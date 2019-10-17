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Автор Василий Амирджанов

Минтранс помянет павших красноармейцев ремонтом улиц

Общество print

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих предложил в честь 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне отремонтировать все дорожное покрытие на улицах, носящих ее славное имя.

Войдут ли одноименные улицы в деревнях и поселках в перечень подлежащих ремонту, министр не уточнил. Надежда, что когда-нибудь это случится, не покидает жителей таких населенных пунктов, наверно, со времен Отечественной войны 1812 года и бегства Наполеона из России.

"Мероприятие станет данью памяти павшим в Великой Отечественной войне. Основная задача проекта — формирование у наших граждан чувства сопричастности с историей отечества", — рассказал Дмитрию Медведеву на совещании в рамках форума "Дорога 2019" в Екатеринбурге Евгений Дитрих.

По словам министра транспорта, с подобной инициативой выступили региональные власти. Возможно, приведение означенных дорог в нормативное состояние будет производиться за счет самих регионов, что вполне соответствовало бы былинной номенклатурной мудрости — инициатива наказуема ее исполнением.

Найдут средства и отремонтируют — отлично! Можно только приветствовать созидательные телодвижения чиновников, отвечающих за транспортные артерии страны, направленные на преодоление одной из вечных проблем России наряду со второй. Главное, чтобы они обе не сошлись в сокрушительном тандеме.

Для меня пока не очевиден ответ на вопрос, каким образом с помощью латания дорожного покрытия можно сформировать "у наших граждан чувство сопричастности с историей отечества".

Что тут ещё формировать, когда всю свою сознательную жизнь я и без того приобщен к истории с нашими дорогами? Во многих городах России дорожное покрытие продолжает выглядеть как после тяжелых боев с танковыми армадами Гудериана.

Было нетрудно предугадать, что за объявлением о подготовке к юбилею Победы обязательно появятся различные идеи, в том числе и по-настоящему любопытные. Разумеется, следует ожидать и такие, которые отвечают духу и смыслу русской народной мудрости о чрезмерном усердии при исполнении религиозного культа и полученной при этом тяжёлой травмы головы.

Дорогу по определению обязаны содержать в нормативном состоянии, а не называть это патриотическим креативом ко Дню Победы. Понятно, что не всегда удаётся властям своевременно и добросовестно исполнять свои обязанности, но не примазывать же собственные косяки к памяти людей, погибших за Родину!

Завтра что, объявят о ремонте городской канализации как составной части празднования 75-летнего юбилея или ввёрнутую лампочку в подъезде назовут акцией "Свет Победы"?

С тревогой жду и ежегодного фестиваля маркетологов без границ, которые обматывают гвардейскими лентами рулоны туалетной бумаги и ко Дню Победы предлагают скидки на деревянные коттеджи "Кайзер". Снова прокатятся по дорогам России BMW и Mercedes с надписями "На Берлин!" или "Можем повторить!"

Повторить что, кровь и смерть десятков миллионов людей, поломанные судьбы и лишения чудовищной войны? Да я только и слышал в детстве и юности от ветеранов заклинание с болью в голосе: "Лишь бы не было войны!"

Номенклатурное соревнование "Кто лучше раскроет тему Победы", которое, вероятно, все же состоится, может оказаться сродни флешмобу вандалов на мемориале героев войны. Любые перегибы или беспощадные инициативы могут превратить священную дату в унизительное глумление над подвигом солдат Великой Отечественной.

Крупные и не очень чиновники, к которым теперь стало хлопотно применять оценочные суждения непечатного содержания, должны всё-таки иногда предпринимать интеллектуальные усилия, чтобы хотя бы фильтровать свои идеи и подбирать формулировки.

В противном случае на фоне маркетингового психоза ко Дню Победы будут только разрастаться спекуляции по теме подвига советских солдат. Причём никакие западные кардиналы политического закулисья не исполнят эту пакостную задачу эффективнее, чем некоторые наши окрылённые психоделической инициативой соотечественники.

Тема Великой Отечественной войны настолько деликатная, что, на мой взгляд, стоит очень осторожно подходить к какому-либо творчеству, в том числе и к идеям уровня акции по ремонту улиц как достойного поминовения павших.

Темы дороги минтранс чиновники дань памяти день победы ремонт дорог евгений дитрих дмитрий медведев
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