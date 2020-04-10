Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни

Общество

Опять случилось страшное — преследуют студента Высшей школы экономики. И как изощренно, собираются отчислить его с военной кафедры из-за записи в одной из социальных сетей.

Откровения студента

Началось все в феврале этого года, когда студент нижегородского филиала Высшей школы экономики Богдан Бубнов попросил не поздравлять его с Днем защитника Отечества. Объяснил он свое пожелание так:

"Я не защитник и не собираюсь им становиться. Да, я учусь в Военном учебном центре, но только чтобы сбросить с себя оковы призывного рабства. В Российской Федерации не создан тот уровень жизни, который хочется защищать. Если на Русь-матушку нападут басурмане, я возьму в охапку близких и свалю как можно дальше".

В вузе пост вольнодумца оценили: Дисциплинарная комиссия ВШЭ рекомендовала объявить Бубнову выговор и отчислить с военной кафедры. В решении комиссии отмечается, что при поступлении на военную кафедру студент принимает на себя ряд обязательств, среди которых "приобретение необходимых для военнослужащего компетенций с целью защиты Родины в случае такой необходимости".

Вольнодумец с военной кафедры

Здесь ведь есть еще один немаловажный момент. Просто так "сбросить оковы" не получится. На военные кафедры в настоящее время набирают по конкурсу. В случае ВШЭ он составляет четыре человека на место. Так что Богдану Бубнову пришлось приложить определенные усилия, чтобы быть зачисленным в Военный учебный центр.

Можно не сомневаться в попытках сделать из нижегородского студента очередного "пострадавшего" за свои убеждения. Хотя вряд ли они будут продолжительными и настойчивыми, все ж таки из вуза-то его не отчислили. Да и заявления, скажем так, довольно неоднозначные.

С другой стороны, было бы странно полагать, что Богдан Бубнов единственный, кто думает подобным образом. Просто в его случае ситуация несколько более серьезная (или запущенная), поскольку себя он именует либертарианцем. Попытался обмануть Систему, но не сдержался…

А если говорить серьезно, то при отборе на военные кафедры впору вводить отдельное тестирование, чтобы отсеивать таких, кто в случае чего "свалит как можно дальше". Какой смысл тратить бюджетные деньги на подготовку таких офицеров?

Темы вшэ военная кафедра
Новости Все >
Оперштаб: столичные врачи работают на пределе
Более сотни россиян остаются на Маврикии
"Ростов" планирует вернуться к тренировкам 1 мая
Два фрегата Черноморского флота встали на карантин возле Севастополя
К лечению коронавируса в регионах привлекут студентов-медиков
Карпин рассказал о ситуации с зарплатами футболистов "Ростова"
На снимках Солнца обнаружили необычные нити
Панарин сравнил себя с Месси
СК заочно обвинил россиянина в нападении на культурный центр в Киеве
Чуть меньше двух тысяч американцев скончались за сутки от COVID-19
Последние материалы
В Москве за убийство семилетней давности задержан мужчина
Белоруссия призывает ЕАЭС отказаться от доллара
Оперштаб: столичные врачи работают на пределе
Более сотни россиян остаются на Маврикии
Мифы и правда о контрацепции
"Ростов" планирует вернуться к тренировкам 1 мая
Два фрегата Черноморского флота встали на карантин возле Севастополя
К лечению коронавируса в регионах привлекут студентов-медиков
Карпин рассказал о ситуации с зарплатами футболистов "Ростова"
На снимках Солнца обнаружили необычные нити
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
США и Канада. Новости и аналитика
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Ближний Восток
В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии
Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин
Комментарии
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, чей Крым
Чем не угодило Госдепу США "Русское имперское движение"?
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Страны ЕС наконец договорились о финансовой взаимопомощи
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Проблемы борьбы с пандемией обсудили на закрытой встрече Совбеза ООН
Стоматологии и кинотеатры метят в список наиболее пострадавших отраслей
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
"Это оскорбляет меня и Путина": еще раз о "корысти" России
Малышева: смысла в госпитализации зараженных коронавирусом нет
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ