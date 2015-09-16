17 сентября: Фридрихсгамский мир, первая жертва авиации и Софи Лорен

Общество День в истории Сентябрь

Православный календарь

День памяти священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии (251).

Фото: Pravda.Ru День в истории 17 сентября

День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.

Народный календарь

День Вавилы Вилопразна. День пречистой Богородицы Неопалимой Купины. Народ считает пресвятую Богородицу Неопалимую Купину охранительницей от пожаров и молний. Ей молятся о защите дома и скота от огня.

Может быть раннее выпадение снега (среднее — 12 октября. Позднее — 7 ноября). Высадка луковиц тюльпанов.

Именинники: Антонин, Вавила, Донат и Урван.

События

17 сентября 1809 года подписан Фридрихсгамский мир между Россией и Швецией, по которому к России была присоединена Финляндия.

17 сентября 1908 года — первая жертва в истории авиации. По несчастливому совпадению, она также связана с именем братьев Райт. По заказу армии братья сконструировали двухместный биплан. Во время первого испытательного полета управлял самолетом Орвилл Райт, а пассажиром был лейтенант Томас Селфридж. Во время полета разрушился пропеллер, и аэроплан спикировал вниз с высоты 50 метров. Райт был тяжело ранен, а лейтенант погиб.

17 сентября 1910 года в Лондоне врачи высказали предположение, что если количество лунатиков будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то через 40 лет число безумных людей станет больше разумных.

17 сентября 1953 года — первая успешная операция по разделению сиамских близнецов.

17 сентября 1957 года — свадьба Софии Лорен и Карло Понти в Мексике.

17 сентября 1978 года проходившие с 6 сентября в загородной резиденции президента США Джимми Картера в Кемп-Дэвиде переговоры между египетским президентом Анваром Садатом и израильским премьер-министром Менахемом Бегином завершились подписанием мирного договора. В соответствии с договором Израиль обязался уйти с Синайского полуострова, страны договорились о режиме плавания по Суэцкому каналу и об установлении дипломатических отношений. Вопрос об остальных оккупированных арабских территориях остался вне рамок переговоров, что вызвало резкую критику египетского президента в арабских странах.

17 сентября 1981 года в ФРГ в прокат вышел фильм Вольфганга Петерсена "Подводная лодка" с Юргеном Прохновом в главной роли.

17 сентября 1991 года Латвия, Литва, Эстония, Северная и Южная Кореи стали членами ООН.

17 сентября 1991 года прекращено дело против Александра Солженицына за отсутствием состава преступления, а сам писатель заявил о своем намерении вернуться в Россию.

Дни рождения

17 сентября 1857 года родился Константин Циолковский, человек, предсказавший космическую судьбу человечества.

17 сентября 1938 года родился Гелий Жеребцов, физик, академик РАН (1997).

17 сентября 1939 года родился Владимир Меньшов, киноактер и режиссер.

17 сентября 1965 года родился Брайан Сингер (Bryan Singer), американский кинорежиссер ("Обычные подозреваемые", "Люди Икс").

Скорбные даты

17 сентября 1927 года скончался Анатолий Кони, юрист.

17 сентября 1978 года умер Вилли Мессершмитт, немецкий авиаконструктор.

17 сентября 1984 года скончался Юрий Визбор, журналист, бард, актер.

