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Автор Александр Артамонов

Эта легендарная рабоче-крестьянская Белая армия

Общество

Писатель, журналист Дионис Каптарь в беседе с военным обозревателем "Правды.Ру" Александром Артамоновым доказывает, что в годы гражданской войны в России по обе стороны сражались не эксплуататоры с эксплуатируемыми, а люди одной социальной прослойки. Сражавшиеся на стороны красных дореволюционные офицеры не были добровольцами, а насильно мобилизованными.

Рабоче-крестьянская Белая Гвардия

Дионис, вы пишите так же под псевдонимом Дмитрий Зыкин. Я хотел бы вас представить как автора выдержавшей несколько изданий книги "Большая игра", в которой на основе архивных документов вы рассказываете о противостоянии Востока и Запада. Вы публицист и нередкий гость многих телевизионных эфиров. Сегодняшняя наша программа будет посвящена вашей любимой и хорошо вами изученной теме — Белая армия. Вы считаете Белую армию рабоче-крестьянской?

— Действительно, хотя я бы не хотел приписывать себе чужие достижения. Когда я пишу книги или статьи, то всегда делаю ссылки на достижения тех историков, которых цитирую. В данном случае я хотел бы сказать несколько хороших слов о докторе исторических наук Сергее Волкове, который ведет базу данных российского офицерства начала XX века.

Используя эти данные, можно составить впечатление о том, каков был социальный состав Белой армии и Красной армии.

Если говорить об армии периода Первой мировой войны, абсолютное большинство офицеров известны по фамилиям, по происхождению. В общем, данные ценнейшие. В свое время (я знаком с этим человеком, неоднократно с ним общался и общаюсь до сих пор) обратил внимание на тот факт, что большинство офицеров Белой армии по социальному происхождению имело крестьянские и рабочие корни. В этом смысле Белая армия была рабоче-крестьянской. Это можно проиллюстрировать конкретными цифрами.

Дореволюционное офицерство разделилось: часть ушла в Красную армию, другая — в Белую. В СССР постоянно показывали фильмы о гражданской войне и складывалась такая медиакартинка, что Белая армия — это армия барчуков. Даже были такие сцены: собирается белогвардейская компания, и каждый говорит, мой отец — я условно говорю — владелец пароходов, мой отец — владелец приисков, а среди них случайно попал запутавшийся представитель из бедных слоев. Его спрашивают: "А твой отец чем занимается?" Он лжет офицерам, потому что ему стыдно и отвечает: "Магазинами". В общем, подавалось однозначно, что это армия барчуков. Армия, которая пошла защищать свои фабрики, заводы, теплоходы и так далее. Сказанное касается достаточно ранних фильмов.

В дальнейшем белых офицеров показывали в несколько более, скажем, благопристойном виде. Более положительном. Тем не менее, все равно акцент делали на том, что это дворянская армия. По меньшей мере, если не дворянская, но армия богатых людей.

— Помните песню: "не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский"?

— Все эту песню знают. Поручик Голицын с вероятностью ближе к 70% — это документированный человек, у которого отец крестьянин.

— С такой фамилией?

— Фамилии были — Романов и отнюдь не все Романовы — цари.

— Из дворовых людей и крепостных.

— Да. В данном случае речь не о фамилии, а о том, что поручики в абсолютном большинстве своем — это люди происхождения не дворянского. Сошлюсь на базу данных доктора наук о том, как менялся офицерский корпус. К октябрю 1917 года во всей Российской республике в живых оставалось 320 тысяч офицеров. Накануне Первой мировой было 46 тысяч офицеров. Совершенно очевидно, что тот офицерский корпус, с которым Российская империя начинала войну, резко-резко увеличился. В начале Первой мировой войны стало уже 80 тысяч офицеров действующей армии.

— Всего 80 тысяч человек?

— Всего. Накануне было 46. Вначале — 80. А в конце со всеми потерями, со всеми выпадениями из строя — 320 тысяч. Всего за всю войну носило погоны 347 тысяч офицеров.

— Откуда они взялись, ведь дворянство было гораздо менее многочисленным?

Вот вам и ответ. Абсолютное большинство тех, кто стал офицером во время войны, кого произвели в офицеры, я даже назову конкретные цифры — 70%. Это лица крестьянского происхождения, которых взяли в соответствующие учебные заведения во время войны, где они получили подготовку.

— Мы с вами говорили еще о рабочих.

— 10% — это мещане. Мещанами называли небогатых городских жителей.

— Разночинцы.

— В том числе и рабочие, мелкие торговцы. Это очень часто совпадало.

— Мелкие служащие.

На небольших должностях. Потому что при определенном чине они становились дворянами, попадая в другое сословие. А здесь имеется в виду именно мещане. Не очень богатые слои городского населения. Значительная часть мещан — это рабочие. В Первую мировую войну произвели в офицеры 257 тысяч человек. Из них 70% — из крестьян, 10% — из мещан. Абсолютное большинство офицеров, которые были живыми в начале октября 17-го, как раз накануне Октябрьской революции, это люди крестьянского происхождения или рабочего. А если мы их сложим, рабоче-крестьянское происхождение даст абсолютное большинство.

— Этим цифрам можно верить?

— Имеются данные практически на каждого из 320 тысяч офицеров. Конкретно есть информация практически под каждую фамилию. Я специально говорю "практически", потому что, может быть, на кого-то и нет. Но абсолютное большинство офицеров, которые были живыми, документированы, занесены в базу данных со списками и так далее.

За Царя, за Родину, за Веру!

Белое офицерство не горело желанием выступать за царя и громить красных.

Тогда еще не было понятия белого офицерства. На первом этапе, Красная армия, красные части — так будет корректнее — добивались большого успеха. Есть такой термин "триумфальное шествие Советской власти", когда, практически не встречая сопротивления, власть на местах захватывали большевики. Я не буду говорить о том, что они горели желанием защищать царя. Это отдельная большая тема. Очень много людей растерялось, очень много попало под эффект свершившегося факта. До сих пор идут споры о том, отрекался ли царь или нет. А тогда информации было еще мало. За 100 лет у нас появилось много документов, которых не было тогда. А у большевиков была организация, сформированная за много лет до этого. Были боевые отряды, спайка была, была подпольная деятельность в течение многих лет, которая вырабатывала опыт, в том числе террористический.

Хотя говорят, что большевики отрицательно относились к террору. Но это на словах. На практике они терроризмом занимались и до Октябрьской революции, и сразу после, и до появления декрета "О красном терроре".

— Большевики победили не силой этих 2-3%, которые они представляли в начале революции, а, прежде всего, силами тех самых обстрелянных господ-офицеров, которые встали на их сторону. На стороне советской власти было много кадровых офицеров.

У красных было 48,5 тысяч дореволюционных офицеров, 170 тысяч — у белых. К красным пошла меньшая часть. Значительная их часть была фактически на положении заложников, потому что их семьи находились на территории, подконтрольной большевистской власти. Отношение к ним всегда было с подозрением. И не все права у них были. Например, пайками их семьи не обеспечивали. После победы большевиков в гражданской войне, значительная их часть была репрессирована большевистской властью. Их использовали для сугубо циничных целей. Действительно на стороне красных были офицеры, но не белые, а дореволюционные офицеры. Доктор наук Волков мне сказал, что знаменитая цифра — 8 тысяч офицеров перешло добровольно к красным, не подтверждается никаким документом. Эти 48 тысяч были мобилизованы. Они не были добровольцами.

Беседовал Александр Артамонов

Темы россия история офицерство белая армия дмитрий зыкин сергей волков красная армия дионис каптарь гражданская война
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