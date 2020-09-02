Как реагировать на возникновение у своих близких психического расстройства, в частности, депрессии? "Правде.Ру" поясняет психолог Светлана Шарко.
— Иногда в семью приходит беда в виде психического расстройства кого-то из близких. Что мы испытываем при этом: вину, стыд, впадаем в депрессию? Опираясь на эти темы, разберем фильм "Блеск" с Джеффри Рашем. Фильм о пианисте, о его непростой судьбе и творчестве. Он был в ситуации домашнего насилия, побывал в психиатрической клинике. Что испытывают люди, которые находятся рядом с человеком, который страдает психическим расстройством?
— Очень многие страдают, потому что охватывает чувство вины. Заболевает ребенок, и родители мечутся в поисках причины: что они сделали не так? Очень часто такой причины просто нет. И вместо того, чтобы обращаться к помощи профессионала, люди стыдятся и откладывают момент.
— Закрываются.
— И когда поставлен диагноз, об этом рассказывают с огромным стыдом, как будто психическое расстройство — нечто неприличное.
— А с чем связан такой стыд?
— У нас в стране довольно долго психиатрическая помощь была связана с репрессивными мерами и кажется карательной. Человеку страшно, потому что он лишается контакта с реальностью. И всем видно, что это совершенно другой человек — это страшно. Тем более, что у нас в культуре отношение к инаковым довольно отвергающее.
— И что делают близкие?
— Зависит от того, насколько человек осознает проблему. Если профессионалы помогают принять этот факт через чувство принятия, тогда и близкий имеет шанс вести социализированный адекватный образ жизни. Да, семья испытывает глубокий кризис, и требуется перестройка в ее жизни, требующая ресурсов. А это непросто в нашей стране, в частности.
— А как с этим справляться?
— Очень часто справляются, поддерживая друг друга на внутрисемейных ресурсах. Но мало групп, поддерживающих родственников больных людей. Психообразование очень сильно хромает.
Если бы люди были более осведомлены в том числе о том, что нет никакой карательной системы, никуда о них не сообщат — было бы гораздо легче. Об этом надо говорить, как мы сейчас говорим о насилии — понимать, как действовать, когда начинается приступ, иметь все эти телефоны.
— Но приступ часто пугает, повергает их в шок — как объяснить, что это не так страшно, не так опасно?
— Ситуация бывает и страшной, и опасной. Человек в психозе может быть опасен, в том числе, для себя, иметь суицидальные намерения, может сделать что-то, что нанесет урон семье.
И здесь нужен профессионал — не психолог, а именно психиатр, который выписывает медикаменты. Бывает, что человек приходит с одним запросом, а я вижу, что это диагноз, и я отправляю к коллеге в диспансер. Люди боятся, конечно — дети якобы на работу не устроятся, даже что в армию не пойдут.
— Ну про армию — возможно, даже плюс для большинства, ее бояться не меньше, чем попасть в психиатрическую клинику.
— Согласна. Но получается, что люди мечутся в поисках подпольной помощи, теряя время.
— Да, а время уходит и мозг подвергается разрушению… У нас многие впадают в депрессию, не только родственники больных людей, но и просто те, у кого осеннее обострение будет вот сейчас. Вообще, что из себя депрессия представляет?
— Депрессия — это не то, что человек "ленится". Это болезнь, обусловленная на генном уровне. Гормональные сбои объединяются с тем, как человек реагирует на стресс. Женщины страдают чаще, кстати, чем мужчины…
Одним из главных признаков есть ангедония — неспособность получать удовольствие от жизни. Как говорят: иду по тоннелю, а света все нет. Человек заторможен, у него непреодолимая усталость, ни на что нет сил.
— И слова "возьми себя в руки, перестань быть тряпкой" — не помогают?
— Нет, это не работает. У человека от них включается сильнейшее чувство вины, что он не справляется.
— Человек слабый, немощный, просто лежит…
— Состояние во многом, что называется овощное, но при этом внутри напряжение, вечный бой с какими-то внутренними рассуждениями. Полная стрессовая активизация внутри — нет там покоя.
— Внутренняя работа?
— Стрессовая активация — я бы так сказала. Человек находится в мучительных переживаниях. Это про то, что как-то я машину раз стукнула, два стукнула, три стукнула, там вот упала, сделала, снижение аппетита, плохой сон.
— А тревога есть?
— Даже не тревоги, которая по поводу, а тревожность такая внутренняя разлита.
— Что-то плохое как будто случится, человек думает, что он что-то предчувствует, и вот-вот оно произойдет что-то такое.
— Кто-то предчувствует, кто-то не предчувствует, но в любом случае очень трудно.
— У нас депрессию считают ленью.
— Если смотреть, например, как работают гормоны наши, когда ты входишь в эту тему глубже, ты просто понимаешь, что это надо лечить. И это лечится.
— Многие отрицают влияние препаратов при лечении депрессии. И существует предубеждение, что ты с этих препаратов никогда "не слезешь", превратишься в овощ. Очень-очень много я слышала подобного неприятия, скажем так, по разным-разным причинам.
— Сейчас очень сильно изменились препараты и все такое. И если схему назначает специалист, который ее корректирует на половины, четвертинки, может на несколько месяцев просмотреть, то это как раз сильно помогает, а обывательское мнение как раз мешает. Особенно если прописано абы как и не контролировалось. Но это скорее запугивание, растущее от недостатка информации. И когда я своих клиентов отправляю к психотерапевту, им очень помогают медикаменты. Это часто просто сохраняет жизнь и меняется качество жизни.
— Это очень важное сейчас я услышала: сохраняет жизнь. Жизнь — это самая великая ценность. И депрессия в нашей жизни, которая самая великая ценность, она же не пройдет сама по себе, правда? Или она может пройти?
— Не пройдет. Бывают у людей, например, депрессивные эпизоды, связанные с чем-то, когда такие люди могут выбраться, когда есть ресурс. Но бывают люди, у которых это на генном уровне. Они могут "отлакировать" свою депрессию, а потом она возвращается.
— Еще в большей и большей степени.
— Да, это болезнь, которую очень важно лечить, к которой важно отнестись серьезно.
Как любим мы, психологи, говорить, с любовью принять это в себе. Есть люди с депрессивной структурой, и это тоже нужно понимать: как это выражается, как себе помочь, какие нужны препараты. Это как панические атаки, там целая система помощи есть людям, а не ставить диагноз вегетососудистая дистония — неприличный диагноз, вообще его такого нет.
— Но его ставят.
— При депрессии тоже: попейте то-то, попейте то-то, а там нужен комплекс мер.
Беседовала Маргарита Кичерова
К публикации подготовил Михаил Закурдаев
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.