Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Игорь Коротченко: "Дела Голунова и Сафронова сравнивать абсурдно"

Общество

Главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова узнала от главного редактора журнала "Национальная оборона", военного эксперта Игоря Коротченко, почему абсурдно сравнивать дело о госизмене Ивана Сафронова с делом его тезки и коллеги Голунова.

— Бывший журналист "Коммерсанта", а сейчас советник главы Роскосмоса Иван Сафронов обвиняется в госизмене. Продавал ли он тайны, кто с ним сотрудничал, либо идет речь о публикациях? Что вы знаете об этом деле как военный эксперт, как человек, который занимается безопасностью государства?

— Сразу хочу подчеркнуть, не берусь судить о виновности либо невиновности Ивана Сафронова. Это решит суд в состязательном процессе, где сторона обвинения представит свои аргументы и на них даст свою точку зрения сторона защиты. После чего и будет вынесен вердикт. Может ли журналист, пишущий на военные темы, быть интересен для иностранных спецслужб? Во-первых, из заявлений адвокатов Ивана Сафронова мы знаем, что ему инкриминируют сотрудничество со службой внешней разведки Чехии. Как утверждает ФСБ, за спецслужбой Чехии стоит Центральное разведывательное управление США, куда и попадала информация, которую он передавал чехам.

Голунов — жертва, а кто такой Сафронов

Как и по делу Ивана Голунова, мы наблюдаем сегодня кампанию, когда либеральные журналисты ряда изданий, а также оппозиционные активисты выходят на Лубянку, где провозглашают, что Иван Сафронов — хороший парень, мы его знаем давно, поэтому сама мысль о том, что он мог сотрудничать с одной из западных спецслужб абсурдна и не подтверждена ничем.

С другой стороны, из заявлений адвокатов Сафронова мы знаем, что в деле присутствует уже 7 томов. О чем это говорит? О том, что Сафронов находился в оперативной разработке ФСБ как минимум несколько лет. Как в таком случае обычно осуществляется деятельность ФСБ? Первичная информация, первичный сигнал о том, что такой-то такой-то гражданин может быть связан с иностранной разведкой, либо с ней связан и поддерживает определенные отношения. Такая информация может поступить из разных источников, например, от какой-то нашей агентуры на Западе, либо, допустим, работала бригада наружного наблюдения и зафиксировала контакт какого-то гражданина с установленным дипломатом-разведчиком какого-то посольства, либо прослушивались какие-то телефонные линии связи, либо мессенджеры. Соответственно, осуществляется проверка данной информации.

Если есть основания для подозрений, заводится так называемое дело оперативной разработки на конкретного человека, в рамках которой проводится оперативно-технические и иные мероприятия, связанные с документированием деятельности гражданина и его контактов, устанавливается круг общения, сферы интересов и, разумеется, характер информации, которую данный человек может получить через свои контакты и передать дальше.

Заработал себе приключений

Семь томов говорят о том, минимум два, может быть, три-четыре года в отношении Сафронова проводились соответствующие мероприятия. Была санкция суда на его прослушку, на проведение иных мероприятий оперативно-технического характера, которые на момент его задержания были признаны достаточными с точки зрения того, что улики, которые там присутствует, процессуально закреплены.

Насколько я понимаю, когда наши либеральные коллеги говорят о том, что это дело Голунова, не могу с этим согласиться. Если можно подбросить журналисту наркотики, то государственную тайну журналисту не подбросишь, если это не подкреплено оперативными материалами, прослушкой, видеофиксацией, фактами контактов и передачи информации. Самое главное, денежное вознаграждение за подобного рода деятельность. Вот чем отличаются эти два дела.

Поэтому сегодняшний ажиотаж, я считаю, не совсем правомерен. Понятно, что существует понятие цеховой солидарности. Корпоративная либеральная журналистская и политическая тусовка очень активна и сплочена практически по всем делам, которые затрагивают интересы конкретных людей, персонажей этой тусовки. Мы помним дело "Гоголь-центра", как была сплочена либеральная журналистская общественность, журналисты либеральных изданий. Помним дело Голунова. Хорошо, что тогда был общественный резонанс, потому что человек был обвинен напрасно и сейчас как бы идут уже дела в отношении тех, кто сфабриковал дело и подбросил ему наркотики.

Появилась информация о том, что по двум эпизодам передачи Сафроновым информации чешкой стороне, признана передача государственной тайны Российской Федерации представителю спецслужбы иностранного государства. Все говорю со слов адвокатов. Рассчитываем, что следствие будет проведено объективно, а суд вынесет вердикт.

Сафронов — незнайка или проныра?

Может ли журналист получать информацию, которая относится к грифу секретности? Могу сказать, что журналисты не имеют доступ к секретам. Но те, кто пишет

  • о ситуации в оборонно-промышленном комплексе России,
  • о поставках российского оружия за рубеж,
  • о каких-то мероприятиях по линии Министерства обороны России,

всегда работает в пограничной зоне. Здесь есть очень чувствительные моменты.

Любой профессионал (у нас где-то порядка десяти известных российских военных журналистов) уже сам в силу своей профессиональной компетенции понимает, что об этом можно писать, а об этом лучше не надо.

Когда журналист выезжает на выставки вооружения, а Сафронов выезжал на выставки вооружений, тесно общаются с российской делегацией, с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, посещают и разговаривают с какими-то высокопоставленными носителями секретов, он вольно или невольно, целенаправленно или случайно, но накапливает объем информации, который носит уже характер, относящийся к государственной тайне. Так происходит всегда. И любой человек, работающий в этой сфере, прекрасно понимает, ту грань переходить, которую не следует, это опасно и будет предательски в отношении своей собственной страны.

Сейчас, когда начнется следствие, несмотря на присвоение грифа "секретно", будут какие-то утечки. Моя личная точка зрения, что Сафронов был осведомлен о ряде вопросов в сфере оборонно-промышленного комплекса, экспорта российского оружия за рубеж, которые можно определить как секретную информацию. Делился ли он или нет и в какой форме, получал ли за это деньги или нет, была ли какая-то иная форма вознаграждения его услуг, не берусь здесь судить. Ждем результатов начавшегося следствия.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы госизмена иван голунов иван сафронов дело голунова игорь коротченко
Новости Все >
В селе под Вологдой из-за удара молнии сгорело здание школы
Россиянам полагаются выплаты за продолжительный брак
Банк России предполагает временный рост цен на товары и услуги
Пригожин рассказал о причинах конфликта с отцом Жанны Фриске
В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку
Бой Бетербиева и Фаньлуна пройдет 25 сентября в Екатеринбурге
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
Путин упростил получение гражданства РФ иностранцами
Более пятидесяти человек попали в больницу после поедания шаурмы
Генетики научились превращать самок комаров в некусающих самцов
Последние материалы
Банк России предполагает временный рост цен на товары и услуги
Пригожин рассказал о причинах конфликта с отцом Жанны Фриске
В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку
Бой Бетербиева и Фаньлуна пройдет 25 сентября в Екатеринбурге
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
Путин упростил получение гражданства РФ иностранцами
Более пятидесяти человек попали в больницу после поедания шаурмы
Забытый первооткрыватель русской Америки
Генетики научились превращать самок комаров в некусающих самцов
Аналитик рассказал, как изменятся нацпроекты в России
Популярное
Правительство
Новым министром здравоохранения РФ может стать Денис Проценко

Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.

Новым министром здравоохранения РФ может стать Денис Проценко
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Мир. Новости мира
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Российский шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
Российский шоу-бизнес
Екатерина Волкова полностью оголилась для новой фотосессии
Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария восстала против олигархической власти Любовь Степушова
Комментарии
В "Ленфильме" планируют избавиться от больших долгов
"Ведет себя как губернатор": почему в Польше требуют выслать посла США
"Ведет себя как губернатор": почему в Польше требуют выслать посла США
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Песков рассказал, в чем опасность протестов в Хабаровске
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ