Изысканные блюда французской кухни, которые легко приготовить дома
Французская кухня по праву считается настоящей классикой кулинарии и изобилует многообразием изысканных блюд, пикантных соусов и головокружительных вин, которые приходятся по вкусу самым искушенным гурманам. Однако для того, чтобы окунуться в атмосферу манящих парижских бистро, отнюдь не обязательно отправляться на родину импрессионизма, ведь уловить тонкий флер Франции можно прямо у себя на кухне. Для этого достаточно запастись небольшим количеством ингредиентов и толикой вдохновения для приготовления поистине потрясающих блюд в лучших традициях высокой кухни. Мы подготовили для вас 5 поистине превосходных рецептов, которые под силу воплотить абсолютно каждому.
Луковый суп
Когда-то это незамысловатое блюдо считалось пищей бедняков и едва ли претендовало на звание шедевра кулинарного искусства, но времена меняются, и сегодня луковый суп является обязательным пунктом в меню лучших французских ресторанов.
Ингредиенты:
- 6 луковиц
- 3 зубчика чеснока
- 1.5 литра говяжьего бульона
- 6 кусочков французского багета
- 400 г сыра грюйер
- 3 ст. ложки оливкового масла
- Полстакана белого сухого вина
- 2 ст. ложки муки
- 1 ч. ложка сахара
Приготовление:
- Нагрейте оливковое масло в глубокой сковороде, высыпьте мелко нарезанный лук и готовьте на медленном огне до появления золотистой корочки.
- Добавьте измельченный чеснок, сахар, приправы по вкусу и продолжайте готовить еще 20 минут, периодически помешивая.
- Затем добавьте муку, тщательно перемешайте и оставьте на огне еще на 2-3 минуты.
- Влейте вино и бульон, доведите до кипения, снимите пену и варите еще 40 минут.
- Нарезанный багет подсушите в духовке, а затем натрите хлеб чесноком и посыпьте сыром.
Французский паштет
Нежный паштет — идеальная закуска на скорую руку и прекрасное дополнение к привычному утреннему кофе. Это быстрое, невероятно вкусное и претенциозное блюдо на протяжении столетий является не только любимым яством аристократов, но и настоящей визитной карточкой классической французской кухни.
Ингредиенты:
- Половина килограмма телячьей печени (можно заменить на куриную)
- 2 зубчика чеснока
- Половина луковицы
- 1.5 ст. ложки топленого сливочного масла
- 100 г сливок высокой жирности
- 25 г белого вина (желательно использовать сухое)
- Соль и специи по вкусу
Приготовление:
- Мелко нарежьте чеснок и лук, обжарьте до мягкости.
- Добавьте печень, соль, перец и жарьте еще 15 минут на медленном огне.
- Добавьте вино и сливки, доведите массу до состояния кипения и выключите огонь.
- Размешайте паштет до однородного состояния, залейте топленым маслом, поместите в форму и оставьте в холодильнике на 6-8 часов.
Рататуй
Традиционный прованский рататуй — излюбленное блюдо всех французов. Это изысканное овощное рагу, как правило, подается в качестве закуски, но в знойные летние вечера также может с легкостью выступать вариантом ужина с бокалом хорошего вина.
Ингредиенты:
- 250 г томатной пасты (лучше сделать самостоятельно)
- Половинка луковицы
- 5 зубчиков чеснока
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 1 кабачок
- 1 баклажан
- 2 сладких болгарских перца (красный и желтый)
- Соль, сыр и специи
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов, застелите противень бумагой для выпекания, смажьте дно пастой, сверху посыпьте тертым луком и чесноком, полейте небольшим количеством масла.
- Нарежьте овощи аккуратными кружочками и разложите по всей поверхности формы, посыпьте солью и специями (рекомендуем использовать прованские травы).
- Накройте овощи бумагой для выпекания и оставьте в духовке на 50 минут.
- Обильно посыпьте готовый рататуй тертым сыром.
Курица в вине
В классическом рецепте используется петух, но хорошую фермерскую курицу достать гораздо легче. Это невероятно вкусное и простое в приготовлении блюдо не оставит равнодушным ни одного даже самого притязательного гостя.
Ингредиенты:
- 1 крупная курица
- 1 бутылка красного сухого вина
- 3 луковицы
- 2 средние моркови
- 150 г сельдерея
- 1 целый чеснок
- 1.5 ст. ложки топленого сливочного масла
- 2 ст. ложки оливкового масла
- Прованские травы, соль и перец
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Разложите на форме для выпекания предварительно порезанные на крупные куски сельдерей, морковь и лук, полейте небольшим количеством масла и поместите в духовку на 10-12 минут.
- Разрежьте курицу на крупные части, поместите в глубокую кастрюлю и обжарьте в смеси масел до легкой корочки.
- Выложите овощи поверх курицы, залейте вином и оставьте блюдо томиться на медленном огне на 40 минут.
- Разогрейте духовку до 110 градусов и поместите туда кастрюлю с курицей еще на 40 минут.
Нисуаз
Популярный во Франции овощной салат родом из Ниццы. Он невероятно вкусный, питательный и как нельзя лучше подходит для неспешного ужина в компании дорогих сердцу людей.
Ингредиенты:
Основное блюдо:
- Крупный пучок листового салата
- 4 помидора
- 1 болгарский перец
- 3 луковицы
- 3 яйца (предварительно сварить)
- 2 зубчика чеснока
- 200 г стручковой фасоли
- 1 банка анчоусов
- 1 банка консервированного тунца
Соус:
- 1 ст. ложка винного уксуса
- 1 ст. ложка оливкового масла
- 1 ст. ложка лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отварите стручковую фасоль (примерно 5 минут), а затем обжарьте с чесноком и лимонным соком.
- Сложите салат и нарезанные овощи в миску и полейте соусом.