуть не сломала шею.

— А вообще стоило ей открывать эту дверь? Стремиться узнать тайны супруга?

— Считаю, что стоило. Тут не просто отношения мужа и жены. Я понимаю, что у супруга могут быть тайны сокровенные, но не связанные с убийством нескольких жен. И вот такое стоит открыть, иначе тебе не избежать участи жертвы.

Зачем эти провокации?

— Он все равно нашел бы способ ее погубить?

— Да, после ключика могло быть что-то еще.

— А каковы его внутренние мотивы?

— Подчинение.

— Если бы он хотел просто послушную девочку, он бы выбрал совсем наивную, не знающую жизни, и воспитал ее под себя. Думаю, ему просто нравится убивать…. Я знаю трех Синих бород, от которых женщины уходили морально расчлененными.

— Смерть начинается уже в тот момент, когда женщина как муха прилипает на это сахарное шоу в начале.

— Он знает, чем соблазнить, тонкий знаток наивных женщин.

— Можно чем-то обладать и иметь на это право. А ей он дал право просто играть в его покоях. Он не сказал ей правду, что прошел негативный опыт, скорее обычно говорят, что предыдущие женщины были такие мерзкие и гадкие.

— Да, так эти мои знакомые и говорили.

— И когда мы наивно погружаемся в иллюзию, за нее приходится платить. Понимая, что чужую корону не наденешь. Это все равно его власть и статус, а он чудовище.

— Это страшно.

— И есть девочки, которые не видят, что борода синяя. И они так отказываются от собственной интуиции. Хочется сказки, что если будешь любящей, все будет хорошо. Мы не можем представить, что волчица учит волчат: "Когда ты встретишь злобного хорька, закрой глаза, все будет хорошо". Она учит: "Не можешь победить — беги!"

- А жены были виноваты в своем любопытстве?

— Тут я бы не говорила про вину. Мы становимся любопытными из соображений выживания, видя, что происходящее абсолютно бесплодно. Нас тянет познавать жизнь.

— Но Синяя борода сам обвиняет женщин в необходимости их убийства: "Ты вынудила меня". И они верят.

— Потому что в этот момент они уже прикованы. Синие бороды держат человека в жертве, сплетают паутину из стыда, вины и обесценивая, "убивая" человека постепенно. Не наступит с ними рая, даже если будешь "очень хорошей".

 

 

 

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Редактор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
Темы психология синяя борода светлана шарко
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