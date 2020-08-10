Самые причудливые привычки мировых лидеров: от ремонта часов до страсти к моде

В прошлом материале мы узнали, что Биньямин Нетаньяху любит фисташковое мороженое, Ангела Меркель запасает продовольствие, а Елизавета II любит перед сном выпить шампанского. У кого еще из мировых лидеров есть интересные привычки или увлечения?

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Нарендра Моди: остается модным

Очки премьер-министра Индии стали хитом не только в его аккаунте Твиттера, но и в мировых СМИ. Внешний вид Моди в темных очках напоминает не то героев "Матрицы", не то спецагентов секретной службы. 57,9 млн. читателей Твиттера Моди оценили: особенно удались фото с посещения музея терракотовых фигур в Сиане.

Эммануэль Макрон: тратится на стилистов

А вот французский лидер столкнулся с непониманием своих избирателей и жителей страны в целом: оказалось, что он за 3 месяца потратил на различных стилистов, парикмахеров и экспертов по макияжу около 26 000 евро.

Что интересно, Макрон (намеренно или случайно) продолжил "тренд", заданный задолго до него. Его предшественник Франсуа Олланд был втянут в скандал, известный как "coiffeurgate": личный парикмахер Олланда получал 10 000 евро в месяц. А Николя Саркози тратил на схожие нужны около 8 000 евро в месяц.

Папа Франциск: танцует танго

Папа Франциск неоднократно рассказывал, что среди увлечений, характерных для его родного Буэнос-Айреса, в юности ему особенно нравилось танцевать танго. Из тех же времен он вынес и любовь к музыке этого региона — латиноамериканским ритмам.

До того, как стать Папой, Хорхе Марио Бергольо успел издать книгу, которая стала бестселлером: именно из нее интересующиеся почерпнули немало информации о Папе. И в честь 78-летия Франциска устроили трогательный флеш-моб: станцевали танго на площади Святого Петра.

Владимир Зеленский: снимает видео

Украинский президент еще в студенческие годы играл на сцене и писал сценарии. Затем он успешно проявил себя в мире кино и сериалов: знаменитые "Сваты" — во многом его работа. Также вплоть до вступления в должность президента Зеленский вел и продюсировал несколько передач.

Теперь Зеленский сменил тематику на "спортивную": на своем YouTube-канале и в сети Instagram президент рассказывает и показывает, как проходят его тренировки.

Далай-лама: чинит часы

В дополнение к медитации и садоводству ремонт часов является, пожалуй, самым неожиданным из увлечений Далай-ламы.

Его интерес к часам, как сообщается, начался с "Ролекса", подаренного ему Франклином Рузвельтом. Однако Далай-лама с детства интересовался ремонтом техники — и ремонтировал такие сложные вещи, как автомобили и кинопроекторы. Так что в резиденции у духовного лидера тибетского буддизма есть "продвинутое" рабочее место со всеми необходимыми инструментами.

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Фото: uk.reuters.com