Вакцина для фейкометов

Владелец SDI Group Ильдар Гаджиев

Известный журналист Олег Лурье провел очередное расследование, чтобы выяснить, кто раскачивает лодку в стране, используя в заказной кампании тему пандемии.

Он назвал новое явление "бизнес-фейками" — "когда во время тяжелых для страны событий информационный поток негатива "вдруг" обрушивается с фальшивыми обвинениями на какую-либо коммерческую структуру или бизнесмена". В качестве примера Лурье привел очернительные статьи о совладельце одной из крупнейших в России девелоперских структур "Киевская площадь" Годе Нисанове.

Вместе со своим давним бизнес-партнером Зарахом Илиевым он развивает в столице такие популярные у москвичей объекты, как:

ТРЦ "Европейский",

мебельный ТЦ "Гранд",

гостиницы Radisson Collection ("Украина") и Radisson Славянская,

гастроквартал "Депо",

агрокластер "Фуд Сити"

и многие другие.

Лурье не сомневается, что заказчиком пасквилей выступает глава строительной SDI Group Ильгар Гаджиев, сбежавший в январе прошлого года в Германию, после того, как вывел активы и деньги дольщиков из компаний-застройщиков двух подмосковных жилых комплексов — "Аккорд Смарт Квартал" и "Пироговская Ривьера".

Заброшенный ЖК Аккорд Смарт Квартал, весна 2020 г.

"Как только в стране начался совсем серьезный период эпидемии COVID-19 по редакциям и сайтам побежали гонцы черного пиара с коммерческим предложением о вбросе целого ряда фейков о компании "Киевская площадь", оптовом рынке "Фуд Сити" и других структурах, имеющих отношение к бизнесмену Году Нисанову", — рассказал Олег Лурье.

По словам блогера, к нему "техзадание" для заказных статей попало от коллег, отказавшихся "работать фейкометами". В частности, журналистам предлагалось опубликовать фейк о том, что Год Нисанов и его партнеры жертвуют миллионы долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией исключительно в Азербайджане, а в России призывы о помощи игнорируют. Журналист назвал это "ложью".

Лурье выяснил, что компания "Киевская площадь" на данный момент передала весь номерной фонд гостиницы Radisson Славянская (421 номер) для медиков, участвующих в борьбе с вирусом: "В отеле проживают и питаются, как иногородние специалисты, так и московские врачи, которые не могут возвращаться в собственные семьи из-за контакта с заболевшими".

Принадлежащий группе автоцентр "Москва" в настоящее время переоборудуют под госпиталь для лечения больных с коронавирусом.

"Центральный рынок" на Рождественском бульваре продолжает обеспечивать бесплатным питанием медицинских работников НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а также Городской клинической больницы №31, перепрофилированной недавно под лечение пациентов с COVID-19.

Это помимо денежных средств, переданных на борьбу с пандемией лично Годом Нисановым.

"Понятно, что в вышеприведенных примерах речь идет о гораздо больших суммах, чем 1,2 млн долларов, которые бизнесмены выделили на борьбу с коронавирусом на их родине в Азербайджане, — подчеркивает Олег Лурье. — Но фейкометам это не интересно — главное успеть сделать вброс".

Особенно журналиста возмутил тезис о том, что оптово-продовольственный центр на МКАД "Фуд Сити" представляет собой "якобы потенциальный рассадник коронавируса". Блогер не поленился и поехал в "Фуд Сити", чтобы проверить информацию лично. Он убедился, что "именно на этой гигантской торговой площадке в реальности применяются совершенно невероятные меры по предупреждению любого заражения".

По словам Лурье, на всей территории агрокластера, который занимает 120 гектаров, регулярно проводится тщательная санобработка, включая лифты, перила, дверные ручки и т. д. Журналист даже узнал о том, что некоторые спецсредства для обработки созданы на основе ЧАС (четвертичных аммониевых соединений), а также о том, что в центре проводится "обеззараживание воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, на всех входах используются тепловизоры, с помощью которых измеряется температура у сотрудников, арендаторов и посетителей".

Кроме подобных вбросов, для написания заказных статей предлагается использовать комментарии владельца SDI Group Ильгара Гаджиева, который представлен как "бывший партнер" Нисанова и его компаньонов. Гаджиев, по словам журналиста, обвиняет Нисанова фактически в рейдерском захвате своих компаний, которые строили "Аккорд Смарт Квартал" и "Пироговскую Ривьеру".

Блогер цитирует: якобы из-за этих действий "людям, которые вложились в наши объекты… придется платить огромные проценты банку за то жилье, которое они получат теперь неизвестно когда", а более тысячи сотрудников SDI Group остались без работы.

"И вся эта история довольно грубо подводится снова под тему коронавируса", — утверждает Олег Лурье, по сути, призывая не верить ни одному слову Гаджиева.

Лурье объясняет: "Ссылаться на господина Гаджиева, как на "бывшего партнера", — это то же самое, как ссылаться на какой-нибудь древневавилонский эпос".

По его данным, Ильгар Гаджиев "не является и никогда не являлся партнером Года Нисанова, а компания SDI Group на 100 процентов принадлежит… самому Гаджиеву". Журналист также напомнил о двух своих расследованиях, которые он ранее обнародовал у себя в блоге — "Денег нет, но вы держитесь. Похождения Ильгара Гаджиева — Остапа Бендера 21 века" и "Похождения Ильгара Гаджиева и его криминальных партнеров. Продолжение". В них подробно раскрываются махинации с квартирами "Пироговской Ривьеры", совершенных группой лиц под руководством Гаджиева, который на сегодня является фигурантом двух уголовных дел о мошенничестве, двух дел — о невыплате зарплат сотрудникам компаний, входящих в SDI Group, а также дела об избиении: в его рамках беглый девелопер был объявлен в розыск. Кроме того, также по делам о хищении Гаджиев обвиняется и в Азербайджане.

Олег Лурье не сомневается, что "за всей этой грязной историей стоит ни кто иной, как, так называемый, "бывший партнер" и беглый авантюрист Ильгар Гаджиев, скрывающийся от кредиторов и уголовных дел, возбужденных в России и в Азербайджане".