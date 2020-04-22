Изысканные блюда французской кухни, которые легко приготовить дома

Французская кухня по праву считается настоящей классикой кулинарии и изобилует многообразием изысканных блюд, пикантных соусов и головокружительных вин, которые приходятся по вкусу самым искушенным гурманам. Однако для того, чтобы окунуться в атмосферу манящих парижских бистро, отнюдь не обязательно отправляться на родину импрессионизма, ведь уловить тонкий флер Франции можно прямо у себя на кухне. Для этого достаточно запастись небольшим количеством ингредиентов и толикой вдохновения для приготовления поистине потрясающих блюд в лучших традициях высокой кухни. Мы подготовили для вас 5 поистине превосходных рецептов, которые под силу воплотить абсолютно каждому.

Луковый суп

Когда-то это незамысловатое блюдо считалось пищей бедняков и едва ли претендовало на звание шедевра кулинарного искусства, но времена меняются, и сегодня луковый суп является обязательным пунктом в меню лучших французских ресторанов.

Ингредиенты:

6 луковиц

3 зубчика чеснока

1.5 литра говяжьего бульона

6 кусочков французского багета

400 г сыра грюйер

3 ст. ложки оливкового масла

Полстакана белого сухого вина

2 ст. ложки муки

1 ч. ложка сахара

Приготовление:

Нагрейте оливковое масло в глубокой сковороде, высыпьте мелко нарезанный лук и готовьте на медленном огне до появления золотистой корочки. Добавьте измельченный чеснок, сахар, приправы по вкусу и продолжайте готовить еще 20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте муку, тщательно перемешайте и оставьте на огне еще на 2-3 минуты. Влейте вино и бульон, доведите до кипения, снимите пену и варите еще 40 минут. Нарезанный багет подсушите в духовке, а затем натрите хлеб чесноком и посыпьте сыром.

Французский паштет

Нежный паштет — идеальная закуска на скорую руку и прекрасное дополнение к привычному утреннему кофе. Это быстрое, невероятно вкусное и претенциозное блюдо на протяжении столетий является не только любимым яством аристократов, но и настоящей визитной карточкой классической французской кухни.

Ингредиенты:

Половина килограмма телячьей печени (можно заменить на куриную)

2 зубчика чеснока

Половина луковицы

1.5 ст. ложки топленого сливочного масла

100 г сливок высокой жирности

25 г белого вина (желательно использовать сухое)

Соль и специи по вкусу

Приготовление:

Мелко нарежьте чеснок и лук, обжарьте до мягкости. Добавьте печень, соль, перец и жарьте еще 15 минут на медленном огне. Добавьте вино и сливки, доведите массу до состояния кипения и выключите огонь. Размешайте паштет до однородного состояния, залейте топленым маслом, поместите в форму и оставьте в холодильнике на 6-8 часов.

Рататуй

Традиционный прованский рататуй — излюбленное блюдо всех французов. Это изысканное овощное рагу, как правило, подается в качестве закуски, но в знойные летние вечера также может с легкостью выступать вариантом ужина с бокалом хорошего вина.

Ингредиенты:

250 г томатной пасты (лучше сделать самостоятельно)

Половинка луковицы

5 зубчиков чеснока

2 ст. ложки оливкового масла

1 кабачок

1 баклажан

2 сладких болгарских перца (красный и желтый)

Соль, сыр и специи

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов, застелите противень бумагой для выпекания, смажьте дно пастой, сверху посыпьте тертым луком и чесноком, полейте небольшим количеством масла. Нарежьте овощи аккуратными кружочками и разложите по всей поверхности формы, посыпьте солью и специями (рекомендуем использовать прованские травы). Накройте овощи бумагой для выпекания и оставьте в духовке на 50 минут. Обильно посыпьте готовый рататуй тертым сыром.

Курица в вине

В классическом рецепте используется петух, но хорошую фермерскую курицу достать гораздо легче. Это невероятно вкусное и простое в приготовлении блюдо не оставит равнодушным ни одного даже самого притязательного гостя.

Ингредиенты:

1 крупная курица

1 бутылка красного сухого вина

3 луковицы

2 средние моркови

150 г сельдерея

1 целый чеснок

1.5 ст. ложки топленого сливочного масла

2 ст. ложки оливкового масла

Прованские травы, соль и перец

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разложите на форме для выпекания предварительно порезанные на крупные куски сельдерей, морковь и лук, полейте небольшим количеством масла и поместите в духовку на 10-12 минут. Разрежьте курицу на крупные части, поместите в глубокую кастрюлю и обжарьте в смеси масел до легкой корочки. Выложите овощи поверх курицы, залейте вином и оставьте блюдо томиться на медленном огне на 40 минут. Разогрейте духовку до 110 градусов и поместите туда кастрюлю с курицей еще на 40 минут.

Нисуаз

Популярный во Франции овощной салат родом из Ниццы. Он невероятно вкусный, питательный и как нельзя лучше подходит для неспешного ужина в компании дорогих сердцу людей.

Ингредиенты:

Основное блюдо:

Крупный пучок листового салата

4 помидора

1 болгарский перец

3 луковицы

3 яйца (предварительно сварить)

2 зубчика чеснока

200 г стручковой фасоли

1 банка анчоусов

1 банка консервированного тунца

Соус:

1 ст. ложка винного уксуса

1 ст. ложка оливкового масла

1 ст. ложка лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Приготовление: