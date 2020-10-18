Сандалова: закон "2К" позволяет лишить родительских прав за 24 часа

Чем опасен закон об экспресс-судах, или закон "2К", и о том, как вернули ребенка Марине Зуевой, рассказала ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру эксперт национальной ассоциации "Семейное образование" Кристина Сандалова.

Закон против семьи

— Кристина, какие-то силы проталкивают в России ювенальную юстицию, но здравомыслящие люди против. Чтобы быть подкованными, мы должны знать, в чем беда ювенальной юстиции, категорически против которой большинство нашего населения.

— Сейчас ситуация обострилась, потому что летом в Госдуму был внесен так называемый закон об экспресс-судах. Его еще называют "2К", потому что два автора внесли его в Госдуму:

сенатор Андрей Клишас,

депутат Павел Крашенинников.

Согласно этому закону, можно будет фактически ворваться в любую семью под любым предлогом и изъять ребенка. В течение 24 часов его забрать и далее в течение семи дней лишить родителей родительских прав.

Обычно люди думают, что ситуации экстренного вмешательства требуются в семьях неблагополучных, где над ребенком издеваются, бьют, не кормят.

Но на деле, как показывает большая практика, изымают детей из вполне благополучных семей.

Недавно произошел громкий случай Марины Зуевой из Хакасии. Бедная женщина, ее бросил муж, но она работает на трех работах, зарабатывает совсем небольшие деньги, около 5000 рублей. Она обнаружила, что ее ребенка в школе травят и у него возник энурез. Она обратилась за помощью в поликлинику и в прокуратуру. Но разве ей помогли? Ребенка забрали в приют и стали ей говорить, какие условия она должна создать, чтобы ребенка вернули. Только из-за того, что поднялся скандал в федеральных СМИ, мол, фактически за бедность женщину лишили ребенка, нашелся хороший адвокат, и вообще обратили внимание на эту ситуацию.

Таких историй очень много, даже без этого закона. А если будет принят закон об экспресс-судах, то тогда Марину Зуеву еще нужно лишить родительских прав. Пока у нее просто забрали ребенка, а тут решение будет моментальным. И за 24 часа найти хорошего адвоката, который поможет родителям, просто невозможно.

Таким образом, это орудие воздействия на любую семью, любое социальное неблагополучие: родитель заболел, например.

Бывали случаи, когда мать-одиночка заболела онкологией, и вместо помощи, финансовой поддержки, детей изымают.

— Кристина, в данном случае выступает именно закон о ювенальной юстиции или могут быть другие варианты воздействия?

— Законодатели, которые пытаются протащить такие нормы, понимают, что народ уже усвоил: ювенальные технологии — это плохо. Поэтому нигде в этих законах нет формулировок:

ювенальная юстиция,

ювенальные суды.

Но по сути закон, который внесли Крашенинников и Клишас, абсолютный аналог французской ювенальной юстиции, где могут без суда, без следствия просто ворваться вместе с полицией, повалить родителей, изъять ребенка и в течение 24 часов судья принимает решение на основе документов, которые ему предоставляет опека.

У нас в законе резиновые формулировки: "Если есть основание полагать, что присутствует угроза жизни и здоровью ребенка".

У нас и сейчас органы опеки трактуют эту фразу очень широко. Например, нет в холодильнике мяса — есть основание полагать, что это угроза здоровью ребенка. У ребенка нет отдельной комнаты или проводка искрит — это основание полагать, что ребенку грозит опасность. Все это повод для изъятия. Таких ситуаций много, но пока органам опеки требуется акт соответствующего регионального органа или муниципалитета. После принятия этого закона им уже ничего не будет нужно. Плюс недавно были расширены полномочия полиции. Соответственно, она тоже будет привлекаться к этим делам.

Защита от чиновников

— То есть первоначально нужно принять закон о защите от чиновников, а не полагаться на то, что среди них будут благоразумные, здравомыслящие, честные и порядочные люди?

— Совершенно верно. Мизулина разрабатывала такой закон — это "закон семи сенаторов". Он как раз предусматривал, что опека не может по своему усмотрению вмешиваться в любую семью. Но интересно, что закон "2К" (Крашенинников и Клишас) был внесен в Думу уже после "закона семи сенаторов". И фактически заблокировал его. Это было сделано сознательно, потому что Павел Крашенинников уже много лет поддерживает и продвигает все ювенальные инициативы. В 2007 году он продвигал очень яркий ювенальный закон.

В 2016 году был большой скандал, когда декриминализировали побои, и Крашенинников внес норму: если родитель шлепнет ребенка, то может получить два года тюрьмы.

При том, что если это же сделает чужой человек, то будет просто административка. Общественность возмутилась, был большой резонанс, и эту норму убрали.

— А ваша национальная ассоциация предпринимает какие-то шаги?

— Наша ассоциация создана инициативными гражданами, которые защищают интересы семей на семейном образовании. В связи с дистанционкой, например, многие родители предпочитают временно забрать ребенка из школы, учить его своими силами, чтобы не зависеть от перебоев с образовательным процессом. Семейное образование — это такая же законная форма, закрепленная в законе об образовании, как любая другая: очная, когда ребенок ходит в школу, заочная. Бывает, родители хотят воспользоваться этим правом, а школа говорит: мы сообщим в органы опеки. Возникают проблемы. Наша ассоциация помогает их решать.

У нас есть очень активные люди в ассоциации: например, Александра Машкова-Благих. Она тоже бьет в колокола по поводу этого закона. Потому что он непосредственно касается семьи, в том числе семей, которые:

избрали путь семейного образования,

отказываются делать прививки детям.

У нас это делается добровольно, но для какого-то чиновника из органов опеки, который плохо знает законы, это может быть показателем "неправильного" воспитания. Бывает, что начинают прессовать семьи. Абсолютно незаконно.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова