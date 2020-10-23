Андрей Ховратов раскрывает секреты быстрого развития бизнеса

В условиях экономического кризиса, тяга к бизнесу заметно поугасла среди населения — это достаточно закономерно. Ситуация усугубляется всеобщей паникой и оттоком финансирования на закрытие базовых потребностей человека.

Новая Экономическая Эволюция Мира - это ваш шаг навстречу будущему

Все статистические исследования летом 2020 года говорили о том, что россияне начали существенно экономить практически на всем.

Я однажды слышал такую фразу:

"Если у тебя мало денег, надо учиться делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно и прямо сейчас!"

Тут же находится масса причин не делать этого: нет стартового капитала, нет опыта и навыков, да и 9 из 10 бизнесов закрываются в первые же полгода… Андрей Федорович Ховратов уверенно заявляет, что бизнес по модели многоуровневого маркетинга решает все эти вопросы. МЛМ доступен каждому, независимо от пола, возраста, квалификации и состояния банковского счета.

МЛМ и МКИ Реальный Шанс для современного человека не просто выжить, а стать Обеспеченным и БОГатым

Человеку важно постоянно находиться в развитии, в постоянном движении к новым знаниям и навыкам. Пожалуй, MLM — это одно из немногих направлений работы, которое дает такую возможность. И поэтому Андрей Федорович Ховратов на 100% убежден, что именно сетевой бизнес — настоящий тренд в современном мире!

Этот вид бизнеса направлен на расширение ваших деловых связей, и он будет стремительно развиваться, именно тогда, когда к вашей команде присоединится все больше и больше людей.

Он основан на маркетинге "из уст в уста", от человека к человеку от сердца к сердцу то есть каждый раз, когда вы общаетесь, искренне что-то рекомендуя другим людям, вы уже занимаетесь МЛМ маркетингом. Огромное количество людей каждый день занимаются МЛМ бизнесом, не зная об этом, и рекомендуя товары услуги фильмы, книги, передачи или авторов каких-либо соцсетей, какие-либо ролики для просмотра — это уже Сетевой бизнес, только бесплатно.

Когда вы поймете, что такое Сетевой бизнес (МЛМ Бизнес), вы начнете обучаться небольшим, самым простым, техникам общения и рекомендациям, вы, даже не осознавая всего этого, уже начнете получать бонусы и премии за рекомендации. Именно поэтому еще МЛМ бизнес называют бизнес рекомендаций, когда вы рекомендуете и за это получаете доход если кто-то купил по вашему совету.

Вы можете быть сами себе начальник и можете решать, где, когда и с кем работать. Это опять же гибкий бизнес. Результаты и ваш доход зависят исключительно от того, насколько продуктивно вы посвящаете свое время этому делу и насколько масштабные цели вы ставите.

Можно продолжать этот список, но есть одно большое НО. Сетевой бизнес научит вас зарабатывать миллионы, но он не учит сохранять и приумножать. А ведь любой, даже слегка предприимчивый человек, способен заработать много и даже очень много, но вот сохранить и приумножить — это уже искусство, которому необходимо научиться.

Мы живем в мире денег, и если мы живем в мире денег, значит человечеству нужно научиться зарабатывать, сохранять и приумножать свои заработанные средства. Именно тогда он научиться управлять своими деньгами и заставит их работать на себя а не всю жизнь горбатиться на деньги.

Можно привести немало примеров, когда люди, достигшие миллионных чеков в МЛМ, через какое-то время скатывались в нищету. Объяснить это можно только тем, что они не смогли правильно распорядиться своим заработанным капиталом, не смогли сохранить и приумножить. Именно тогда, когда доходы упали, эти люди, привыкшие много тратить, но не создавать капиталы, опустились на маленькие доходы, а некоторые даже погрязли в долгах…

Именно поэтому многоуровневый краудинвестинг появился как последний шанс для среднестатистического человека, который уже научился зарабатывать но не умеет сохранять и приумножать.

Бизнес-МКИ позволяет любому человеку, служащий это или рабочий, учитель или врач, финансист или менеджер, студент или пенсионер, предприниматель или бизнесмен — кому угодно — научиться азам финансовой и инвестиционной грамотности.

Они могут создавать свои собственные капиталы с небольших средств, постепенно обучаясь науке инвестирования, могут создать капитальный доход более 100 млн рублей и более в течение 3-10 лет и создать самому себе пенсионное обеспечение, которое позволит жить богатой и процветающей жизнью. Для Этого нужно только понять:

Что такое МЛМ Бизнес. Что такое краудфандинг и краудинвестинг, и как это может помочь реализовать мечты и цели каждому человеку.

В своем блоге https://andreykhovratov.com/ я более подробно рассказываю о финансах, заработке, работе Краудфандинга.

Начнем с МЛМ

МЛМ Бизнес — это продвижение товаров и услуг с помощью сети дистрибьюторов (агентов, партнеров, рефералов) и клиентов, напрямую от создателя услуги или товара непосредственно клиенту, минуя посредников.

Стоимость услуг или товаров всегда одинакова для всех, и партнеров, и клиентов, но комиссионные вознаграждения от распространения могут изменяться от того, насколько партнер компании расширил сеть клиентов и партнеров.

Чем больше личных продаж и создания личных партнеров, тем больше глубина сети, и тем больше доход такого партнера. Таковых МЛМ бизнесе называют Лидерами и Топ Лидерами компании.

Но некоторые подумают, что если пришел первый, тогда и доход больше. Это не так если это не Пирамидальная система или финансовая пирамида.

В МЛМ Бизнесе тот, кто лучше работает, тот и больше получает.

Однажды я пришел в одну компанию МЛМ Бизнеса в 1998 году, и ей было уже два года, уже через год я стал лучшим продавцом компании, а через два года седьмым чеком компании в своей стране. И я обогнал тех, кто пришел первыми, потому что-то была компания МЛМ Бизнеса, и такое возможно только в МЛМ Бизнесе.

Затем через три года я нашел другую отечественную компанию, ей было 5 лет, и за три года работы я стал пятым чеком компании и первым чеком в своей стране.

Итак, это возможно только в МЛМ маркетинге: тот, кто лучше работает, тот и больше получает. Именно поэтому я называю МЛМ Бизнес школой Миллионеров и Школой Предпринимательства.

Но, как я говорил ранее, огромное количество Лидеров и Топ Лидеров заработали более 1 миллиона $ (50-100 миллионов рублей) но сохранить и приумножить удалось немногим. Большинство же просто растратили свои заработки.

Что же такое Краудфандинг, и почему мы его рассматриваем

Краудфандинг — это механизм финансирования текущего предприятия или инициирования нового проекта путем привлечения денежных взносов от "толпы" заинтересованных лиц с помощью различных офлайн- и онлайн-методов с использованием платформ социальных сетей и интернета.

Краудфандинг дает вкладчику возможность финансировать проект, а взамен получить товар или услугу этого проекта или компании, если конечно же все удалось реализовать. Если же автору проекта или компании не удалось реализовать проект, то деньги вкладчиков просто попадают под убыток и можно сказать что убыток минус 100% от вложенных средств.

Именно поэтому краудфандинговые проекты относятся к категории высокорисковых инвестиций. Огромное количество стартапов использовали эту схему финансирования. Существует также специальный закон о Краудфандинге в России, он начал работать с января 2020 года.

Но почему-то развитие предпринимательства и инновационных решений практически не сдвинулось с мертвой точки, и здесь причина в следующем:

Много проектов где стартаперы не смогли организовать качественный менеджмент и не смогли до конца реализовать проекты и средства вкладчиков потерпели убытки. Некоторые стартапы так хорошо реализовались, что их выкупили известные бренды, а люди получили только продукт компании и ничего более.

Очень нашумевший проект по производству очков виртуальной реальности. Это проект, который собрал на краудфандинговой площадке КикСтартер за сутки 1.5 млн $, хотя нужно было только 1 млн $. Но самое интересное, что через два года компания Фейсбук выкупила разработки за 4 млрд $ из которых 2 млрд $ отдала деньгами и 2 млрд $ акциями Фейсбук.

И тогда возмущенные вкладчики, которые получили только очки виртуальной реальности за 300$, а они стоили после запуска проекта 900$, были возмущены и даже подавали в суд на авторов и владельцев проекта, но суды не дали результата.

После такого случая люди захотели быть совладельцами, а не просто участниками общего сбора средств. Это естественно, так как в данной ситуации на свои вложенные 300$ в очки виртуальной реальности вкладчик мог бы получить более 100 тыс $.

Пожалуй, с тех пор начал развиваться КраудИнвестинг.

Краудинвестинг — волшебная таблетка для "стартапа"

Краудинвестинг — это новая бизнес-стратегия, которую можно назвать одним из ответвлений Краудфандинга.

В то время как некоторые компании все еще придерживаются модели прямого маркетинга, многие известные компании используют подобную систему для развития и роста.

Краудфандинг очень актуален на моменте стартапа — предварительном запуске проекта.

Здесь главной целью является правильно заявить о себе, привлечь внимание общественности.

Правильно проведенная крауд-компания, может собрать сумму, превышающую необходимый минимум для старта проекта.

Таким образом, само общество решает, насколько интересна ваша идея.

В свою очередь, людям, которые вкладывают свои деньги в стартап, это также интересно, ведь в будущем растущий бизнес обещает принести внушительный доход.

По сути, каждый человек может стать инвестором компании на старте, и быть заинтересованным в ее постоянном росте и развитии. Так что можно просто заработать деньги, а можно, помимо этого, суметь сохранить и приумножить.

Достаточно характерная черта Краудинвестинга — это возможность получить огромнейший рост капитала при условии, если проект реализовался. Но если проект не реализовался, то как в случае и с краудфандингом средства инвестора могут не вернуться или быть заморожены на неопределенный срок пока реализуется проект.

Много проектов Краудинвестинга появились начиная с 2014 года и ежегодно появляется большое количество проектов, которые работают в этом направлении финансирования.

И Краудинвестинг действительно помогает Хорошим идеям реализоваться быстро и без банковских кредитов или сверх норм от финансовых воротил. Благодаря КраудИнвестингу, можно существенно поднять экономики разных стран, ведь если правильно организован краудинвестинг, люди в странах могут инвестировать в развитие своей собственной экономики, в развитие инновационных предприятий, которые будут служить на благо стране и обществу.

Само же общество будет еще и потребителем товаров или услуг и, одновременно, инвесторами, которые чем больше потребляют, тем больше будет прибыль предприятия, и, в свою очередь, выше доход инвесторов. Благодаря такой концепции любая страна может безболезненно без кредитов развиваться и увеличивать потребительский спрос.

Ну и что же такое Многоуровневый краудинвестинг (МКИ)

Современный бизнесмен не только зарабатывает, но и сохраняет свой капитал.

В идеальной картине мира, если человек действительно работает, его доход стабильно высокий, но в бизнесе нет никаких гарантий.

Стабильный бизнес сегодня не говорит о том, что предпринимателю удастся сохранить свое богатство в будущем. Те, кто были на вершине, нередко скатываются на дно, не сумев распорядиться своим капиталом.

И самый лучший способ сделать это — Многоуровневый КраудИнвестинг (МКИ), который появился на стыке двух явлений — Краудинвестинг и МЛМ.

Благодаря коллаборации Краудинвестинга с многоуровневым маркетингом (МЛМ), стало возможно продвигать новшества еще быстрее и получать сверхприбыли стало еще легче.

Совместная работа позволяет всем участникам, независимо от того, насколько они велики или малы, иметь собственную площадку для краудинвестинга.

В отличие от системы МЛМ, в МКИ каждый новый партнер получает:

Возможность зарабатывать на рекомендациях.

Когда клиенты компании сделали инвестицию, партнер компании получает комиссионные вознаграждения. В некоторых компаниях это называют реферальный доход.

Сегодня реферальные вознаграждения существуют даже в банковской системе и в крупнейших предприятиях. "Приведи друга и получи вознаграждение" — многие слышали это или читали предложения от разных брендов. Такой подход практикуется в самых разнообразных компаниях.

В МКИ партнеры имеют возможность получать уже сейчас, сегодня, даже если ничего сам не вложил и ничего не купил, и это существенное отличие от МЛМ бизнеса, где нужно сначала самому купить.

Ну а часть заработка уже партнер направляет на покупку инвестиционных предложений от компании. Таким образом, компаниям организовавшим МКИ, очень выгодно платить рефералку за рекомендацию. Многие приходят работать только потому что им нравится идея компании, и люди, клиенты чувствуют, что они хотят помочь компании реализоваться.

Таким образом, часть средств уходит на маркетинг, обычно во многих компаниях это от 30 до 50% на реферальные вознаграждения, и 50-70% на реальные вложения в развития в бизнес и в развитие бизнеса.

Если разобраться, это выгодно всем участникам:

Компании не нужно тратить средства на рекламу или на листинг чтобы выйти на IPO или потратить на страховку 1-5% от суммы, чтобы получить кредит.

Инвестору выгодно, так как он имеет взаимоотношения напрямую с компанией и всегда может еще дополнительно увеличивать доход, если вдруг он захочет рекомендовать знакомым и друзьям. Более того, если инвестор применяет технологию дата-майнинга и цифровых двойников для создания базы подписчиков и клиентов, тогда такой инвестор сможет зарабатывать пассивным доходом на привлечении других инвесторов.

Партнеры и Лидеры МЛМ Бизнеса и все, кто обучается и становится партнером Бизнеса МКИ, выгодно занимаются таким бизнесом, так как если люди профессионально будут заниматься этим видом деятельности, они смогут заработать десятки сотни и даже миллионы долларов.

Часть средств можно инвестировать в расширение портфеля, таким образом увеличивая свой инвестиционный капитал и увеличивая свой доход. Партнер автоматически увеличивает доход от активов и быстрее приходит к финансовой свободе и независимости, чем тот же партнер МЛМ бизнеса.

И, что самое главное, каждый партнер является также потребителем тех товаров и услуг, в которые он инвестировал, значит он гарантированно, будучи потребителем, сможет увеличивать прибыль компании, сможет всегда влиять на потребительский спрос, что и дает гарантию развития компании.

Определенно, этот вариант ведения бизнеса заслуживает внимания людей, думающих о будущем. В ближайшие десятилетия именно МКИ будет на пике, так что наша с вами задача не упустить возможностей, которые он перед нами открывает.