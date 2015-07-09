10 июля: дуэли, Обезьяний процесс и оборона Ленинграда

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Православный календарь

День памяти преподобного Сампсона Странноприимца. Сампсон имел прекрасное образование, изучил врачевание и безвозмездно лечил больных. Он всю жизнь посвятил служению ближним (530).

Фото: Pravda.Ru День в истории 10 июля

Память в Православной церкви Серапиона Кожеезерского (умер в 1611) — основатель и первый игумен Кожеезерского Богоявленского монастыря; бывший татарский мурза.

Народная традиция

Самсон. Самсонов день. Самсон Солнечный. Самсон Странноприимец. Самсон Сеногной.

Самсон в народе назван Странноприимцем за то, что в своем доме он привечал странников и нищих, давал им кров и пищу, оказывал посильную помощь.

Если на Самсона дождь — будет он до Бабьего лета (14 сентября) — 40 дней. "Мокро будет 7 недель".

10-15 июля — сенокос.

10-25 июля — полив плодовых деревьев, если сухо.

На Самсона дождь — через семь недель тож.

Идет подготовка к покосу, и второй раз распахиваются поля, оставленные на пар. Большая часть пара идет под озимую рожь, остальная будет засеваться весной яровым хлебом.

Именинники: Георгий, Мартин и Серапион.

События

10 июля 1547 года во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи. Несмотря на запрет дуэли продолжались столь же часто, как и прежде. Поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни приговаривался любой участник дуэли.

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10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов в Москве принята первая Конституция РСФСР.

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10 июля 1925 года в городке Дейтон (штат Теннесси) начался "Обезьяний процесс", продолжавшийся до 25 июля. Судили 24-летнего школьного учителя Джона Скоупса, осмелившегося преподавать детям эволюционную теорию Дарвина, запрещенную законом штата.

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10 июля 1941 года началась оборона Ленинграда.

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10 июля 1984 года в этот день на пресс-конференции в Милане кинорежиссер Андрей Тарковский объявил о своем решении не возвращаться на Родину.

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10 июля 1985 года, 30 лет назад французскими спецслужбами затоплен корабль Rainbow Warrior, принадлежавший организации Greenpeace.

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10 июля 1992 года в Майами вынесен приговор бывшему президенту Панамы генералу Норьеге - 40 лет тюрьмы за участие в наркобизнесе.

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Дни рождения

10 июля 1509 года родился Жан Кальвин, французский церковный реформатор.

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10 июля 1856 года родился Никола Тесла, сербско-американский изобретатель, внесший неоценимый вклад в развитие электротехники (генераторы, трансформаторы, электродвигатели) и радиотехники. В его честь названа единица магнитной индукции.

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10 июля 1905 года родился Лев Кассиль.

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10 июля 1947 года родился Илья Олейников, старший обитатель телевизионного "Городка". Отец Дениса Клявера из дуэта "Чай двоем".

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10 июля 1953 родилась Татьяна Веденеева, телеведущая.

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10 июля 1957 года родился Юрий Стоянов, младший обитатель телевизионного "Городка".

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Скорбные даты

10 июля 1910 года умер Иоганн Готфрид Галле, немецкий астроном, открывший в 1846 году планету Нептун по координатам, вычисленным французом Леверье.

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