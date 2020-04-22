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Автор Александра Балан-Сенчук

Изысканные блюда французской кухни, которые легко приготовить дома

Общество » Семья

Французская кухня по праву считается настоящей классикой кулинарии и изобилует многообразием изысканных блюд, пикантных соусов и головокружительных вин, которые приходятся по вкусу самым искушенным гурманам. Однако для того, чтобы окунуться в атмосферу манящих парижских бистро, отнюдь не обязательно отправляться на родину импрессионизма, ведь уловить тонкий флер Франции можно прямо у себя на кухне. Для этого достаточно запастись небольшим количеством ингредиентов и толикой вдохновения для приготовления поистине потрясающих блюд в лучших традициях высокой кухни. Мы подготовили для вас 5 поистине превосходных рецептов, которые под силу воплотить абсолютно каждому.

Луковый суп

Когда-то это незамысловатое блюдо считалось пищей бедняков и едва ли претендовало на звание шедевра кулинарного искусства, но времена меняются, и сегодня луковый суп является обязательным пунктом в меню лучших французских ресторанов.

Ингредиенты:

  • 6 луковиц
  • 3 зубчика чеснока
  • 1.5 литра говяжьего бульона
  • 6 кусочков французского багета
  • 400 г сыра грюйер
  • 3 ст. ложки оливкового масла
  • Полстакана белого сухого вина
  • 2 ст. ложки муки
  • 1 ч. ложка сахара

Приготовление:

  1. Нагрейте оливковое масло в глубокой сковороде, высыпьте мелко нарезанный лук и готовьте на медленном огне до появления золотистой корочки.
  2. Добавьте измельченный чеснок, сахар, приправы по вкусу и продолжайте готовить еще 20 минут, периодически помешивая.
  3. Затем добавьте муку, тщательно перемешайте и оставьте на огне еще на 2-3 минуты.
  4. Влейте вино и бульон, доведите до кипения, снимите пену и варите еще 40 минут.
  5. Нарезанный багет подсушите в духовке, а затем натрите хлеб чесноком и посыпьте сыром.

Французский паштет

Нежный паштет — идеальная закуска на скорую руку и прекрасное дополнение к привычному утреннему кофе. Это быстрое, невероятно вкусное и претенциозное блюдо на протяжении столетий является не только любимым яством аристократов, но и настоящей визитной карточкой классической французской кухни.

Ингредиенты:

  • Половина килограмма телячьей печени (можно заменить на куриную)
  • 2 зубчика чеснока
  • Половина луковицы
  • 1.5 ст. ложки топленого сливочного масла
  • 100 г сливок высокой жирности
  • 25 г белого вина (желательно использовать сухое)
  • Соль и специи по вкусу

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте чеснок и лук, обжарьте до мягкости.
  2. Добавьте печень, соль, перец и жарьте еще 15 минут на медленном огне.
  3. Добавьте вино и сливки, доведите массу до состояния кипения и выключите огонь.
  4. Размешайте паштет до однородного состояния, залейте топленым маслом, поместите в форму и оставьте в холодильнике на 6-8 часов.

Рататуй

Традиционный прованский рататуй — излюбленное блюдо всех французов. Это изысканное овощное рагу, как правило, подается в качестве закуски, но в знойные летние вечера также может с легкостью выступать вариантом ужина с бокалом хорошего вина.

Ингредиенты:

  • 250 г томатной пасты (лучше сделать самостоятельно)
  • Половинка луковицы
  • 5 зубчиков чеснока
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 1 кабачок
  • 1 баклажан
  • 2 сладких болгарских перца (красный и желтый)
  • Соль, сыр и специи

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов, застелите противень бумагой для выпекания, смажьте дно пастой, сверху посыпьте тертым луком и чесноком, полейте небольшим количеством масла.
  2. Нарежьте овощи аккуратными кружочками и разложите по всей поверхности формы, посыпьте солью и специями (рекомендуем использовать прованские травы).
  3. Накройте овощи бумагой для выпекания и оставьте в духовке на 50 минут.
  4. Обильно посыпьте готовый рататуй тертым сыром.

Курица в вине

В классическом рецепте используется петух, но хорошую фермерскую курицу достать гораздо легче. Это невероятно вкусное и простое в приготовлении блюдо не оставит равнодушным ни одного даже самого притязательного гостя.

Ингредиенты:

  • 1 крупная курица
  • 1 бутылка красного сухого вина
  • 3 луковицы
  • 2 средние моркови
  • 150 г сельдерея
  • 1 целый чеснок
  • 1.5 ст. ложки топленого сливочного масла
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • Прованские травы, соль и перец

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Разложите на форме для выпекания предварительно порезанные на крупные куски сельдерей, морковь и лук, полейте небольшим количеством масла и поместите в духовку на 10-12 минут.
  3. Разрежьте курицу на крупные части, поместите в глубокую кастрюлю и обжарьте в смеси масел до легкой корочки.
  4. Выложите овощи поверх курицы, залейте вином и оставьте блюдо томиться на медленном огне на 40 минут.
  5. Разогрейте духовку до 110 градусов и поместите туда кастрюлю с курицей еще на 40 минут.

Нисуаз

Популярный во Франции овощной салат родом из Ниццы. Он невероятно вкусный, питательный и как нельзя лучше подходит для неспешного ужина в компании дорогих сердцу людей.

Ингредиенты:

Основное блюдо:

  • Крупный пучок листового салата
  • 4 помидора
  • 1 болгарский перец
  • 3 луковицы
  • 3 яйца (предварительно сварить)
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 г стручковой фасоли
  • 1 банка анчоусов
  • 1 банка консервированного тунца

Соус:

  • 1 ст. ложка винного уксуса
  • 1 ст. ложка оливкового масла
  • 1 ст. ложка лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите стручковую фасоль (примерно 5 минут), а затем обжарьте с чесноком и лимонным соком.
  2. Сложите салат и нарезанные овощи в миску и полейте соусом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы блюда рецепты рататуй луковый суп французская кухня французский паштет
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