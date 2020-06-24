Странные хобби для тех, кто уже все перепробовал

Если вас просят о вашем хобби, что вы ответите? Возможно, вы являетесь частью спортивной команды, ходите в спортзал, наслаждаетесь чтением или вяжете? Однако вряд ли вы — фанат экстремальной глажки, любитель гнуть вилки или поклонник шаров из грязи. А ведь названные варианты популярны во многих уголках мира! Что еще предлагает современный ритм жизни в качестве хобби для тех, кому уже приелась "классика"?

Toy Voyaging

Любите путешествовать? А как насчет того, чтобы устроить путешествие для игрушки? Хобби под названием "Toy Voyaging" для этого отлично подойдет, поскольку его суть — отправка через специальный сайт игрушек в разные точки мира.

Вы пишете принимающей стороне и высылаете игрушку, она успешно добирается, например, до Парижа. В столице Франции получатель берет ее с собой к Эйфелевой башне, делает фото и шлет его вам вместе с игрушкой. Так со временем и копится коллекция фотографий, на которых ваш плюшевый медведь посещает мировые достопримечательности. Трогательное и не слишком затратное хоби.

Экстремальная глажка

По-настоящему объединяющее хобби: нужно погладить предмет одежды в необычных условиях. Экстремальная глажка может показаться странным хобби — но у его поклонников есть даже свой Чемпионат мира (крайним его принимал Мюнхен). История хобби начинается в 1997 году в британском Лестере, и за время его существования участники гладили и при прыжках с парашютом, и в ходе скалолазания, и в вертолете — в общем, расти есть куда.

Дороданго

Представьте, что вы скатываете грязь в шар, а затем методично вытираете ее и повторяете процесс снова и снова. Это хобби изначально было забавой для японских детей, но со временем разрослось и увлекло взрослых. Есть даже несколько вариантов: если простой "Дороданго" — это обычные грязевые шары, то "Хикару-Дороданго" — шары с блестящей поверхностью. Земля, вода и терпение: для этого хобби нужен, пожалуй, самый "демократичный" стартовый набор.

Карвинг по мылу

Популярное в Таиланде хобби, которое еще и приносит своим сторонникам неплохой доход. Например, на рынках этой страны очень популярны "цветочные" блоки мыла — их продают туристам как сувениры.

Возникло хобби примерно 700 лет назад в королевстве Сукхотай (современный Тайланд), а восходит, по преданиям, к буддийскому празднику Лойкратхонг. Тогда существовала традиция пускать специальные плотики, украшенные живыми цветами — но одна из предприимчивых жительниц страны решила вырезать цветы из фруктов, чем и выделила свой плотик как на том празднике, так и в истории хобби.

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Фото: behance. net