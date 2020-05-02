Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Иван Приходько

Вакцина для фейкометов

Общество
Вакцина для фейкометов. Владелец SDI Group Ильдар Гаджиев
Владелец SDI Group Ильдар Гаджиев

Известный журналист Олег Лурье провел очередное расследование, чтобы выяснить, кто раскачивает лодку в стране, используя в заказной кампании тему пандемии.

Он назвал новое явление "бизнес-фейками" — "когда во время тяжелых для страны событий информационный поток негатива "вдруг" обрушивается с фальшивыми обвинениями на какую-либо коммерческую структуру или бизнесмена". В качестве примера Лурье привел очернительные статьи о совладельце одной из крупнейших в России девелоперских структур "Киевская площадь" Годе Нисанове.

Вместе со своим давним бизнес-партнером Зарахом Илиевым он развивает в столице такие популярные у москвичей объекты, как:

  • ТРЦ "Европейский",
  • мебельный ТЦ "Гранд",
  • гостиницы Radisson Collection ("Украина") и Radisson Славянская,
  • гастроквартал "Депо",
  • агрокластер "Фуд Сити"
  • и многие другие.

Лурье не сомневается, что заказчиком пасквилей выступает глава строительной SDI Group Ильгар Гаджиев, сбежавший в январе прошлого года в Германию, после того, как вывел активы и деньги дольщиков из компаний-застройщиков двух подмосковных жилых комплексов — "Аккорд Смарт Квартал" и "Пироговская Ривьера".

Вакцина для фейкометов. Заброшенный ЖК Аккорд Смарт Квартал
Заброшенный ЖК Аккорд Смарт Квартал, весна 2020 г.

"Как только в стране начался совсем серьезный период эпидемии COVID-19 по редакциям и сайтам побежали гонцы черного пиара с коммерческим предложением о вбросе целого ряда фейков о компании "Киевская площадь", оптовом рынке "Фуд Сити" и других структурах, имеющих отношение к бизнесмену Году Нисанову", — рассказал Олег Лурье.

По словам блогера, к нему "техзадание" для заказных статей попало от коллег, отказавшихся "работать фейкометами". В частности, журналистам предлагалось опубликовать фейк о том, что Год Нисанов и его партнеры жертвуют миллионы долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией исключительно в Азербайджане, а в России призывы о помощи игнорируют. Журналист назвал это "ложью".

Лурье выяснил, что компания "Киевская площадь" на данный момент передала весь номерной фонд гостиницы Radisson Славянская (421 номер) для медиков, участвующих в борьбе с вирусом: "В отеле проживают и питаются, как иногородние специалисты, так и московские врачи, которые не могут возвращаться в собственные семьи из-за контакта с заболевшими".

Принадлежащий группе автоцентр "Москва" в настоящее время переоборудуют под госпиталь для лечения больных с коронавирусом.

"Центральный рынок" на Рождественском бульваре продолжает обеспечивать бесплатным питанием медицинских работников НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а также Городской клинической больницы №31, перепрофилированной недавно под лечение пациентов с COVID-19.

Это помимо денежных средств, переданных на борьбу с пандемией лично Годом Нисановым.

"Понятно, что в вышеприведенных примерах речь идет о гораздо больших суммах, чем 1,2 млн долларов, которые бизнесмены выделили на борьбу с коронавирусом на их родине в Азербайджане, — подчеркивает Олег Лурье. — Но фейкометам это не интересно — главное успеть сделать вброс".

Особенно журналиста возмутил тезис о том, что оптово-продовольственный центр на МКАД "Фуд Сити" представляет собой "якобы потенциальный рассадник коронавируса". Блогер не поленился и поехал в "Фуд Сити", чтобы проверить информацию лично. Он убедился, что "именно на этой гигантской торговой площадке в реальности применяются совершенно невероятные меры по предупреждению любого заражения".

По словам Лурье, на всей территории агрокластера, который занимает 120 гектаров, регулярно проводится тщательная санобработка, включая лифты, перила, дверные ручки и т. д. Журналист даже узнал о том, что некоторые спецсредства для обработки созданы на основе ЧАС (четвертичных аммониевых соединений), а также о том, что в центре проводится "обеззараживание воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, на всех входах используются тепловизоры, с помощью которых измеряется температура у сотрудников, арендаторов и посетителей".

Кроме подобных вбросов, для написания заказных статей предлагается использовать комментарии владельца SDI Group Ильгара Гаджиева, который представлен как "бывший партнер" Нисанова и его компаньонов. Гаджиев, по словам журналиста, обвиняет Нисанова фактически в рейдерском захвате своих компаний, которые строили "Аккорд Смарт Квартал" и "Пироговскую Ривьеру".

Блогер цитирует: якобы из-за этих действий "людям, которые вложились в наши объекты… придется платить огромные проценты банку за то жилье, которое они получат теперь неизвестно когда", а более тысячи сотрудников SDI Group остались без работы.

"И вся эта история довольно грубо подводится снова под тему коронавируса", — утверждает Олег Лурье, по сути, призывая не верить ни одному слову Гаджиева.

Лурье объясняет: "Ссылаться на господина Гаджиева, как на "бывшего партнера", — это то же самое, как ссылаться на какой-нибудь древневавилонский эпос".

По его данным, Ильгар Гаджиев "не является и никогда не являлся партнером Года Нисанова, а компания SDI Group на 100 процентов принадлежит… самому Гаджиеву". Журналист также напомнил о двух своих расследованиях, которые он ранее обнародовал у себя в блоге — "Денег нет, но вы держитесь. Похождения Ильгара Гаджиева — Остапа Бендера 21 века" и "Похождения Ильгара Гаджиева и его криминальных партнеров. Продолжение". В них подробно раскрываются махинации с квартирами "Пироговской Ривьеры", совершенных группой лиц под руководством Гаджиева, который на сегодня является фигурантом двух уголовных дел о мошенничестве, двух дел — о невыплате зарплат сотрудникам компаний, входящих в SDI Group, а также дела об избиении: в его рамках беглый девелопер был объявлен в розыск. Кроме того, также по делам о хищении Гаджиев обвиняется и в Азербайджане.

Олег Лурье не сомневается, что "за всей этой грязной историей стоит ни кто иной, как, так называемый, "бывший партнер" и беглый авантюрист Ильгар Гаджиев, скрывающийся от кредиторов и уголовных дел, возбужденных в России и в Азербайджане".

По мнению журналиста, "к его пяти уголовным делам вполне может добавиться и еще одно — по факту распространения ложной информации в период коронавирусной инфекции". Он призвал коллег не поддаваться на провокации Гаджиева, чтобы не "попасть в весьма неприятную ситуацию, публикуя в период эпидемии коронавируса откровенную ложь на эту тему".

Темы covid19 год нисанов коронавирус ильгар гаджиев фейковые новости
Новости Все >
В Москве на 9 мая пройдет праздничный салют
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам 9 мая
Собчак считает, что Михалков "убил" современную культуру
В нидерландском зоопарке родился детеныш большой панды
Россиянам посоветовали не рисковать с отпуском
Французская кошка заразилась коронавирусом
Медицинские маски поступят в кассы московского метрополитена
На станциях метро в Москве начнут продавать медицинские маски
Собянин, Попова и Мурашко работают нон-стоп
Проценко заявил, что врачи заражаются за пределами больниц
Последние материалы
В Москве на 9 мая пройдет праздничный салют
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам 9 мая
Собчак считает, что Михалков "убил" современную культуру
В нидерландском зоопарке родился детеныш большой панды
Россиянам посоветовали не рисковать с отпуском
Французская кошка заразилась коронавирусом
Медицинские маски поступят в кассы московского метрополитена
Вакцина для фейкометов
На станциях метро в Москве начнут продавать медицинские маски
Собянин, Попова и Мурашко работают нон-стоп
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Евросоюз
Александр Рар: Меркель сделала "интересное заявление" о санкциях против РФ
Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
К 2021 году россияне позавидуют имеющим работу и зарплату?
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Олег Шабров: сейчас трудно дать однозначный прогноз
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Попова: до марта в России не было коронавируса
Кравчук обвинил Порошенко во всех бедах украинского народа
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
"Шестая" колонна России гораздо влиятельней и опасней "пятой"
Александр Рар: Меркель сделала "интересное заявление" о санкциях против РФ
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
Песков: власти поддержат всех без исключения
В МЧС назвали необходимые при госпитализации вещи
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ