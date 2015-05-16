17 мая: Чингисхан, Хомейни и Новодворская

6:39 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

17 мая

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Фото: Правда.Ру

Международный день детского телефона доверия

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Международный день борьбы с гомофобией

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Православный календарь

День памяти мученицы Пелагии, девы Тарсийской (290 год).

Народная традиция

День Пелагеи. Пелагея.

В этот день рубили дерево на выделку ложек.

Зеленеет дуб. Зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника. В садах — время прививки (копулировки) плодовых деревьев.

Именинники: Исакий, Кирилл, Климент, Никита, Никифор, Пелагея и Селиван.

События

Согласно летописям, 17 мая 1606 года в Москве произошло восстание против поляков. На девятый день после венчания с Мариной Мнишек, Лжедмитрий был убит и сожжен, а его пеплом была заряжена Царь-пушка. Единственный выстрел развеял прах самозванца.

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17 мая 1779 года открылась первая русская психиатрическая лечебница. Учреждение при Обуховской больнице открыл петербургский обер-полицмейстер Д. В. Волков.

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17 мая 1924 года — свадьба Марлен Дитрих и Рудольфа Зибера.

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17 мая 1970 года стартовала вторая знаменитая экспедиция норвежского путешественника Тура Хейердала - на папирусной лодке "Ра-2" люди отправились из марокканского города Сафи в плавание через Атлантический океан, чтобы продемонстрировать возможность достижения берегов Америки древними народами Африки. Через 57 дней мореплаватели достигли берегов острова Барбадос. Экипаж состоял из семи человек из разных стран мира. Советский Союз представлял врач Юрий Сенкевич, впоследствии ставший ведущим знаменитой телепередачи "Клуб путешественников".

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17 мая 1973 года в Сенате США начались слушания по Уотергейтскому скандалу, который состоял в следующем: за четыре месяца до президентских выборов 1972 года, на которых кандидат Республиканской партии Никсон был переизбран на второй срок) в штабе Демократического комитета (кандидат в президенты Джордж Макговерн), расположенного в вашингтонской гостинице "Уотергейт", были задержаны проникшие в отель путём взлома 5 человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры, а также фотографированием внутренних документов штаба демократов. Связь этого инцидента с администрацией Никсона до сих пор не доказана, но известно, что у него действительно имелись плёнки с нелегально записанными переговорами демократов. В итоге эта история закончилась отставкой президента США.

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17 мая 1980 года в Вашингтоне прошла премьера фильма "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар".

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17 мая 1987 года иракский самолет двумя ракетами атаковал американский фрегат "Старк" в Персидском заливе. Погибло 37 американцев. Обе стороны признали инцидент ошибкой. Саддам Хусейн принес официальные извинения США. В то время США активно поддерживали Ирак в его войне против Ирана, и Саддам еще не был заклятым врагом Америки.

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17 мая 1997 года — каннская премьера фильма Алексея Балабанова "Брат".

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Дни рождения

Согласно некоторым источникам, 17 мая 1155 года родился Чингисхан, что означает "Владыка Вселенной".

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17 мая 1749 года родился Эдуард Дженнер, английский врач, создавший вакцину против оспы.

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17 мая 1879 года родился Симон Петлюра, лидер украинских националистов.

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17 мая 1900 года родился Рохулла Хомейни, аятолла, руководил Ираном в течение 10 лет после свержения в 1979 году шаха.

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17 мая 1904 года родился Жан Габен, французский актер.

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17 мая 1911 года родился Николай Остряков, летчик морской авиации, генерал-майор, Герой Советского Союза.

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17 мая 1946 года родилась Галина Старовойтова, депутат Верховного Совета СССР, Государственной Думы РФ, сопредседатель движения Демократическая Россия.

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17 мая 1950 года родилась Валерия Новодворская, лидер Демократического союза.

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17 мая 1959 года родился Пол Ди'Анно, вокалист английской группы Iron Maiden.

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17 мая 1967 года родился Кусей Хусейн, младший сын Саддама Хусейна, его наиболее вероятный преемник на посту правителя Ирака, если бы не был убит вместе со старшим братом Удеем американским спецназом.

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Скорбные даты

17 мая 1727 года скончалась Екатерина I, российская императрица, вторая жена Петра I.

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