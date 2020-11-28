"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации

На подходе зимняя праздничная неделя. Необычная, омраченная COVID-19. Как можно оптимально провести праздники, нужна ли нам их новая система? Своим мнением с "Правдой.Ру" делится китаевед Бронислав Виногродский.

Как обустроить праздники

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Игорь Буккер: Грядут новогодние каникулы. Расскажите, как нам их провести?

— С годами все меньше веришь в позитивные изменения, и праздники — точки правильного переживания, которые не зависят от тебя лично. До этого были определенные обряды, цвета. Но самое важное — праздник был в точной точке времени. И он изначально никогда не был религиозным, а сейчас в мире в основном религиозно-христианские праздники.

При этом люди консервативны. Вот мы выросли — мама, родина, мандарины, Новый год, елка, Дед Мороз… Кто такой этот Дед Мороз? Это Морозко или Оле-Лукойе?

А дети с этим выросли. И говорят: "Папа, передай письмо Деду Морозу. Он заготовил двенадцатый "Айфон" или не заготовил?" Невозможно менять только праздники, меняется в целом парадигма историческая.

Должен появиться лидер, у которого будет заказ на новое осмысление истории и людей во времени. Власть — штука нестерильная, это ее качество и свойство. И есть единственный заказчик, который может историю запустить. Я не сторонник демократий, они очевидно показывают свою неспособность справляться с задачами. Когда у тебя натырено благосостояния за несколько поколений, поспокойней живется. Хочется, конечно, быть подобрее и покультурнее. А вот когда все время страх, что куска не хватит… Так что праздники должны быть построены на хитрости, игровой уловке. Людей в хорошее нужно заманивать.

Но сколько я живу — я вообще не верю, что можно предложить нечто хорошее стране. Страна находится в статусе психиатрическом в плане системы отношений между людьми, они неправильные. И я считаю, что нужно сделать новую систему праздников, и это не так сложно.

— Тем более у нас много намешано. Чего только не напридумывали — день взятия Бастилии, Хэллоуин, день граненого стакана…

— Сейчас система праздников в стране — чистейший бред, который и отражается в происходящем. Людей хороших много, в том числе и во власти, пытающихся что-то сделать, а получается, как говорил наш философ, как всегда.

— Еще великую фразу сказал Виктор Черномырдин: "Никогда такого не было, и вот опять".



— Даосский философ однозначно.

— Значит, нужно как-то запустить этот механизм? Сейчас модно референдумы проводить по поводу праздников. Столько несогласия с ними было, особенно по поводу 4 ноября.



— Вообще не верю в референдумы как возможность что-то решить. Большая часть политической жизни современного мира — это просто галимый фейк. Как и информационная среда современного мира.

Почему 2021 год "принесет много откровений"

— Что можно сказать о следующем годе? Он продолжит 2020-й?

— Это будет металлический Бык. Будет продолжение, но куда более мягкое. Мне кажется, этот год принесет много откровений. Оказывается, мы что-то не так все делали. Что-то мы, видать, немножко попутали, надо было, вообще-то, по-другому.

— Поговорим о холотропном дыхании, которым занимается Станислав Гроф. Она как-то на самом деле соотносится с китайскими трактатами?

— Нет! Китайская медицина — это медицина в первую очередь. Китайцы никогда не гнались за измененными состояниями сознания. Алкоголя им хватало, пока не посадили их на опиум англосаксы. Вполне направленная политика наркотического геноцида нации. Ее никуда не денешь, хорошо бы про это кто-то сказал и кто-то ответил.

А до того в Китае было достаточно водки самого разного характера — от 38 до 60 градусов. На протяжении тысяч лет пили вполне умело. Так вот, они очень хорошо знали, как устроена травяная медицина. Если наши травники пишут, что трава лечит то-то и то-то, то в Китае пишется, как она попадает в систему и как воздействует. Лечат человека, а не болезнь, а каждый человек индивидуален.

Китайская медицина в значительно большей степени про то, как должен уметь думать врач, а он должен уметь думать. У меня вчера девушка на занятиях попросилась к китайскому доктору на пульсовую диагностику. Я говорю: "Зачем?" Это и я могу сделать. Деньги положи и все. А китайская медицина — это целостная наука об устройстве организма. Там описывается все абсолютно, все аспекты бытия человека.

Запад самонадеян, ему кажется: вот сейчас искусственный интеллект, органы — а тут бах, и COVID. Ничего, университеты мира опять взялись что-то делать в лабораториях, все успокоились. Единственное, что лечить так и не научились.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовил Михаил Закурдаев