Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"

Почему вместо слова "негр" лучше употреблять слово "темнокожий", может ли интернет-травля перейти в реальность и как от неё защититься, рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой блогер Youngmasha, она же активистка, борец с расизмом, феминистка, бодипозитив-активистка Мария Магдалена Тункара.

Читайте начало интервью:

Негр или темнокожий?

— Мария, в России у слова "негр" нет негативного подтекста, то есть большинство людей действительно так считают, в основном люди старшего поколения. Считается, что негативный подтекст есть только в Америке. Ты очень много об этом говоришь в блоге. Можешь нашим зрителям объяснить, почему этичнее про темнокожего человека говорить "темнокожий" даже в России?

— Предлагаю провести простую аналогию. Негр — это негроидная раса. Как давно вы называли маму или друга "европеоид" (если они европеоидной расы)? Как давно вы описывали человека, который идёт на вас по улице, словами "вот этот европеоид"? Это абсурд. Я считаю, что для того, чтобы не прогадать, как называть правильно темнокожего человека, его нужно называть по имени или каким-то описательным образом: вот, мол, человек, в леопардовой куртке, джинсовке и так далее.

Я не люблю, когда людей описывают по их цвету кожи, потому что таким образом усиливается ощущение, что это нечто другое.

Я понимаю, что у нас не все ездили за границу, не все видели другие национальности, но фильмы смотрят все, и я считаю, что описывать человека или шутить над его цветом кожи — это примерно то же самое, что называть кого-то по его форме носа. То есть, это странно, вроде как мы вышли из детского возраста, когда за такие вещи цепляли. Поэтому пора бы перестать это делать.

Я считаю, что этично употреблять слово "темнокожий", потому что "чернокожий" — это всё-таки не то. Не могу сказать, что у меня кожа чёрного цвета. Я просто мулатка, но всё равно понимаю, что я не европеоид, что подчёркивается сейчас во всех российских пабликах, куда меня выкладывают. Поэтому я считаю, что этично говорить "темнокожий", но по возможности просто обращаться по имени, потому что в первую очередь это человек, а не цвет его кожи.

Из онлайна в офлайн

— С оскорблениями в Сети еще можно смириться, они не угрожают жизни. Но переходит ли интернет-травля в офлайн, и если переходит, то как от неё защититься, и что с ней делать уже в офлайне?

— Я пока такого не видела. Но я понимаю, что все люди, которые писали мне угрозы, могут жить со мной в одном городе. Например, вчера было сообщение "***, надеюсь, тебя побьют. Мы знаем, где ты живёшь". Благодаря небольшому усилию удалось установить личность человека, хоть он и писал с фейкового аккаунта. На него вчера вечером было оформлено заявление в полицию.

Считаю, что нужно думать, прежде чем что-то писать в Интернете, потому что даже за интернет-высказывания может последовать реальное наказание.

Я думаю, что травля может перетекать в обычную жизнь, и точно так же наказание за интернет-травлю может перетекать в обычную жизнь. Это подтверждает кейс Залины и того, кто ей угрожал. Насколько я знаю, его сейчас вызывают на допросы, потому что она написала на него заявление ещё в конце зимы.

— То есть эти заявления всё-таки принимают, не говорят: "Когда убьют, тогда приходите"?

— Я не знаю, пока жду результата. То есть я только вчера оформила заявление, потому что очень много надо было сообщений перелопатить, вычленить самые жёсткие комментарии, которые поступали. Но люди абсолютно не боятся наказания, что очень странно, либо, наоборот, они настолько боятся, что они пишут с другого аккаунта. Сюда же относятся шутки:

про Магнитогорск,

закрытый аккаунт,

100 миллионов подписчиков.

Я не могу обижаться, когда человек стесняется и пишет угрозы тайно, с фейкового аккаунта, или когда он, наоборот, настолько глупый, что пишет, не боясь никакого наказания, с открытой страницы, где у него указано место работы. Эти же сведения можно отправить в полицию и точно так же его наказать.

— Мария, спасибо большое за интервью, за советы девушкам, которые могут оказаться в подобной ситуации. Желаем тебе успехов и силы духа. Держись!

— Спасибо большое. Я надеюсь, что никто с таким вообще не столкнется, потому что это не очень приятная ситуация, и люди станут чуточку добрее друг к другу когда-нибудь.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова