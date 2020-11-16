Крымская операция повлияла на исход всей Второй Мировой войны

В сборнике "Здесь кровью полит каждый метр…" опубликованы рассказы участников освобождения Крыма во время Великой Отечественной войны и другие материалы об этой операции. В чем ценность этих документов и уникальность книги?

Как проходила эта операция? Какое значение она имела на ход всей Второй Мировой войны? На эти и другие вопросы ведущего "Правда. Ру" Игоря Буккера ответил доктор исторических наук, руководитель коллектива составителей сборника Сергей Журавлёв.

Читайте начало интервью: "Здесь кровью полит каждый метр…": рассказы участников освобождения Крыма

— Сергей Владимирович, вы сказали, что важным фактором успешного освобождения Крыма было серьезно выросшие боевое умение и особенно — слаженность наших войск. В чем это выражалось?

— Крымская наступательная операция продолжалась сравнительно недолго — с начала апреля по начало мая 1944 года. Севастополь был взят уже 9 мая, последние немецкие войска в Крыму капитулировали 12 мая — эта операция считается одной из самых успешных, заранее продуманных, сверенных, просчитанных.

Войска прошли хорошее обучение и благодаря этому удалось избежать серьезных потерь, которые раньше у нас, к сожалению, были во время обороны Крыма и при неудачных попытках освободить полуостров.

Буквально "кровью полит каждый метр…"

Поэтому книжка и называется "Здесь кровью полит каждый метр…" За период с 1941 по 1944 год в общей сложности потери Красной Армии в Крыму только убитыми составили примерно 300 000 человек.

И я подумал, что если разделить эту цифру на площадь боевых действий, то на самом деле почти на каждый метр приходится убитый, раненый или попавший в плен — их мы просто еще даже не считаем. Только убитыми — 300 000. Это — очень много.

Поэтому мы, воспользовавшись высказыванием одного из военнослужащих, который так сказал о боевых действиях по освобождению Крыма и этой цитатой книжку и назвали. Хорошо, что потом эти жесткие уроки были учтены.

— Не зря про Крымскую операцию говорят, что это — чуть ли не второй Сталинград.

— Да, как раз хотелось бы тоже обратить внимание на то, что у нас пока еще в науке и в общественном сознании значение освобождения Крыма в мае 1944 года недооценено.

Крым — второй Сталинград по влиянию на ход всей войны

Сами немецкие генералы называли потерю Крыма их войсками и, соответственно, освобождение Крыма советскими войсками "вторым Сталинградом". И это действительно так.

Это имело огромное значение на весь дальнейший ход Второй Мировой войны в целом. Потому что Крым — это ключ ко многим другим странам, на которые немцы рассчитывали.

После того, как они потеряли Крым, Румыния вышла из войны и объявила войну Германии. А ведь эта страна была главным источником нефтяных ресурсов для Германии. Поэтому потеря Румынии стала очень сильным ударом для Германии.

Кроме того, на Крымские события очень внимательно смотрели Болгария и другие ближайшие страны. После того, как Красная армия успешно освободила Крым, эти страны-сателлиты начали тут же отпадать от Германии.

Поэтому освобождение Крыма действительно стало одним из переломных событий и имело огромное значение для исхода не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

— Есть знаменитый поселок Геройск, который в то время назывался Эльтиген. Там стоят суда, которые комсомольцы потом восстанавливали. В списках погибших — сплошь молодые ребята. Самый старший из них — командир, старший лейтенант, которому было чуть больше 20-ти, остальные — вообще 18-19-летние. Какое значение имела Эльтигенская операция?

— В ноябре-декабре 1943 года советское командование решило сначала захватить плацдармы на Керченском полуострове. Если удастся там закрепиться, а потом их расширить, тогда уже можно планировать масштабный прорыв немецкой обороны, чтобы осенью-зимой 1943 года начать освобождение всего Крыма.

Военные хитрости

Керченско-Эльтигенская операция включала в себя высадку двух десантов — основного в районе Северной Керчи и отвлекающего в районе Эльтигена.

С Эльтигенского плацдарма пришлось временно отступить. Там были очень ожесточенные бои, серьезные потери понесли наши части и продвинуться дальше не смогли.

Зато благодаря этому отвлекающему маневру плацдарм в районе Керчи удалось не только удержать, но и расширить. Именно с этого плацдарма во время уже основной освободительной операции в апреле 1944 года наносился один из двух главных наших ударов.

А другой первый удар, естественно, был нанесен с севера Крыма — с района Сиваша, оттуда — на Перекоп. Но там у немцев были серьезные оборонительные укрепления, поэтому сначала советским войскам пришлось их брать несколько дней. После этого началась уже основная фаза Крымской наступательной операции.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев