Крымская Фемида переживает постпубертат

Крым совсем недавно по историческим меркам вернулся в состав России. Граждане полуострова не успели перестроиться к реалиям современной действительности по многим аспектам. Причем, это качается всех граждан, и сотрудников силовых структур, и представителей криминалитета, и мирных законопослушных граждан.

Конечно, пользуясь наступившей неразберихой, свойственной любому переходному периоду, многие жулики пытаются нажиться, запуская в ход схемы девяностых. Часто не отстают от этого тренда и правоохранители, использующие в своей работе методы тех же "благословенных" времен.

В мутной воде переходного периода многие честные люди оказываются в местах не столь отдаленных не по своей вине. Причем, ожидать помощи в обстановке правового беспредела им так же не приходится. Особенно если на свободе у них практически никого не осталось.

Жертвой своего времени и ретивых правоохранителей стала Виктория Ровенская, которую обвиняют в использовании своего служебного положения для собственного обогащения.

Сейчас женщина находится за решеткой и ей совершенно некому помочь. Осложняется ситуация тем, что у нее диагностирован СПИД. На свободе у Виктории остался только одиннадцатилетний сын, который в силу возраста, никак не сможет помочь матери, о нем самом некому позаботиться.

Следствие по делу Ровенской, начатое с юридически нелогичной формулировки, мол, ничего ей не мешало злоупотребить служебным положением, продолжает полниться килограммами макулатуры, которую подшивают в аккуратную папку.

Дело Виктории Ровенской должно быть возвращено на доследование, слишком много в нем спорных моментов, чтобы считать его сколь-нибудь состоятельным.

В интервью корреспонденту MOS. NEWS ситуацию прокомментировал адвокат Виктории Ровенской Иван Сидоров:

"Хотелось бы обратить внимание на то, что расследование шло чрезвычайно быстро, даже простые дела длятся 6-7 месяцев, а это крайне непростое дело проходит гораздо быстрее и с серьезными нарушениями процесса. Например, во время следствия не были проведены очные ставки между Ровенской и свидетелями. Не соблюдена и процедура подачи документов через МФЦ — сотрудниками не был проведён первичный анализ. Да и как свидетели сотрудники МФЦ в деле не фигурируют и даже не были опрошены. Зато есть записи разговоров Ровенской с Бибиковой, вторая даёт распоряжения Ровенской, что само по себе весьма странно. При этом обвинение не привлекает к ответственности г-жу Бибикову, хотя из записей понятно, что она знала о всех деталях обсуждаемой сделки. При этом следствием не доказано, что Ровенская обогатилась ввиду "карьеризма" и "имущественной выгоды", которые приписывают ей в обвинении правоохранительные органы. Более того, в материалах дела значатся факты противоречивых показаний свидетелей. Смущает и молниеносность судебного процесса, который проходит в каком-то ускоренном режиме без вызова свидетелей, которых со стороны обвинения значится 17 человек".

Таким образом, адвокат склонен предполагать, что решение суда будет таким же поспешным и несогласованным, как и весь обвинительный процесс.

Источник — https://runews24.ru/crimea/11/12/2020/74dce591d1a6922527baf231fc010517