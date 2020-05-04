В юбилейный год россиян украсят маски Победы

Экспериментальный креатив, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне, не остановила даже пандемия.

Интернет-торговля и организация онлайн-празднования не дали снизиться градусу номенклатурной и маркетинговой мысли.

Победный маркетинг

Поводом для дискуссий в интернете стало предложение отечественных предпринимателей приобщиться к юбилейному коронастилю. Маски с намеком на медицинские с символикой Великой Отечественной стали настолько популярны у покупателей, что, по признанию владельца одного из интернет-магазинов, производители не успевали их шить.

В основном как элементы декора в таких масках присутствуют боевые ордена и красные звезды. Продвинутая маска "Патриот" представляет собой прозрачное пластиковое забрало с крепежом в виде гвардейской ленты. Надписи на изделиях в ассортименте:

"Победа";

"Спасибо деду за Победу!";

"Бессмертный полк";

"На Берлин!";

"1941-1945 можем повторить!";

"9 Мая";

"Это наша победа!";

"За родину!"

Один из владельцев интернет-магазина не видит ничего зазорного в таком креативе, тем более что сейчас абсолютно все государственные мероприятия строятся по законам маркетинга — логотип, слоган — и понеслась:

"Все это делается не для того, чтобы магазины хайпанули на текущей ситуации и заработали на этом какие-то большие деньги. Это делается для того, чтобы как-то выживать в текущей ситуации, потому что бизнес испытывает сложности, и использование всякой тематики, связанной с 9 Мая — это попытка продавать еще больше масок, чтобы платить людям зарплаты".

Флешмобный патриотизм

Благодаря усилиям демиургов агитпропа, достаточно большая часть граждан воспринимает тему лютой войны как праздник, более соответствующий эстетике карнавала, нежели поминальному погружению в размышления.

Уже стало традицией переодевание граждан страны, в том числе и детей, в военную форму времен Великой Отечественной. Гвардейские ленточки можно даже увидеть на выступающих поверх джинсов ниточках дамских стрингов. Празднующих в режиме Хэллоуина День Победы можно встретить повсюду:

как зрителей на параде;

на концертах и танцах;

в парках на шашлыках;

в караоке-барах и других заведениях.

Движение к новым формам, а вместе с ним и переосмысление содержания Дня Победы, началось со стриптиз-клубов, когда девушки в солдатской униформе разоблачались на публике намного медленнее, чем положено по армейскому уставу. Сейчас это:

перформансы на мемориалах;

танцы на батуте под песню "День Победы";

переодевание тушек свиней на сельхозярмарке в одежду советских партизан;

поедание кулинарной визуализации раненых красноармейцев.

Общероссийский флешмоб явно пришелся по душе. Да и номенклатуре отчитываться за проведенные мероприятия проще — что сами чиновники не додумают, творчески разовьют любители хайпа. Так, одна девушка в Instagram, переодетая в форму красноармейца, вполне доходчиво объясняет погружение в сетевой восторг:

"Жизнь у нас одна? И прожить я её хочу с улыбкой? Сегодня я была звездой в прямом смысле этого слова? Люди просто подходили и спрашивали, можно ли со мной сфотографироваться? Маленькие детки показывали на меня пальцем и говорили: "Она военная"? Такие милахи? Всё-таки… это счастье? Жить рядом с Вами, друзья!!!"

Ампутация правды

В канун Дня Победы улицы российских городов начинают обрастать тематической рекламой. Гражданам стараются донести ощущение, что это именно они победили в той страшной и кровопролитной войне. Не нынешние дедушки, прадедушки, бабушки и прабабушки, а нынешняя молодежь и граждане среднего возраста.

Нетрудно заметить, что в плакатах возбуждается дух победы, а не неприятие войны как явления. Кинематограф в большинстве своем отдает предпочтение визуализации войны как сказки об окопном лоске, а не описанной писателем-фронтовиком Даниилом Граниным действительности:

"Война пахнет мочой… Это запах страха. Но моя война еще пахнет и солдатским потом. Ведь это была окопная война. Она запомнилась тяжелейшим, каторжным трудом".

Вряд ли инстаграмовские няши смогут проникнуться ценой победы, если из общей картины вымарано ключевое — кровь, пот, лишения и чудовищные людские потери. Осталось только внешнее флешмобное содержание, да и то как повод для фото. Агитпроп вкладывает в сознание какую-то странную правду. Даниил Гранин в одном из интервью заметил:

"Астафьев правильно сказал: "Всю правду о войне никто не знает". И до сих пор многие документы не опубликованы. Почему?… Все страны — участницы Второй мировой войны — рассекретили свои военные архивы, а мы по-прежнему из всего делаем тайну. Даже из числа погибших на войне. Держимся за фальшивые репутации маршалов…"

Воспитание реальностью

Ветеранов Великой Отечественной осталось уже немного. Тех, кто непосредственно пережил, вытерпел и победил. В советское время их не особо выделяли, потому что полстраны окунулось в военное лихолетье. Сейчас же оставшиеся фронтовики чаще выступают поводом для пиара номенклатуры.

Героические дедушки и бабушки все по-прежнему стоят в очередях за миллион раз обещанными квартирами. Получают продуктовые наборы к военно-патриотическим датам, которых сейчас, наверно, больше, чем при советской власти.

По телевизору здравствующих фронтовиков благодарят, размещают духоподъемные ролики в интернете, а, когда истекает положенный хронометраж информационного повода, все снова возвращается в обыденность импортозамещенной стабильности.

Нынешняя идеологическая парадигма трактовки Великой Отечественной предоставила бессрочную индульгенцию любому радикальному креативу. В этой связи трудно осуждать продавцов масок и карнавальных девушек в униформе.

Их креатив — спорный, но к такому свободному творчеству их подвигло воспитание реальностью. Они действуют адекватно заданной государством системе координат. Даже грамматические ошибки в текстах юбилейных лозунгов и плакатов вписываются в образовательные тренды.

Мне много чего удалось застать любопытного из советского идеологического креатива, но нынешние формы продолжают изумлять. Возможно, раньше не сильно экспериментировали, хотя бы потому, что ветераны войны были еще в хорошей физической форме. Могли и поставить на место желающих мемориальные даты превратить в карнавал.