Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Маргарита Кичерова

Родители-абьюзеры: можно ли сохранить отношения?

Общество

Можно ли без критических потерь в психике "отделиться" от родителей-абьюзеров? Своими соображениями с "Правдой.Ру" делится психолог Светлана Шарко.

Читайте начало интервью: Психическое расстройство у близкого: что делать

— Продолжаем говорить о фильме "Блеск" с Джеффри Рашем. Фильм о пианисте, о его непростой судьбе и творчестве. Он рос в ситуации домашнего насилия, побывал в психиатрической клинике. Его отец очень груб и даже жесток. Что заставляло его мать держаться в стороне, она же видела, насколько подавлены ее дети?

— Это еврейская семья, которая очень сильно пострадала на уровне предков. Они же были в концлагерях, определенным образом выживали. И женщина такая, потому что для нее это единственно возможная модель.

— Когда она молчит, это ее способ выжить?

— Когда она молчит и делает то, что может. Она не в силах была защитить ни одного своего ребенка.

— Это страшно, то, что вы сейчас сказали, для самого ребенка.

— Да, но матери бывают разные. Ее хватало на то, чтобы давать жизнь детям, а дальше у нее не было чего-то, чтобы быть матерью, стоящей на страже жизни. В этом фильме же есть ощущение, что она соглашалась с тем, как вел себя отец.

— Безусловно.

— Она считала, что правильно жить тесной закрытой семьей, где папа знает, как правильно. Не отходи от нас, мы все вместе, иначе ты пропадешь. Там много всего, в том числе несовершенные мечты отца в плане музыки. Отец там 100% нарушен в плане расстройств личности. Поэтому так все трудно в этой семье.

— Он как будто прорастал в своих детей, чрезмерно контролировал. Какая может быть причина вот этого тоталитаризма в семье?

— Когда начинаешь работать с такими людьми, когда он откроется, довериться, очень часто встречаешься с беспомощным ребенком. Такие мужчины, конечно, редко приходят на терапию… Ребенок не создал защиты и в небезопасном мире может жить только в таком режиме. Чтобы брать любовь у партнера, надо выстраивать отношения.

А ребенок любит безусловно, его душа так нуждается в принадлежности и принятии: "Ты можешь прорасти в меня, мы единое целое". Платит собой и своей жизнью, чтобы сохранить принадлежность к родителям.

— И его отец не хочет испытывать боль, боится, что сын уедет, оставит его и будет счастлив без него.

— Он не хочет видеть того, что жизнь прошла не так как он хотел. А пока он хороший отец, помогает больному ребенку — выбирая сложные, непосильные задачи в виде той музыки, которую он должен сыграть. Если он уезжает — человек встречается с тем, что есть у него.

— Поэтому родители не хотят, чтобы дети покидали их гнездо.

— Сейчас есть очень исключительная концепция про исходно-позитивные отцовско-материнские комплексы. Позитивный материнский — я тебя родила, воспитала, показала, что ты и мир достаточно хороши, а потом отпустила.

— Как это трудно — просто отпустить…

— Конечно, да. Коли говорить о депрессии, часто бывает не отпускающий комплекс: я тебя буду любить. И тогда человек часто имеет депрессивную структуру.

— Светлана, вот эта фраза "никто не будет любить тебя так, как я", она оттуда?

— Да, оттуда же.

— Но это же фраза абьюзера. Почему они так говорят?

— Потому, что это люди, у которых внутри пустота. Они похожи на симбиотическую лиану, которая обвилась вокруг батареечки, и они нуждаются в том, чтобы тот, кто рядом, был жив, кормил их и все эти манипулятивно-удерживающие фразы.

— Такое бывает довольно часто.

— Это про то, что я не могу быть собой без кого-то. Если я тебя отпущу, то кто я.

Возможно ли уйти

— Мне вспомнилась греческая мифология, когда Хронос пожирал своих детей, видимо, чтобы заполнить эту пустоту. Зевс был вынужден восстать и убить его. И вот это самое страшное для ребенка — чтобы сохранить себя, придется разрушить отца, при том, что ты не сможешь разрушить уже взрослого человека.

Нет ничего страшнее войны с родителями. Если ты реально побеждаешь, как Зевс, то внутренняя жизнь становится очень тяжелой, этот конфликт невыносим. Мы, психологи, всегда человеку помогаем отсечь реального человека, даже вот показанного в фильме "Блеск" и великолепно сыгранного.

Вот его мать — сидит на концерте сына уже во время его триумфа, и она не выражает никаких чувств, закрыта, выключена. Возможно, это последствия концлагеря — ты жива, потому что ты не чувствуешь. Мы разделяем фигуру реального родителя и так называемый интроект внутреннего критика, который внутри нас, оставляя в покое реальную маму, которая не изменится, особенно если она пожилая уже.

— То есть надежда, что за счет нас папа или мама изменятся — ложная?

— Ложная. У меня в последние полгода, в пандемии главный запрос — на отношения с родителями, с матерью.

Люди теряют опору, очень все сложно внутри. И мы начинаем работать с внутренними критиками, которые говорят: "ты плохая, ничтожная, дефективная, не справляешься, слабак". Идет понимание, как общаться с матерью, чтобы не разрушаться.

— Страшно, когда мама будет такая. Это принять невозможно.

— Возможно. Но в моей практике было такое, что дочери с матерями рвали напрочь отношения — с алкоголичками, наркоманками, которые только разрушали жизнь. Были реально опасны. Для них это большая рана, незаживающая очень часто, но, когда мы знаем, где рана, мы можем ее лечить.

— Не ковырять…

— Не прятать под рубашку, где она раздирает ядом кровь. Мы начинаем говорить: прими жизнь такой, какая она есть.

Эта женщина дала тебе жизнь и была в этом непревзойденна, но дальше сил не хватило. Она подвержена чему-то трудному и не видит свое дитя. А это большая боль для ребенка и большая потеря для матери.

Я как мать понимаю, что значит быть в теплых отношениях со своим ребенком — это необыкновенно. Работа на несколько лет — такая терапия, когда человек собирает свой образ буквально заново, находит себя в этих осколках, что разрушили родители. И эта его работа показана в "Блеске".

— Но он же попал в психбольницу, был окончательно разрушен?

— Попал, потому что бытие вокруг него стало невозможным. Но потом вышел…

Я бы сказала так, что любви его матери хватило на то, чтобы он выжил. Он смог, да и данная его отцом сила тоже оказалась для этого достаточной.

— Несмотря на то, что отец был абсолютным разрушителем?

— Травма формирует у нас и вот это отношение к жизни. Не знаю, меня очень радовало, когда он играл, когда он был хорош, это же чудесно было. Это же реальный человек описан.

Когда рядом с тобой люди, готовые принять, как его жена — может произойти чудо. Я знаю много людей с биполярным расстройством, с шизофренией, которые ведут вполне социализированный образ жизни, хотя терапия и группа инвалидности может быть и пожизненной.

— Они живут качественной жизнью.

— Иногда у них бывают обострения, и человек может лечь в больницу, прокапаться, или вовремя сходить к психиатру. Это как диету соблюдать. Вот у меня, например, желчный пузырь с перекрутом, но я соблюдаю диету, вот это то же самое. Фильм, на мой взгляд, снимает много страхов, показывает, что знаешь, все еще будет, жизнь прекрасна, можно двигаться. И придает силы отделиться от родителей.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы cветлана шарко дети и родители семейные отношения психические расстройства
Новости Все >
Путин: безработным нужна поддержка, и она будет оказана
Правительство РФ защитит пенсионные накопления граждан
Могут ли роботы ухаживать за пожилыми людьми?
Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве жены и пятилетнего ребенка
Психолог: мужчинам сложнее выговориться
Песков назвал главную проблему Дальнего Востока
Дмитрий Песков: мы спасли туристический сезон
Кремль: у Москвы нет достоверных сведений о состоянии Навального
Боксёр Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца
Помпео: США будут искать виновного в деле Навального
Последние материалы
Помпео: США будут искать виновного в деле Навального
Самое важное поздравление: Путин поздравил Ларису Долину
Около 40% россиян поддерживают проводимую Лукашенко политику
За видеокамеру в женском туалете Мариинского театра ответил охранник
Дмитрий Песков: переноса министерств не будет
90 тонн опасных овощей и фруктов пытались ввезти в Оренбуржье
Счётная палата нашла нарушения в Минэнерго почти на 300 млн рублей
Родители-абьюзеры: можно ли сохранить отношения?
На что пойдут оставшиеся в бюджете «туристические» деньги
Фёдор Конюхов попросил Путина запретить работы в бухте Врангеля
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Константин Затулин: Тихановской стоит верить

Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.

Константин Затулин: Тихановской стоит верить
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Новости Украины
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Политика. Новости и аналитика
Росстат: чиновники потеряли 430 миллиардов рублей господдержки
Игорь Буккер Русичи нанимали викингов за валюту Игорь Буккер Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская
Комментарии
Разобраны возможные санкции США "за Навального"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Военный эксперт об имитации воздушных ударов по России: "Критиковать недостаточно".
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников