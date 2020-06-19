Мария Магдалена Тункара: любая травля изначально абсурдна

Что делать женщинам в ситуации интернет-травли, почему пострадала Регина Тодоренко и не получила должного порицания Ксения Собчак, рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой блогер Youngmasha, она же активистка, борец с расизмом, феминистка, бодипозитив-активистка Мария Магдалена Тункара.

Читайте начало интервью:

"Любая травля выглядит нелепо"

— А что делать женщинам, которые подвергаются интернет-травле? У тебя есть для них советы?

— Для начала стоит попробовать предать огласке происходящее, это реально спасает. Потому что если бы я просто сидела читала угрозы без поддержки со стороны блогеров, СМИ и так далее, я бы, наверное, очень грустила. Но к счастью, всё более-менее обошлось, в том числе для моей психики.

Нужно почаще вспоминать о том, что жертва в травле не виновата.

Взять мой пример: в какой-то момент стали придумывать дополнительные факты, якобы я записывала видео, где называла всех русских свиньями, что я в принципе не могу сделать. Я даже в блоге мат не использую. Я не стану оскорблять людей обобщенно. Люди начали придумывать, что "да-да, записывала, она просто видео удалила, я не сохранил, я видел". Начался какой-то сюрреализм.

Мне кажется, что любая травля такая. Я вспоминаю одноклассников, которые травили одного моего одноклассника за то, что он бедный. Для чего это было? Не знаю. Мне кажется, что главное — почаще смотреть на ситуацию травли со стороны и понимать, что она в принципе абсурдна.

Например, за что сейчас травят женщин? За то, что они скидывали кому-то свои фотографии в голом виде? Вау! Ты не знаешь, что у женщин есть гениталии? Любая травля изначально абсурдна. Вот человека травят:

за тело,

цвет кожи,

ориентацию.

Это странно, потому что это никак тебя не касается. Человек просто существует и никого не трогает. Если смотреть с этой точки зрения, травля выглядит даже не смешно, а просто нелепо. Агрессор у меня вызывает скорее сочувствие, нежели страх, панику, обиду и так далее. Да, мне не очень комфортно, когда пишут, что мы знаем, где ты живёшь, но главное — к этому подходить с холодной головой, и тогда всё будет нормально.

Двойные стандарты

— А может ли травля быть обоснованной? Когда Регина Тодоренко высказалась по поводу жертвы насилия: "Что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?" — на неё все набросились, и мне кажется, что это действительно можно назвать травлей, то есть это переросло из общественного порицания типа "Регина, что за глупости ты говоришь?" буквально в пожелания смерти.

— Разумеется, это ужасно, такого нельзя допускать. Я сама критиковала слова Регины Тодоренко, потому что считаю, что блогер не должен воспринимать свою аудиторию чисто как количество душ, из-за которого у тебя цена на рекламу повышается. Должна быть ответственность, и нужно говорить людям, что вот так не надо делать. Я всегда это критиковала у всех блогеров. Да, травля, в которую это скатилось, когда ей стали желать смерти и так далее, — это уже, разумеется, стало не очень хорошо.

Мне кажется, что у нас многие звёзды часто не получают общественного порицания за то, что делают.

Ксения Собчак выложила чёрный квадрат, который поддерживает движение Black Lives Matter, созданное в честь убитого Джорджа Флойда, подписала, что "Миннеаполис, мы с вами", а если включить звук, оказывалось, что это видео и там звучит песня "Ай-ай-ай, убили негра".

Это выкладывает женщина, за которую я ходила голосовать на выборах президента! И я не вижу, чтобы Собчак отовсюду изгоняли за это. Хотя она потом и сказала, что это была шутка: "Ха-ха-ха, вы ничего не поняли, это была проверка", — но мы все понимаем, что это была за проверка. У неё не стали забирать все регалии, её не стали изгонять из ток-шоу.

Поэтому мне кажется, что у нас институт репутации работает через раз или просто в случае с Тодоренко сработал тот факт, что общество созрело, чтобы реагировать на такие вещи. Кейс Тодоренко важен, потому что если бы во времена Дианы Шурыгиной, например, так реагировали на фразу "Она сама виновата", то есть "Что ты сделала, чтобы тебя не насиловали, чтобы тебя не били?", то, наверное, всё сложилось бы по-другому. Потому что тогда на этот случай реагировали так, что она сама виновата, сама спровоцировала, а это был 2017 год.

Следовательно, наше общество меняется. Оно всё ещё токсичное, потому что устраивает травлю, но люди и бренды начали реагировать на такие вещи.

Возможно, мы ещё застанем изменённый мир, когда все будут реагировать на любую дискриминацию вопросом: "Что? Зачем ты это делаешь? Зачем ты это запостила?"

- Общественное порицание должно быть, но оно не должно перетекать в травлю. Здесь есть грань.

— Да, это должно быть как обычная критика, то есть по пунктам рассказывать, что человек сделал не так, без перехода на личности.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова