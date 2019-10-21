Танцы у мемориала: и снова вопросы уместности

Группа африканцев исполнила зажигательный танец в Твери у обелиска Победы. Как водится, записали видео, выложили его в интернет — и полыхнуло.

Автор видео утверждает, что ролик записан в 2018 году, а выложили его в Сеть только 17 сентября 2019. Собственно, это уточнение никаким образом не влияет на развитие сюжета скандала. Зачастую в Сети "выстреливают" видео, которым на момент прозрения пользователей уже по нескольку лет.

Лично я воздерживаюсь от каких-либо выступлений на публику в мемориальных местах. Мне даже и в голову не придет станцевать в память о погибших или напеть веселую песенку. Но это я, а кто-то иначе устроен и по-своему проявляет свои чувства и эмоции.

Я сейчас говорю именно об искренних моментах, а не о намерении устроить глум в чистом виде. Но не могу не признать, что иной раз отличить первое от второго достаточно сложно, потому что у людей различное восприятие и ощущение границ уместности.

К примеру, я не принимаю перформанс на День Победы с детскими колясками в виде танков и так называемые исторические реконструкции. Ровно так же отношусь и к переодеванию в форму времен Великой Отечественной современных военнослужащих. Ту форму, на мой взгляд, допустимо надевать только тем, кто в ней воевал, или артистам театра и кино.

Тем не менее осуждать такие художественные формы, вошедшие в том числе и в армейский ритуал, я не стану. Это личное дело каждого в выборе и определении уместности, тем более что День Победы соединил в себе и поминовение, и праздник.

"Танцы — это наш единственный талант. Поэтому мы решили с его помощью продемонстрировать историю России и отметить вклад советских воинов в победу над немецкими захватчиками", — рассказал автор видео по имени Даниэль.

Некоторые жители Твери возмутились увиденным и потребовали удалить ролик, а кто-то не нашел в нем ничего предосудительного и даже похвалил. И немудрено, ведь на 9 Мая ровно у этой самой стелы исполняют зажигательные песни и танцы различные творческие коллективы. Граждане катаются на роликах и велосипедах. Такую противоречивую особенность приметил и африканский гость.

Тут уместно вспомнить, что в самом центре Москвы, на Красной площади, то и дело проходят разнообразные фестивали, задорные концерты с песнями и плясками. Хотя всего в паре десятков метров от радостной публики находятся не просто памятники, а полноценное кладбище.

Подобный диссонанс как-то мало кто замечает — привыкли. В истории с различного рода творческими экспериментами у мемориалов как раз танцы на Красной площади по соседству с могилами видятся мне показательным этическим противоречием. При этом никаких скандалов не происходит.

Не будет лишним и обратить внимание, что у обелиска Победы в Твери, насколько можно верить описанию памятника, нет воинских захоронений, в отличие от Красной площади.

В этом контексте нет особой разницы между танцами у кремлевской стены, где похоронены в том числе и полководцы Великой Отечественной, и у мемориала "Малая Земля". Напомню, в 2015 году суд Новороссийска дал оценку творчеству задорных девушек, определив их танцевальный перформанс у памятника как мелкое хулиганство.

Тогда одной из исполнительниц досталось 15 суток административного ареста, двум другим по 10, а остальным двоим назначили штрафы, приняв во внимание их состояние здоровья.

Различие между исполнением народных или каких-либо условно классических танцев и воплощением дискотечных телодвижений у мемориалов по своей сути довольно относительное. Если не сказать, что нет никакой разницы вообще. И то и другое — танцы.

С песнями та же картина. Я бы однозначно назвал глумом или более мягко — жестким троллингом исполнение песни Ольгой Бузовой "Мало половин" у плахи на Лобном месте на Красной площади. Какие-то другие, но тоже песни, оказываются уместными. Так поем и танцуем на кладбищах или все-таки воздерживаемся?

Если в советское время существовало какое-то негласное общее понимание модели поведения, то сейчас границы стерты и подменены так называемыми скрепами. Конструкция информационной составляющей этих самых скреп подразумевает, что любое действие и схема поведения трактуется, исходя из целесообразности текущего момента. То есть за одно и то же можно и отругать, и похвалить.

Нет внятного обозначения тех самых "красных линий", после пересечения которых должна происходить адекватная реакция как общества, так и властей. Подчеркиваю — именно адекватная. В большинстве случаев самым адекватным решением было бы не устраивать истерику, а подумать, как деликатно и без сокрушительного азарта устранить противоречия ко всеобщему удовлетворению.

Этические ограничения в парадигме "и так понятно", как показывает практика судебных решений в отношении любителей перформансов, не работает. Эта схема в принципе не сможет работать, когда невозможно сориентироваться в многообразии стандартов поведения, которые аккуратно улеглись противоречиями в общественное сознание. Если гражданам России не всегда понятно, как оно должно быть, то что можно требовать от гостей?

Возможно, если возникают подобные этические конфликты, стоит, как для тех, кто не догадывается, что налитый кофе в стакане может быть горячим, предупреждать об этом. Вывешивать таблички, что нельзя курить, танцевать, обниматься, есть мороженое, громко разговаривать или совершать какие-либо другие действия. Тогда уже и спрашивать с нарушителей.

Собственно, и в решении ограничить творческие порывы граждан стоило бы быть последовательными. Если нельзя танцевать в Твери и Новороссийске, то и в Москве на главной площади страны надобно вести себя соответствующе. Если же все-таки можно, тогда и не стоит носиться с нагайкой по Сети и прессовать граждан за мифическое отрицание скреп.

Можно, конечно, и законодательно отрегулировать поведение граждан у мемориалов, хотя я бы отдал предпочтение воспитанию в детстве и грамотному информированию. Тема, разумеется, дискуссионная, но в любом случае тем или иным способом придется прийти к общему знаменателю, чтобы не раскалывать общество на ровном месте.