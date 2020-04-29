"Великий карантин". Что будет дальше?

До 30 апреля осталось не так много времени и все в предвкушении перемен…

Мы являемся поколением, которое оказалось в ситуации "великого карантина" и этот период многие никогда не забудут.

Пока весь мир борется с пандемией, пропагандисты активно заняты распространением фейковых новостей.

В интернете за последние периоды появилось огромное количество различных материалов, убеждающих людей, что данные с количеством заразившихся — искаженные, все больше статистик с ужасающим количеством смертей.

Но наиболее актуальными, особенно среди нашего населения, являются материалы с обвинениями президента Путина и нынешней власти. Люди считают, что меры, принятые правительством, представляют собой манипуляции, преследующие политические и финансовые цели…

В целом это свидетельствует о том, что в России существует свобода слова, свобода печати.

Но поражает то, что в этих источниках наблюдается злорадство по поводу количества заболевших, количества умерших, переполненных больниц и, конечно, во всем этом виноват президент Путин.

К счастью, кроме деструктивной пропаганды, существует огромное количество серьезных источников. Можно читать не только российские газеты, в интернете доступны The New York Times, Washington Post и многие другие английские, французские источники. Но людям как будто хочется верить информации о том, что это все биологическая диверсия и они полны скепсиса по отношению к официальной информации.

Владимир Познер в одном из недавних интервью привел данные опроса россиян, по результатам которого стало очевидно, что в нашей стране не сильно доверяют власти. И это недоверие чуть ли не на генном уровне.

Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике, рассказал, что большая часть фейковой информации о ситуации с коронавирусом в России распространяется из-за рубежа, прежде всего с территории Украины.

Он назвал такую ситуацию информационной войной, цель которой — посеять панику, дестабилизировать обстановку в РФ и убедить общество в неспособности власти контролировать ситуацию в чрезвычайных ситуациях.

Так давайте не будем позволять посторонней разрушающей силе достичь коварных целей.

Задумайтесь! Может быть настало именно то самое время отложить свои претензии и обвинения? Народ должен направить все свои усилия, чтобы консолидироваться и преодолеть трудности совместными усилиями.

Как показывает история, русский народ силен и един во времена кризисов. Такие ситуации должны приводить к общенациональному единению и никак иначе!

В истории России наиболее страшным эпидемиями были: чума(1654-1655 гг.), холера (1830-1831 гг.) и "Испанка" (1918-1919 гг.), унесшие жизни миллионов людей. Во всех случаях власти всерьез боролись с эпидемией. В зараженных зонах устанавливали карантин, их обносили заставами и блокировали солдатами. Во время чумы безжалостно сжигались дома и дворы погибших. В период холеры было недовольство введенным карантином, так как ограничения ударили по торговле и начались так называемые "холерные бунты". Мы должны хорошо знать историю нашей страны, чтобы не повторять ошибок прошлого.

По последним данным, в России зарегистрировали более 80 тысяч заразившихся коронавирусом.

По мнению сенатора Валерия Рязанского, если ситуация с заболеваемостью не улучшится, его могут продлить и до июня.

"Хотя уже многим невмоготу, но достаточно жесткие меры, которые предпринимает Россия в противодействии пандемии, абсолютно оправданны", — подчеркнул он.

Рязанский также считает, что выход из режима самоизоляции "будет пошаговым, с постепенным снятием ограничений".

Однако подобная статистика никаким образом не влияет на некоторых граждан нашей страны. Исходя из различных комментариев в интернете под публикациями или на личных страницах в соцсетях, можно сделать вывод, что люди не осознают всю серьезность происходящего, как пример, им тяжело сидеть дома с детьми и поэтому гораздо проще нарушить режим самоизоляции, потакая капризам ребенка.

Министр правительства Москвы и начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что больше всего нарушений "среди родителей с детьми и детей старшего возраста без родителей, играющих на детских площадках во дворах, а также молодежи, собирающейся в большие группы" во дворах и на спортплощадках.

Данчиков подчеркнул, что это значительно повышает риск распространения инфекции.

По данным специалистов, около половины больных коронавирусной инфекцией, поступающих в московские больницы, — молодежь и люди среднего возраста.

Такое халатное поведение недопустимо! Никто ведь не требует от наших граждан повторить подвиг самопожертвования жителей Иэма. Чтобы остановить распространение эпидемии 350 лет назад, во время чумы, ее жители принесли себя в жертву, самоизолировались и обозначили границы деревни камнями, за которые решили ни при каких обстоятельствах не выходить — даже не имея видимых симптомов заболевания. К августу 1666 г. из 344 жителей Иэма от чумы умерли 267.

Напряжение в обществе растет с каждым днем все больше. Малый и средний бизнес терпят убытки. Коронавирус поражает бизнес по всему миру и оказывает существенное влияние на деловую активность в России. По словам Владимира Путина в этом плане ситуация сложнее, чем в 2008–2009 годах в период мирового финансового кризиса.

Экономист и политолог Михаил Делягин, проанализировав с собственной точки зрения ситуацию в стране, посоветовал Путину немедленно заняться модернизацией страны: "Владимир Владимирович, поймите, что если вы сейчас, в авральном режиме не займетесь модернизацией страны, то вас съедят. Вас даже не убьют, вас съедят. И поверьте, в этот момент вам будет всё равно, кто и на основании чего вас будет есть. И участи Каддафи вы будете завидовать в этот момент, я не пугаю. Просто война, которая сейчас идет в стране — народ воюет с коронавирусом, а значительная часть выписанных вами элит, собранных по человечку, воюет против вас, на уничтожение".

В эпоху COVID-19 все должны стать терпимее. Своим рациональным поведением мы можем помешать вирусу распространяться по геометрической прогрессии. Так же следует быть бдительнее, так как преступления в эпоху пандемии вышли на первый план, количество кибермошенников стало значительно больше и по словам генерал-лейтенанта Юрия Жданова, главы российской секции Международной полицейской ассоциации, мошенники действуют в нынешних обстоятельствах более сплоченно, профессионально и грамотно. Они нападают уже не на людей, а на целые организации, в том числе на российские медицинские учреждения, поликлиники. И воруют они масштабно. На сегодняшний день полиция не может противостоять этому в полной мере.

Никто не может точно спрогнозировать, когда закончится "великий карантин" и сейчас как никогда актуальна цитата: "Не переживай из-за того, что ты не в силах изменить, прими ситуацию такой, какая она есть. Ведь мы не пытаемся изменить погоду, а просто одеваемся по погоде".

Как и все кризисы, определенное психологическое воздействие пандемия будет иметь в дальнейшем. Возможно люди станут более экономными или больше будут думать о гигиене, это все будет результатом опыта, через который мы все пройдем. Тем не менее пока опасность не миновала, мы должны реально оценивать ситуацию и вместо того, чтобы обвинять представителей власти во всех несчастьях, работать с ними в тандеме, как минимум не нарушать установленный режим самоизоляции.