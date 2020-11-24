Как Конфуций и Лао-цзы победили коронавирус в Китае

Совсем недавно прошла первая годовщина возникновения в мире коронавируса. Почему Китай оказался более восприимчив к такому "детищу" и обошелся без длительных локдаунов? В чем мудрость восточной цивилизации? "Правде.ру" рассказывает китаевед, писатель, переводчик Бронислав Виногродский.

Игорь Буккер: Как вы оцениваете произошедшее?

— Как китаевед могу сказать, что 2020 год — год Металлической Крысы, но это ничего не значит. Китайцы традиционно меряют время циклами — 60 часов, 60 дней, 60 месяцев, лет и так до бесконечности.

Внутри цикла есть своеобразные деления, которые определяют качество волны. Цикл делится на две половины. Например, предыдущий начался в 1924 году, половина его пришлась на 1954 год. В 1924 году умер Ленин, а в 1954 году закончилась сталинская эра, пришел к власти Хрущев, началась оттепель.

— А это не зависит от начала года по-китайски и у нас? Ленин умер в январе, а китайский год начался, наверное, в феврале?

— Это же не до секунд история. Главное — год. Когда думаешь о времени, то вряд ли понимаешь, когда что на самом деле во времени случается. Когда включился этот самый коронавирус? Когда прошли первые объявления о заболевании? Сама по себе проблематика событий в истории — очень важный и непростой момент. И он, конечно, очень субъективный.

— Но по-латыни мы называем его COVID-19.

— Тоже интересное число. Так вот, наш цикл начался в 1984 году, в котором умер Андропов. А в 2014 году объявили ровно на смену цикла победу Майдана на Украине.

Но есть еще интересное деление внутри цикла на 36 и 24. Первая половина цикла всегда связана с Ян, активная, происходит масса вещей. А Инь — уже принимает последствия того, что произошло. До 2014 года была одна история, реформы, с экономикой что-то. А потом включилась политика, идеология. Сообразили, что народ на просторах прячется, надо его в патриотизм загонять или наоборот.

А на китайский Новый год включается COVID. Для меня что это такое? Я не считаю, что Китай и Америка специально запустили. Произошли естественные процессы, появляются вирусы. Я и сейчас не склонен переоценивать этот вирус как смертельную опасность. Грипп и грипп. Если ты заболеваешь, чувствуешь себя отвратительно. Во времена нашей молодости говорили: "Если лечиться от ОРЗ, то будешь болеть две недели, а если не лечиться, то 14 дней". И здесь я вижу ту же самую фигню. Я не вижу никаких оснований для какой-то паники.

Металлическая крыса — это стихия воды. И металл, порождающий воду, резко распространил знание и влияние. Это чистая подсадка. И вот в это упал COVID. А страх перед ним, вообще страх — это жуткое дело. Как эта байка про договор чумы со смертью: "Я забрала пять людей, как обещала, остальные умерли со страху". Очень сильно надо удержаться от того, чтобы на каждый чих и кашель не думать, что все, пошло по наклонной.

В Китае быстро создали модели реагирования, показали пример абсолютно жесткого карантина. И все остальные стали их копировать. Китайцы первые закончили и разобрались с этой истерией. У них не было второй волны, все нормально работает, рост экономки на 4% — короче, они в плюсе. И подлости тут я не вижу. Я вижу глупость западного мира.

Особый китайский путь

— То есть в Китае такого локдауна не было, как на Западе?

— Нет. Какое-то время сидели на карантине, производство сократилось, потом все стало восстанавливаться. К тому же еще Сергей Доренко говорил: у них огромный внутренний рынок, что им этот Запад? Они там у себя рынок насытят и будут в шоколаде. И это именно так, они в любом случае выводят свой юань в мировые валюты.

Раньше вся политика строилась на последовательно повторяющихся схемах: исламский экстремизм, терроризм, одни, другие чудят, здесь это введем, здесь санкции. И Америка начала лажать сперва с Китаем, потом с Россией. Это выдающаяся страна, но молодая, наглая и в связи с этим местами глупая, потому что делает ставку на силу. А тут выясняется, что мир-то еще больше. Все вроде стали какое-то время дружить, позабыли обо многих вещах, что были колонии, что нещадно грабили, было рабство, геноцид народов, что Америка — не земля людей, которые там живут.

— В отличие от Китая Америка была колонией.

— Да. И вот Китай возникает со своим подходом ко многим вещам, с глубинной мудростью в отношении того, чего нет на Западе. Запад учится и берет. Я ездил в Америку — каждый пятый говорит по-китайски, но все они возвращаются в Китай. И пандемия показала преимущество китайской системы над американской — экономическое, политическое, военное. Про идеологию и нечего говорить — у китайцев есть конфуцианство, даосизм, глубинные учения. А у этих-то нет.

Конфуций для самых маленьких

— Кстати, они между собой не очень уживались, все эти философы. Критиковали друг друга.

— У даосизма и конфуцианства вообще не было никогда взаимной критики. Они просто не соприкасались. Это были не просто абстрактные идеологии, а практические учения. Можно сколько угодно читать Канта, но он тебе не подскажет, что делать при насморке. В Китае философские учения помогали решать отношения с семьей, с соседями, со страной. Есть "Троесловие" — учение Конфуция в очень простых фразах для маленьких детей.

Китайская история отличается от западной тем, что это система биографий и примера поведения человека в разных ситуациях. Конфуций создал первый образовательный канон для Китая, пять учебников для управленца. Для других целей образование не рассматривалось. Его суть — человек сдает экзамен и идет занимать должность в администрации.

— Помните у Карла Ясперса — осевое время. В одно время появляется религия, философия, но дальше идет развитие, а в Китае были еще какие-то философы, кроме Конфуция, Лао-цзы и прочих?

— Огромное число, и литературы тоже. В Китае вообще письменная цивилизация. В антологию поэзии династии Тан входит 48000 стихотворений 2200 поэтов. Это только одна династия. Постоянно писали трактаты по медицине, филологии, творчеству… И это все продолжается в наше время.

— Скорее всего, дело в европоцентризме…

— Да. Нет представления о целостности китайской цивилизационной парадигмы, Китай на протяжении тысячелетий был самой мощной державой мира.

— А можно было бы по "Книге перемен" предугадать Майдан, коронавирус, то, что сейчас в США происходит?

— Можно было бы. Единственное, что это было бы бессмысленно. Все равно западная мировоззренческая система не верит в прогнозы. Ты хоть до секунды предугадай, никто тебе не поверит. Без вариантов.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовил Михаил Закурдаев