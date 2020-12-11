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Автор Игорь Буккер

Нужен ли стране Пенсионный кодекс?

Общество

Пенсионная реформа — болезненное место для России и россиян. Что же не так делает Пенсионный фонд, почему так часто говорят о его упразднении? Свое мнение высказал "Правде.Ру" зампредседателя Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ворожцов.

Игорь Буккер: Не так давно лидер ЛДПР заявил, что российский Пенсионный фонд прекратит существование, а пенсионеры будут получать деньги напрямую. Выясняется, что такая идея неоднократно озвучивалась другими политиками. А кто первый ее высказал?

— В 2016 году в ходе выборов в Госдуму Партия пенсионеров выступила с двумя основными лозунгами: не допустить непродуманного повышения пенсионного возраста и сформировать в России системное пенсионное законодательство в форме Пенсионного кодекса. Закладывая в него основные идеи, партия четко сказала, что Пенсионный фонд России своих функций как фонд реально не выполняет.

Он является инструментом получения средств и дотаций госбюджета и распределения через определенную группу пенсионеров. Выполняет и несвойственные функции — например, выплачивает материнский капитал. Но как фонд — система сбора денег, работы с деньгами, накопления денег, получения дивидендов и выплат пенсий — он не работает.

Встает вопрос: почему в СССР маленькие и скромные собесы без компьютерных систем обеспечивали выплаты пенсий миллионам пенсионеров? И другое: почему политики так хватаются за идеи пятилетней давности? Первое: они в свое время, в 2016 году, проспали, а потом осознали, какой общественный резонанс это несет. А второе: нет новых идей.

Пенсионный кодекс крайне необходим! Сегодня вопросы пенсионного обеспечения регулируются 79 нормативными актами. У судей, депутатов, прокуроров своя пенсия. Тогда вопрос, а Пенсионный фонд на что? Мы продвигаем принцип, заключающийся в свободном самоопределении пенсионного возраста. Вы улыбаетесь, но по нему ушли на пенсию несколько миллионов россиян.

Скажем, военнослужащие знают, что через стаж в 25 лет они получают право на пенсию. Если служат дольше, то эта пенсия растет. Наша программа ясная и четкая: пенсия не за возраст, а за стаж. Все политики сейчас прыгают: давайте вернем пенсионный возраст, а ведь это кандалы, которые содействуют изгнанию людей с работы.

Специалисты говорят, что 30 лет трудового стажа — срок, позволяющий выработать минимум пенсии. Вот женщина — у нее дочка родила ребенка, и ей надо работать — она могла бы в 50 лет выйти на пенсию. У нас токари при этом многие в 70 лет работают великолепно. Зачем их выгонять на пенсию, при дефиците трудовых ресурсов по многим специальностям?

Поэтому Партия пенсионеров подходит системно. Не вырывает кусок, а строит концептуальные подходы. В зависимости от того, сколько детей выращено, сколько трудился человек, принимал ли участие в боевых действиях, имеет ли награды. То есть заслуги перед Родиной тоже должны учитываться. И одновременно тот минимум стандартный, что в Европе называется "социале" — который должен получать человек, если даже так сложилось, что он ни одного дня не работал. Ну жизнь так сложилась у него.

Вот наш принцип системного подхода. И мы с большой иронией смотрим, как некоторые политики выдирают изюминки из булочки и пытаются их всем демонстрировать через парламентские трибуны, микрофоны.

О людях забывают

— В вашей партии только люди предпенсионного и пенсионного возраста или нет? И какие вы причины в происходящем видите: нехватка средств у государства или что? Во всем мире прямо пандемия со сменой пенсионного возраста.

— Мы очень внимательно изучаем, кто голосует за нашу партию. Это люди от 40 до 65 лет. Те, кто старше 70, поддерживают либо "Единую Россию", либо по традиции КПРФ. Очень неожиданное было явление в 2016 году, когда за нас проголосовало очень много молодежи, в том числе в студенческих городках.

Даже известный писатель Маас посоветовал молодым людям в ответ на вопрос: "Тут фашисты, коммунисты, непонятно кто — за кого голосовать?" — голосовать за тех, кто думает об интересах старшего поколения. У нас даже есть молодежное крыло Партии пенсионеров, удивительно активное.

Если в советское время была политизация экономики, социально-экономической жизни, то потом все стали считать доходами. И в связи с этим все эти оптимизации. Больницы — невыгодно, школа — мало учеников, невыгодно. Показатель человека, личностных факторов был уничтожен. Вместо него мы видим цифру, которая и вывела идею изменения пенсионного возраста. Очевидно, что она была с самого начала не продумана.

Один из ее идеологов меня как-то спросил: "Изменение пенсионного возраста не касается пенсионеров. Но главная движущая сила протеста — пенсионеры". Я говорю: "Вы не поняли главного. Пенсионеров и вообще людей старшего возраста пугает последовательное системное наступление властей на их финансовое положение, на фискализацию. То есть всевозможные налоги добавляются: капремонт, имущество, квартира, земельный участок, за дачу, за теплицу и так далее. И поэтому в широком сознании людей старшего возраста любое вот такое изменение воспринимается как элемент дальнейшей опасной фискализации".

Нам нужно сделать нормальную систему оценки, чтобы ситуацию в регионе, отдельном поселке оценивали не только по количественному финансовому показателю, но и по социально-психологическим, ценностным, человеческим факторам. Вот сельская библиотека, ее 20-30 человек посещает. Закрыть ее, пусть книжки читают по компьютеру! Но для ребенка взять старые книги, почувствовать запах обложки, страниц… И мы еще и библиотекаря сокращаем, лишаем ее последнего источника дохода, а это может быть последний интеллигент деревни.

Партия пенсионеров подходит следующим образом: нам необходимы социальные и человеческие критерии. Если подходить с ними, то, конечно, очень многих реформ можно было бы избежать.

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Редактор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
Темы пенсии пенсионный фонд владимир ворожцов пенсионная реформа
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