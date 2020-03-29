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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Олег Артюков

На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции

Общество

И не только в Москве - чуть позже об аналогичных мерах заявили власти Московской области. Что же теперь можно и что нельзя?

С 28 марта по 5 апреля по распоряжению президента по всей территории России объявлена нерабочая неделя. Довольно предсказуемо часть наших соотечественников восприняла это не как призыв сидеть дома, а решила, будто это неделя неожиданного отпуска. Пусть и повод неприятный - эпидемия коронавируса. Число людей на улицах российских городов, конечно, поубавилось. Но и в шашлыках многие себе отказывать не стали. 

В общем, этого можно было ожидать. Россия следует по тому же пути, что и другие страны, граждане которых тоже отнюдь не склонны самоизолироваться и при первом же удобном случае отправляется на пикники. Так что действия столичных и подмосковных властей, в общем-то, можно было предполагать.

Так что теперь можно, а что нельзя?

  • Домашний режим самоизоляции с 30 марта распространяется на жителей Москвы всех возрастов, а не только тех, кто старше 65 лет;
  • Покидать квартиру можно - только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;
  • Москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу;
  • Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке; 
  • Разрешено выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.

В Подмосковье примерно то же самое - только там еще рекомендовано соблюдать дистанцию в 1,5 метра (не в квартирах, конечно, а в магазинах и аптеках). Кроме того, потерявшим работу в Москве обещают выплачивать 19,5 тысяч рублей ежемесячно (пособие по безработице плюс доплата от властей города). В Московской области - 15 тысяч.

Въезд и выезд из Москвы и области не закрываются.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил также, что "в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан". "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал он.

Спецпропуска для выхода на улицу

Ну и еще одно нововведение: выходить из дома на улицу можно будет только при наличии специального пропуска.

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы", - говорится в сообщении правительства Москвы.

Не совсем понятно, потребуется ли спецпропуск для выгула собаки или похода за хлебом. Пока уточняется, что спецпропуск не нужен до тех пор, пока не будут опубликованы правил выдачи подобных документов.

А в целом, московские и подмосковные власти идут по пути, опробованному в европейских странах. Распространится ли этот опыт на все российские регионы - вопрос открытый. Хотя можно отметить, что экономические возможности регионов, мягко говоря, не сопоставимы с московскими.

Темы спецпропуск коронавирус самоизоляция сергей собянин
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