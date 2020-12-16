О женской уязвимости. Можно ли избавиться от комплекса "дурнушки"

В популярном кинематографе много очень поучительных с точки зрения психологии произведений. Ведущая "Правды.Ру" Маргарита Кичерова решила поговорить о фильме "У зеркала два лица" и о женщине как отражении всех окружающих с психологом Светланой Шарко.

Маргарита Кичерова: Фильм прекрасен, несмотря на то, что ему уже столь много лет. Прекрасна Барбра Стрейзанд в нем. Главная героиня живет вместе с матерью и красивой сестрой, уверенная, что она некрасивая. Преподает в институте, проживает жизнь как может.

Вопрос: "я буду такой, какой ты захочешь" — что рождает у женщин такую потребность? Героиня была такой, как хотела ее мать, готова была принять условия мужчины, который хотел на ней жениться: быть такой, какой он хочет ее видеть.

— Отвечу в духе этого фильма фразой: "Поиск любви". Эта девочка не то чтобы недооценена своей матерью, но во многом обесценена, каждое ее действие оценивается негативно. Поэтому ей важно получить любовь как угодно. Она даже соглашается на брак с мужчиной, который ее выбрал потому, что она у него не вызывает влечения.

— Она была для него безопасной. Получается, она думала, что мама ее полюбит, если она будет выполнять ее условия?

— Она очень хорошо понимает, какая мать, но уже смирилась с этим. До того, как совершенно роскошный в этой роли Джефф Бриджес не показал ей всю боль, в которой она живет, она бы так и оставалась этой "хорошей девочкой", которая практически даже не ропщет, когда ее унижают. Конечно, в таком поиске любви как устоять перед Бриджесом. И она идет на это, предавая себя.

— У матери две дочери, которых она поделила на красивую и умную. Почему она так их делила, почему героиня поверила, что она некрасивая?

— Этот ответ она получает от матери, когда пришла уже и спросила: "Как так, мама?" И та, все же любя ее, рассказала: "я никогда не испытывала такого чувства, как ты сейчас к Грегори, к твоему отцу". Есть люди, которые не могут чувствовать эмпатию из-за проблем в эмоциональной сфере. Сестра вроде вся такая в движухе какой-то, но совсем не в контакте с реальностью. На свадьбе ей уже кто-то вместо мужа массирует плечики.

Они просто похожи, с сестрой просто и понятно. Другая — чувственная, видимо как отец. С ней неудобно быть на одной волне.

— Вот как.

— Родители часто форматируют ребенка под себя, игнорируя его индивидуальность. У детей нет никакой власти и сил отказаться от того, что диктуют нам родители. Она в итоге быстро поменяла стратегию поведения, стала некрасивой, но умной, ироничной. Как она читала лекцию в Колумбийском университете — я бы мечтала присутствовать при этом.

— Это было блестяще!

— Она развила что-то, что стало уравновешивать ее. Но вот красавицей она себе быть не позволяла.

— Но и красавица не была счастлива? Три раза была замужем — тоже что-то искала?

— Красавица явно тоже имеет некие дефекты. Она никак не может найти того, с кем ей будет хорошо.

— А как она найдет?

— Не найдет вообще. Героиня, вопреки матери, развила способность к эмпатии, быть с кем-то в близости. А сестра, хоть и добрая женщина, но живет в горечи и разочаровании, потому что делает ставку только на красоту и с какого-то момента теряет опору под ногами. Красота мужчин и женщин — это что-то очень привлекательное, но этого недостаточно.

Уязвимость и внутренние критики

— Согласна, этого мало. А каких мужчин эти женщины выбирают?

— Наша героиня очень долго никого не выбирала. Она все время убегала от свиданий. Выбирала одиночество, потому что когда ты чувствуешь себя дефективной, трудно кого-то к себе подпустить из страха, что ты ничего не можешь дать, тебя покинут, как покинул ее Алекс, муж.

— Ради красивой сестры.

— И она не подпускала к себе даже очень хороших мужчин, которые были способны на любовь и чувства.

— Когда она посмотрела на того, с кем отказывалась встречаться — он был счастлив со своей избранницей, то поняла, чего ей не хватает в отношениях со своим уже холодным мужем-профессором.

— У мужа были явно проблемы. То, как у него кружилась голова от влечения, было неописуемо мило. Такие женщины отказываются вообще кого-то к себе пропускать, близость — когда оба открыты и уязвимы. Вспоминайте, как она ужинала с матерью. Это было просто что-то, что является пособием о том, как нельзя.

— Возможно, что-то через себя мы пропускаем, когда проживаем как актеры свою жизнь. Возможно ли помочь себе перестать слышать эти голоса в голове?

— Вне сомнения, голоса в голове — то, что мы с коллегами называем внутренними критиками. Когда-то это были внешние фигуры, как мать в фильме. Этих критиков очень важно в себе увидеть, идентифицировать и понять, как они нас обесценивают. Это могут быть буквально каратели, говорящие: "Такая, как ты, недостойна любви. Ты глупая, тупая, страшная". Стоит увидеть то, как мы привычно справляемся и свое беспомощное состояние перед критиками, вот такая работа.

Психотерапия может здесь помочь. Это не так легко — некоторые вещи трудно в себе заметить, но справиться с ними можно. Еще надо отметить, что сразу нападать на них не стоит. Когда-то они помогали выживать рядом с нашими родителями.