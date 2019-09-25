Минкульт: школьные нормативы оказались ошибкой

Министерство культуры Российской Федерации в который раз удивило своей внезапностью, сначала опубликовав документ "Культурный норматив для школьников", а позднее признав его ошибкой.

"Наши сотрудники допустили колоссальную ошибку. Они арифметически соединили эти мнения… Министр не в курсе, я не в курсе… С одной стороны, глуповатая получилась история в том смысле, что от имени Министерства культуры предлагается некая цензура как учреждений, так и всей мировой культуры… Все хотели сделать доброе дело. Хороший был посыл", — призналась заместитель министра культуры Алла Манилова.

Ознакомиться с тем, кого и куда послали, можно было в Министерстве культуры. Рекомендации для школьников выглядели несколько внезапными. В списке оказались группы The Beatles, Queen, Nirvana, песни Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Андрея Макаревича.

Отчего не "Машины времени", так и осталось загадкой. Видимо, именно позднее творчество Андрея Макаревича, отличающееся ярко выраженной оппозиционностью власти, более всего пришлось по душе составителям документа. Хотя песня "Машины времени" про поворот, когда мотор ревёт и непонятно, что он там несёт, филигранно вписывается в номенклатурные управленческие тренды последних тридцати лет.

Творчество группы "Кино" меня, конечно же, коснулось, но отчего не привлечь внимание к Булату Окуджаве и другим авторам, которые наверняка не на слуху у молодёжи?

Не знаю, насколько фильм "Притяжение" Фёдора Бондарчука предпочтительнее, чем фильм Сергея Бондарчука "Судьба человека", но отчего-то в Министерстве культуры отдали предпочтение первому.

Я не обсуждаю художественную ценность фильма "Притяжение", я говорю лишь о фундаментальности картины Сергея Бондарчука для формирования культурного кода, о котором так часто говорят с высоких трибун.

Рекомендация старшеклассникам посетить "Гоголь-центр" — вообще неожиданный кульбит. В телевизионных программах про "Я вас не перебивал!" обязательно назвали бы публикацию культурных нормативов с таким советом происками международного закулисья и очередной провокацией Госдепа США.

В министерстве назвали публикацию ошибкой, но и в то же время подтвердили, что сложили все идеи математически. То есть других вариантов и не было. Получается, что экспертное мнение складывалось с помощью нехитрого опроса коллег: "Вась, а какой фильм тебе нравится? А музыка?"

Если бы я был инициативным сотрудником министерства, мне бы понравилось побыть экспертом в составлении культурных нормативов. Первым делом я предложил бы польскую картину "Секс-миссия" с гениальным Ежи Штуром. Я бы обязательно включил в список Deep Purple, Dio, "Песняров", Ольгу Бузову и песню Николая Воронова "Белая стрекоза любви". Душу же рвёт, чертяка!

Ну а если что — снова "обознатушки-перепрятушки!" и министр с замами "не знает", что публикуется на информационной площадке федерального министерства. Всегда переиграть можно и сохранить лицо, отвечающее министерским культурным нормативам.

Предположу, что существуют и такие министерские культурные нормативы. Министерство без нормативов как солдат без исподнего, как свадьба без невесты, как Эрих без Марии Ремарк. А если же их нет, то вот ещё одно поле для вдумчивой деятельности. За такой труд могут присвоить и почётное звание засракульта (заслуженного работника культуры), а может, и орденом наградят.

Нормативы сочинять — это же не театры с домами культуры ремонтировать или поддерживать талантливую молодёжь, тут усердие надобно и понимание текущего момента. Дело это — ответственное, да ещё и связанное с образованием. Говорят, что сотрудники психиатрических клиник жалуются, что постепенно исчезают Наполеоны и Александры Македонские. Современные психи просто не знают, кто это такие.

Составлять культурные нормативы — это всё-таки попытка объять необъятное. Это как отрегулировать "пионерское расстояние" при танцах на дискотеке или свадебные торжества, чему улыбаться, радоваться и о чём мечтать.

Понятное дело, что без культур нет мультур, но и чрезмерное усердие чаще всего оборачивается притчей о полученных травмах головы при слишком активном исполнении религиозного культа.

Собственно, и эта притча, сформулированная более конкретным и совсем неделикатным языком, тоже является культурной ценностью и подтверждённым жизнью "нормативом", к которому стоило бы приобщать детей в первую очередь.