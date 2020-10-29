Должна ли Россия осуждать пакт Молотова-Риббентропа?

Президент России Владимир Путин считает возможным рассмотреть вопрос об усилении законодательных мер, которые запрещают сравнивать цели и действия Советского Союза и Германии в годы Второй мировой войны.

Споры о Второй мировой войне

Несколько дней назад состоялось заседание президентского Совета по культуре и искусству, в ходе которого глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила рассмотреть этот вопрос. Президент инициативу Ямпольской поддержал, отметив, что сделать это нужно аккуратно, но сделать.

Хорошо известно, что Владимир Путин считает крайне важной тему защиты правды о Второй мировой войне, полагая недопустимой ее искажение. Президент даже написал несколько статей по этому периоду — тоже, к слову, показатель отношения главы государства к этой теме.

Напомним, в сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа. Позднее Владимир Путин сказал, что его резолюция "удивила и даже несколько задела".

При этом нельзя не отметить, что и в России есть поклонники точки зрения евродепутатов. В октябре прошлого года произошло весьма примечательное событие — Государственный исторический музей отказался проводить "Дилетантские чтения", посвященные секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа.

Чтения музей проводил совместно с журналом "Дилетант", основателем которого является главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Решение об отказе от совместного мероприятия руководство музея приняло после того, как ознакомилось с содержимым номера "Дилетанта". Чтобы создать нужный настрой, на его обложке была размещена американская карикатура времен начала Второй мировой, на которой изображены Иосиф Сталин и Адольф Гитлер.

Законопроект Алексея Журавлева

В конце мая этого года лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев внес законопроект, который в случае принятия признает недействующим на территории России постановление Съезда народных депутатов СССР, осудившего в 1989 году пакт Молотова-Риббентропа.

Речь про постановление "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", которое было принято в декабре 1989 года. По мнению Алексея Журавлева, это постановление "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил".

Тогда депутаты ориентировались на осуждение дополнительного секретного протокола. По мнению Журавлева, акцент на тайном характере протокола и выводы о том, что ряд его положений противоречили суверенитету и независимости третьих стран, "не могут быть признаны состоятельными".

Позднее 38 ученых, офицеров и общественных деятелей направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину в поддержку законопроекта. Но в Госдуме проект документа пока не рассматривали — хотя это может произойти до конца нынешнего года.

А вот комитеты по иностранным делам парламентов прибалтийских стран и Польши обратились к Госдуме и другим российским учреждениям с призывом прекратить рассмотрение законопроекта. А российским дипломатам внешнеполитические ведомства этих стран заявили протесты.

Впрочем, очевидно, что в России на эти призывы и протесты никакого внимания не обратят. Всё по принципу взаимности — что-то трудно припомнить, когда это парламенты вышеуказанных государств учитывали не то что интересы, а хотя бы мнение России? Равно как, кстати, и евродепутаты.

Очевидно, что споры о причинах Второй мировой войны в значительной степени политизированы. Но это и свидетельство того, насколько они актуальны и по сей день — и не только для научной дискуссии.

Очевиден, впрочем, и тот факт, что предвоенные советско-германские соглашения часто рассматриваются в отрыве от происходивших в то время событий. Получается некий "сферический пакт", который вдруг взялся из ниоткуда. Что, разумеется, ни в малейшей степени не соответствует действительности.

Что же касается законопроекта Алексея Журавлева, то решение по нему будет приниматься исключительно в России. Тема, конечно, деликатная и к ней в полной мере относится поговорка насчет "семь раз отмерь". Но "отмерять" будут российские депутаты и общественность, а не польские, прибалтийские или любые другие "советчики".