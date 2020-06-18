Хобби, которые в 2020 получат "новую жизнь"

Даже в сложной эпидемиологической ситуации важно не только работать, но и отдыхать. По данным психологов, опубликованным на сайте Nation News, хобби помогает повысить работоспособность мозга, расслабиться и нормализовать настроение.

Конечно, технический прогресс неуклонно переводит хобби "в цифру": например, все популярнее онлайн-игры или работа в графических и видеоредакторах. Но самоизоляция меняет правила игры: представляем хобби, которые благодаря ей могут получить "вторую жизнь".

Каллиграфия

В век цифровых писем и бланков умение красиво писать постепенно становится все менее популярным. Однако у каллиграфии как у хобби есть огромный плюс: начать заниматься очень просто.

Достаточно базового набора (около 2000 рублей), свободного времени и курсов на YouTube. Если вы — человек терпеливый и внезапно обнаружили в своем графике много свободного времени, стоит попробовать. Каллиграфия прекрасно отвлекает от рутины, развивает чувство стиля и навыки сосредоточения.

Садоводство

Дачный участок — спасение от пропускных режимов, проверок и масок. Но если в прошлые периоды многие россияне пробовали себя как ландшафтные дизайнеры (в частности, засаживая дачи газоном), то в этом на первое место выйдет посадка картошки, помидоров и огурцов. Однако это необязательно скучная процедура: подойдите к делу творчески.

Важно как грамотно распланировать места посадки, так и задуматься об автоматизации: например, приобрести и поставить автономные системы полива или теплицы нового поколения. Количество гаджетов для дачников сегодня невероятно разнообразно: так работы будут интересны всем поколениям семьи и по-настоящему сплотят ее.

Вышивание

Вышивание стремительно набирало популярность и до карантина: теперь это не только женский, но и мужской досуг. В частности, популярна была история американского подростка Джоны Ларсона, который в свои 12 уже стал мастером вязания и успешно продает свои работы. Так что вязание, как и много лет назад, не просто хобби, но и потенциальный источник дохода. Также вязание тренирует мелкую моторику, терпение и воображение.

Лепка из глины

Гончарное дело — одно из самых древних занятий человека, которое пережило многие другие хобби. Конечно, сегодня магазины предлагают большой ассортимент посуды — но пока они закрыты на карантин, а заказывать посуду через Интернет не хочется, можно попробовать себя в качестве гончара.

Гончарное дело — достаточно затратное и трудоемкое хобби, которое подойдет только для терпеливых людей. Практически у всех с первого (и даже второго) раза не выходит сделать "как на картинке", но работа как чисто руками, так и на гончарном круге очень успокаивает и расслабляет.

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Фото: eproductions.gr