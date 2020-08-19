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Автор Александр Шторм

Сотрудник РЖД потребовал высадить из поезда ветерана

Общество

Очередной скандал с удалением пассажира (в этот раз — ветерана!) из поезда случился на маршруте Курск-Белгород. Некий Борис Александрович, ветеран труда 79 лет, оказался с документами, просроченными на три дня. Собственно, по его словам, в Белгород он и ехал обновлять документы.

При этом, у пассажира был законно купленный и оплаченный билет. Тем не менее, начальнику поезда что-то не понравилось. И была вызвана полиция. Полицейские в итоге сняли пассажира с рейса. Физически, препроводив его из вагона за руки.

Как пишут в одном из телеграм-каналов: "что делают сотрудники поезда? Вызывают полицию. Что делает полиция? После долгих вежливых уговоров силой выводит пенсионера из поезда, обещая посадить на другой. Опасного пассажира высадили, теперь можете ездить на поезде в безопасности".

К слову, полиция уже прокомментировала ситуацию. В УМВД по Курской области, отметили, что решение об удалении ветерана из поезда приняла начальник состава. Именно она и вызвала полицию.

По словам представителей курской УМВД, "сотрудники транспортной полиции позже оказали содействие мужчине в том числе, проследовать в пункт назначения". В общем, Борис Александрович хотя бы добрался до дома с помощью сознательных полицейских, за что им спасибо.

И вопрос тут, собственно, не к сотрудникам правопорядка. В данном конкретном случае они выполняли свою непосредственную работу. А к сотрудникам РЖД и начальнице поезда. Что им такого сделал 79-летний старик, что они расценили его, как угрозу всему составу и рейсу, и его срочно понадобилось с поезда снимать, да еще и с полицией. При том, что, повторимся, билет на руках у пассажира был. Ну, и в целом, никто из РЖД пока ситуацию не комментирует, да и официальных извинений не приносит.

А вообще, это далеко не первый случай, мягко говоря, странного поведения начальников поездов "Российских Железных Дорог". Например, в конце осени прошлого года начальник поезда №133, следовавшего из Анапы в Томск высадил целую семью. С билетами и паспортами там все было нормально — об этом сообщил "Блокнот".

Однако, по словам пострадавших пассажиров начальник поезда употреблял на рабочем месте алкоголь. Глава семейства сделал сотруднику РЖД замечание, и вместо адекватной реакции, начальник поезда дал распоряжение об удалении пассажиров с рейса. Кстати, и тогда какой-то публичной реакции от железнодорожной корпорации не последовало.

Ну, и уже "общим местом" стали скандалы, когда некоторые проводники или старшие по вагону в ультимативном порядке требуют от пассажиров сворачивать и сдавать бельё. Что по самим же правилам РЖД сейчас не входит в обязанности пассажира. Но когда кто-то из пассажиров вспоминает об этих правилах, следует ответная бурная и не всегда адекватная реакция.

Понятно, в целом, что РЖД в России — это монополист, и вообще, государственная корпорация. Поэтому периодически действует по принципу, "куда вы денетесь, все равно поедете по нашим дорогам и на наших поездах?".

Но, кажется, это принципы ведения бизнеса из прошлого, а то и позапрошлого века. И, наверное, все же хотя бы государству нужно как-то повлиять на государственную же компанию, чтобы исключить подобного рода инциденты. И уж тем более происшествия с удалением с рейсов пассажиров, у которых всё в порядке с билетами. Особенно, если это весьма пожилые люди. У которых, элементарно может и сердечко прихватить от таких переживаний. С летальным исходом, например.

И тогда информационные и имиджевые последствия для РЖД будут куда существеннее. Не говоря уже про возможное начало следственных мероприятий по поводу того, насколько поведение сотрудников соответствует и правилам РЖД, и нормам российского права.

Впрочем, пока, кажется, никому их работников компании, а и никому из руководства до этого всего особо дела нет.

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Темы ржд поезд полиция ветеран труда
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