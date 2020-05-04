Для демографического благополучия нужна новая экономическая формация

Как надо лечить наше общество? Почему в мире — не хаос, а роды новой общественной формации? Почему сексуальные революции так разрушили сексуальность, что людям это уже не интересно? Чем болел СССР? Как нанесли сокрушительный удар по мощнейший супердержаве? Какой должна стать Россия? Что для этого нужно сделать? Обо всем этом в прямом эфире видеостудии "Правды.Ру" рассказал академик РАЕН, специалист по демографии, социальной психологии и инженерии, управлению резервами здоровья и проектированию будущего Игорь Гундаров.

Подписан курс России на вымирание. Как спастись – отвечает академик РАЕН

Читайте начало интервью:

Материнский капитал не работает — молодые не рожают

Игорь Гундаров: общество в целом — это живой организм

России подписан приговор на вымирание

Население вымирает, потому что не рожает

Высшие животные в неволе не размножаются. А люди?

Игорь Гундаров: следы нематериальных чувств можно выявить в реальном

Социальная медицина: при такой динамике нация ополовинится через 37 лет

Социальный организм не может жить в состоянии тоски

— Игорь Алексеевич, в начале Перестройки действительно был эмоциональный подъем, и как вы сказали, взлетела рождаемость и упала преступность. Но все надежды очень быстро закончились.

— Да. И встал вопрос, а дальше-то что? Поэтому возвращаемся к теме социальной медицины. Мы приходим к выводу, что социальный организм не может жить в состоянии тоски. Мы фактически построили коммунизм, это — великое достижение за 70 лет. Но у всего есть рождение, подъем и спад. К концу 80-х годов мы — великий советский народ — вдруг почувствовали, что прежний коммунизм выработал свой исторический ресурс.

Нужно было идти дальше. И вот начало перестройки — это попытка пойти дальше. А почему не пошли? Ключевой ответ — наука отстала от жизни. Она думала, что кроме капитализма и коммунизма ничего другого не может быть, а мы рванулись куда-то дальше. Помните, Цой пел: "Перемен, мы ждем перемен".

И мы думали, перемены будут автоматом по Марксу, следующее придет лучше, чем было до этого. Не получилось, мозги нужны. Вот в этой формации уже сознание определяет бытиё. И нужно сейчас для восстановления демографического благополучия приступить к открытию новой экономической формации, где человек будет чувствовать себя хозяином необъятной Родины своей. И тогда снова взлетит рождаемость.

— Сейчас у людей в основном — нормальные, не озлобленные лица, как было в 90-е годы. Тогда действительно была безнадега, беспросветность, ужасное состояние всего. Теперь же даже на дорогах-то все чаще пропускают, какие-то появились нормальные отношения. Молодежь — самый репродуктивный возраст — вообще о политике не думает. И большинство довольно и видит перспективы.

— А как узнать, есть у человека в душе безнадега или нет? По глазам. А глаза у всех спрятаны. Почему вы решили, что у них нет в душе безнадеги?

Сексуальные революции привели к деэротизация отношений

— Конечно, можно найти все, что угодно, особенно при желании. У людей всегда были кучи проблем, но у молодежи они не связаны с властью.

— Нет, я не хочу валить адресно только на власть. Я говорю про общую атмосферу. Вы назвали молодые контингенты, а знаете, что там частота половых контактов резко сократилась. В наши годы, если есть свободная комната, то там сразу мальчики и девочки… А сейчас это им не интересно. Количество девственников выросло. Причем даже на Западе, по американской статистике — чуть ли не на 15-20 процентов. Частота половых контактов резко уменьшилась.

— Это разве плохо?

— Конечно. Они не хотят, потому что у них инстинкт подавлен, они только в гаджет смотрят, отсюда и порнография, а частота встреч уменьшилась катастрофически.

— А что хорошего в этих сексуальных революциях?

— С революцией как раз антисексуальный эффект получился, там пошло резкое торможение, произошла деэротизация отношений. Я говорю просто про нормальное, естественное для молодежи поведение. Сейчас уровень влечения к противоположному полу, особенно у мужчин, упал. Нет тяги такой, какая должна быть. Либидо упало, потенция упала.

— Советский Союз ведь тоже был живым существом со своими разными органами, да?

— Конечно. Я в рамках социальной медицины занимался вопросом, а почему взорвался организм Советского Союза. Взрыв был непонятный. Что произошло? Разговоров много, домыслов много, но я не нашел ни одной серьезной научной работы. Какая болезнь сгубила СССР? И вот мы решили выяснить, кто и как нанес сокрушительный удар по мощнейшей супердержаве? И оказалось, к сожалению, что и я участвовал в этом процессе.

— Вы нанесли сокрушительный удар?

— Невольно и не понимая. Первый удар нанесла КПРФ, которая в 90-м году на XXVIII съезде объявила о своем создании и независимости от КПСС. Потом мы провели партконференцию и I съезд КПРФ. Секретарем выбрали Полоскова. Мы фактически вышли из КПСС, хотя номинально в ней оставались.

И как только выдернули основной — российский — стержень из КПСС, КПСС рухнуло, без КПРФ — это не власть. Это был первый удар. И сразу последовал другой удар. Мы провозгласили суверенитет РСФСР и вышли из СССР фактически. Мы были номинально в составе СССР, но у нас стали главенствовать свои законы. Это все очень-очень важно понимать, иначе мы не разберемся, что делать дальше.

Красные флажки для правительства

— Какие решения вы предлагаете?

— Мы приходим к выводу, что рождается новая формация, идут роды. Нам кажется, что в мире воцарился хаос, но на самом деле рождается новая общественно-экономическая формация на смену коммунизму, с которым наука запоздала. Этого не понимают и думают, что образно говоря, это — расстройство кишечника, поэтому нужно клизму ставить. Роды идут, и нужно четко понять, в чем природа и суть этого нового ребенка.

Никогда прежде народ не имел возможности контролировать власть. А сейчас мы видим, что это необходимо. Каждый год правительство отчитывается перед Госдумой, но выкинули суть, нет реального отчета.

Мы предлагаем следующее. Раз демография сейчас — самое главное, духовное неблагополучие взлетает, давайте сделаем там, что правительство ежегодно отчитывается по определенному набору параметров.

Мы впервые предлагаем стандарт отчета правительства перед Государственной Думой, когда премьер перво-наперво перечисляет, а что со смертностью, рождаемостью, продолжительностью жизни, с самоубийствами и убийствами, как обстоят дела с уровнем жизни, что вложили в будущее. Всего пять блоков у нас:

качество жизни,

уровень жизни,

экономический потенциал государства,

вложения в будущее

и оборонный потенциал.

Мы вводим понятие "индекс достойной жизни населения" с конкретными подсчетами, оценками, со свертыванием в единый показатель. И нужно поставить красные флажки, сказать: власть, ты можешь делать, что угодно, но чтобы не было захода за красные флажки. Как только заходишь — автоматическая отставка. Вот, что первым для лечения мы бы сейчас сделали.

Надо ввести стандарт отчета правительства по самым главным параметрам, которые отражают благополучие нации. Тогда получается образ будущего России: власть становится подотчетной народу, впервые народ начинает влиять на власть своими реальными смертями, убийствами, самоубийствами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев