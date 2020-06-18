Мария Магдалена Тункара: в насилии жертва не виновата

Могут ли феминистки объединиться, почему их не любят мужчины и женщины и нужны ли феминизму мужчины, рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой блогер Youngmasha, она же активистка, борец с расизмом, феминистка, бодипозитив-активистка Мария Магдалена Тункара.

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Феминистки друг против друга

— Мария, мы постоянно видим, что одни феминистки травят других феминисток. Почему внутри самого движения, внутри направлений феминизма нет согласия? Почему женщины не могут договориться между собой?

— Мне кажется, потому что каждый считает, что своя рубашка к телу ближе, то есть кому что актуальнее, тот такую повестку и продвигает. Например, меня часто обижает, когда феминистки, в том числе в Twitter, пишут, что "ненавижу этих кавказцев", "эти черные опять изнасиловали женщину". Я просто думаю, что это человеконенавистничество, оно влияет на таких, как я, и отрицать это влияние значит замалчивать проблему сразу большой группы женщин и нормализовать не самые лучшие вещи.

Я понимаю, почему каждый хочет именно что-то своё продвинуть, рассказать, но мы можем объединиться: допустим, все выйти на митинг в защиту закона против домашнего насилия.

Я готова выйти с кем угодно, даже с людьми не самых близких мне взглядов, даже не с феминистками, я готова просто в этом поучаствовать.

— То есть несмотря на определенные противоречия, есть одна большая цель, из-за которой можно объединиться?

— Да, мне кажется, что коллаборации неизбежны, не обязательно даже между движениями феминизма, но и вообще с кем-то для достижения целей.

Бейонсе как икона черного феминизма

— Почему в нашей стране не любят феминисток, называют их мужененавистницами? Почему идёт отторжение, причём не только у мужчин, но и у женщин?

— Женщин я могу оправдать тем, в голове есть много безобидных установок типа:

все женщины — враги,

феминистки просто глупые и не могут нормально накраситься,

все женщины хотят краситься и нравиться мужчинам.

Это я могу понять. Что касается мужчин, не все из них хотят думать. Потому что сейчас изучить информацию о феминизме очень просто: забиваешь в Google и читаешь хотя бы статью из "Википедии".

Мне кажется, сейчас, скорее, стыдно говорить, что ты против феминизма. Лет 20 назад я могла это понять, и то уже тогда в сериале "Секс в большом городе" было слово "феминизм", и главные героини сами говорили, что они феминистки. Но как-то всё до нас очень медленно доходит, к сожалению.

Думаю, что со временем ситуация будет лучше, потому что сама помню, когда только начинала читать про феминизм (наверное, в 2014 году, я ещё в школе училась), это было гораздо более маргинальное и непонятное течение.

Изменить ситуацию помогают бренды, которые печатают футболки "Все мы должны быть феминистками".

Правда, это делают не самые этичные бренды, но и на том спасибо. Да, повестка, возможно, размывается, но, по крайней мере, люди теперь не так боятся этого слова. Яркий пример — Бейонсе, которая считается иконой черного феминизма. На концерте сзади неё загорается слово "феминистка", но публика её слушает, люди ей доверяют, и такие, как она, помогают продвигать феминизм в массы.

Нужны мужчины

— Мы живем в обществе, большинство людей гетеросексуальны. Соответственно, с мужчинами мы в любом случае все контактируем. Нужны ли феминизму мужчины, и если нужны, то в каком качестве? Как феминисты?

— Мне кажется, нужны, чтобы поддерживать повестку, то есть помогать с организацией мероприятий и так далее. Я сама это видела, когда ездила на фестиваль как лектор. Мне кажется, что это прикольно и абсолютно нормально. Я не люблю, когда в активизме начинают перетягивать одеяло на себя и поучать феминисток, как им правильно быть феминистками. Я такое встречала много раз, и мне это не очень понятно.

Я считаю, что любой молодой человек, если он хочет со мной встречаться, должен иметь профеминистские взгляды, должен понимать, что:

в насилии жертва не виновата,

короткая юбка не может спровоцировать изнасилование,

женщина не глупее, не хуже мужчины, она не второй сорт,

женщина ничего не должна тебе или кому-то ещё.

Мне кажется, это базовые понятия, которые должны разделять все мужчины, если они хотят, чтобы женщины с ними общались.

— То есть мужчина просто должен быть нормальным человеком?

— Да, то есть не бить, не унижать никого, и всё будет нормально. Или, по крайней мере, быть открытым, чтобы воспринимать новую информацию. Потому что я понимаю, что не все мы стали феминистками за один день, не все разобрались сразу в том, что это за движение и с чем его едят.

Но если человек готов слушать, воспринимать новую информацию, это прикольно, это классно, и я считаю, что такое стоит поддерживать.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова