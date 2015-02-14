15 февраля: Сретение, YouTube и День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля

Международный день борьбы с детским раком

День памяти о гражданах России, исполнявших воинский долг за пределами родины

Сретение у православных

Православный календарь

Сретение Господа Иисуса Христа. Великий двунадесятый праздник. Сретение — это встреча. Встреча последних праведников Ветхого Завета старца Симеона и Анны Пророчицы с Носителем Нового Завета Иисусом, встреча Божества и человечества. Старец Симеон предсказал, что младенец выйдет на служение спасения людей. Действуя в соответствии с установленным законом, Пресвятая Дева Мария в 40-й день по рождении младенца Иисуса принесла его в храм в Иерусалиме, чтобы представить Богу и принести за него жертву. Их встретили в храме благочестивый старец Симеон, переводчик Библии, и престарелая благочестивая вдова, пророчица Анна. Так произошла встреча.

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Народные традиции

Сретение. Сретение Господне. Громницы. Первая встреча весны. Перелом зимы. Появление сосулек. Сретенские оттепели. Сретенские морозы считаются последними. Погода неустойчива, разное может быть. "Сретенье — зима с летом встретилась". "Солнце на лето, зима на мороз". "Зиму в пот бросило". "На Сретенье цыган шубу продает".

Какова погода на Сретенье, такова и весна будет. На Сретенье оттепель — весна будет ранняя и теплая; холод — весна холодная; выпадет снег — к затяжной, дождливой весне. На Сретенье снежок — весною дожжок. На сретенье лед начинает таять — "кафтан с шубой встречается".

Праздник связан с будущим урожаем. На Сретенье капель — урожай на пшеницу, ветер — урожай фруктов; день тихий и красный — будут хорошие льны; на Сретенье снег утром — будет урожай ранних хлебов, в полдень снег — будет урожай средних, к вечеру снег — урожай поздних хлебов.

В этот день садовники "трясут плодовые деревья руками, чтобы были с плодами".

Снег метет через дорогу — будет поздняя весна, а коли не метет, то ранняя. Если в Сустретьев день по дороге несет снег, значит, в квашни поведет — уродится хлеб. Снег через дорогу передувает — сей просо; если же случится оттепель и капель, то сей пшеницу.

По погоде в Сретенье судят также об урожае трав, для чего бросают поперек дороги палку и наблюдают: если снег заметет ее, то и корм для скота "подметет", т. е. травы будут дороги.

В "Сустретьев день" начинали кормить кур овсом. "Корми кур овсом — весной и летом будешь с яйцом". Если на Сретенье петух напьется воды — наберется пахарь беды (зима будет долго продолжаться, поэтому хозяева берегут хлеб и пшено).

События

15 февраля 1045 года началось строительство знаменитого Софийского собора в Новгороде.

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15 февраля 1113 года Папа Римский Пасхалий II признал первый монашеский орден - Рыцарский орден госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, более известный сегодня как Мальтийский орден.

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15 февраля 1950 года в США на экраны вышел фильм студии Уолта Диснея "Золушка".

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15 февраля 1989 года советские войска выведены из Афганистана. Руководил операцией командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов.

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Смотрите фоторепортаж: День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля 1994 года казнен Андрей Чикатило, жертвами которого стали более 50 женщин.

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15 февраля 2005 года в США запущен популярнейший интернет-ресурс YouTube, на котором каждый может выкладывать свои видеоролики, а все свободно их просматривать.

Аккаунт видеотеки Pravda.Ru на YouTube

15 февраля 2013 года — падение челябинского метеорита.

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Дни рождения

15 февраля 1564 года родился Галилео Галилей (Galileo Galilei) (1564 — 8.1.1642), итальянский ученый, открывший пятна на Солнце. Великий физик, механик и астроном стал одним из основателей точного естествознания.

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15 февраля 1710 года родился Людовик XV (Louis XV) (1710 — 10.5.1774), король Франции (с 1715 г.).

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15 февраля 1812 года родился Чарльз Льюис Тиффани (Charles Lewis Tiffany) (1812 — 18.2.1902), американский ювелир.

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15 февраля 1816 года родился Исаак Лотиан Белл (Isaac Lowthian Bell) (1816 — 20.12.1904), английский металлург, один из разработчиков теории доменного процесса, член Лондонского королевского общества.

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15 февраля 1923 года родилась Елена Георгиевна Боннэр (1923, Мерв, Туркменской обл. Туркестанской АССР, ныне Мары — 18.6.2011, Бостон, США), правозащитница. Вдова А. Д. Сахарова.

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15 февраля 1925 года родился Борис Алексеевич Бобринский (1925, Париж), протопресвитер, доктор богословия, декан Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже (1993-2005). Принадлежит к старшей ветви известного графского рода.

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15 февраля 1957 года родился Владимир Анатольевич Шаманов (1957), генерал-лейтенант, губернатор Ульяновской области, Герой России.

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15 февраля 1963 года родился Андрей Кураев (1963), диакон, профессор богословия, церковный писатель, пропагандист и полемист (если последние определения применимы в церковной среде).

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Женщины — существа второго сорта?

15 февраля 1972 года родилась Наташа Гусева (1972), сыгравшая Алису Селезневу — главную героиню фильма "Гостья из будущего" (1985, по Киру Булычеву).

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Скорбные даты

15 февраля 483 года до нашей эры умер Сиддхартха Гаутама (Siddhartha Gautama) (8.4.563 до н. э. — 483 до н. э.), индийский принц, после перевоплощения получивший имя Будда (Просветленный) и ставший основателем новой религии.

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15 февраля 1846 года скончался Отто Евстафьевич Коцебу (30.12.1787 — 1846), мореплаватель, капитан 1-го ранга. В юности был участником первой русской кругосветной экспедиции, потом совершил два самостоятельных кругосветных путешествия на бриге "Рюрик" и шлюпе "Предприятие", во время которых открыл 399 новых островов. Свои путешествия описал в книгах, которые были переведены на многие языки.

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