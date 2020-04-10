Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни

Опять случилось страшное — преследуют студента Высшей школы экономики. И как изощренно, собираются отчислить его с военной кафедры из-за записи в одной из социальных сетей.

Откровения студента

Началось все в феврале этого года, когда студент нижегородского филиала Высшей школы экономики Богдан Бубнов попросил не поздравлять его с Днем защитника Отечества. Объяснил он свое пожелание так:

"Я не защитник и не собираюсь им становиться. Да, я учусь в Военном учебном центре, но только чтобы сбросить с себя оковы призывного рабства. В Российской Федерации не создан тот уровень жизни, который хочется защищать. Если на Русь-матушку нападут басурмане, я возьму в охапку близких и свалю как можно дальше".

В вузе пост вольнодумца оценили: Дисциплинарная комиссия ВШЭ рекомендовала объявить Бубнову выговор и отчислить с военной кафедры. В решении комиссии отмечается, что при поступлении на военную кафедру студент принимает на себя ряд обязательств, среди которых "приобретение необходимых для военнослужащего компетенций с целью защиты Родины в случае такой необходимости".

Вольнодумец с военной кафедры

Здесь ведь есть еще один немаловажный момент. Просто так "сбросить оковы" не получится. На военные кафедры в настоящее время набирают по конкурсу. В случае ВШЭ он составляет четыре человека на место. Так что Богдану Бубнову пришлось приложить определенные усилия, чтобы быть зачисленным в Военный учебный центр.

Можно не сомневаться в попытках сделать из нижегородского студента очередного "пострадавшего" за свои убеждения. Хотя вряд ли они будут продолжительными и настойчивыми, все ж таки из вуза-то его не отчислили. Да и заявления, скажем так, довольно неоднозначные.

С другой стороны, было бы странно полагать, что Богдан Бубнов единственный, кто думает подобным образом. Просто в его случае ситуация несколько более серьезная (или запущенная), поскольку себя он именует либертарианцем. Попытался обмануть Систему, но не сдержался…

А если говорить серьезно, то при отборе на военные кафедры впору вводить отдельное тестирование, чтобы отсеивать таких, кто в случае чего "свалит как можно дальше". Какой смысл тратить бюджетные деньги на подготовку таких офицеров?