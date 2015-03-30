31 марта: Эйфелева башня, Матрица и НАТО

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Православный календарь

День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, ревностного служителя православия. (Умер в 386 году.)

Народные традиции

Кирилл — дери полоз. Это название дня означает, что дороги портятся, ездить становится трудно.

Ранние грозы. Раннее цветение мать-и-мачехи. Раскрывает почки волчье лыко. Появление комаров-толкунов.

Именинники: Евкарпий, Кирилл и Трофим.

События

31 марта 1889 года состоялось официальное открытие Эйфелевой башни. Конструктор легендарного сооружения Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг.

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31 марта 1954 года СССР обратился к НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс через некоторое время отверг это предложение.

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31 марта 1966 года был опубликован меморандум правительства Франции о выходе из военной организации НАТО. Шарль де Голль предельно конкретно выразил свое отношение к попыткам США и Великобритании установить гегемонию в Североатлантическом союзе.

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31 марта 1999 года в американский прокат вышел фильм братьев Вачовски "Матрица", практически сразу обретший культовый статус. Высокие оценки (место в интернет-двадцатке лучших, четыре "Оскара" за звук, монтаж, спецэффекты) достались все же скорее не от зрителя, а фанатов.

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Дни рождения

31 марта 1685 года родился Иоганн Себастьян Бах, выдающийся немецкий композитор.

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31 марта 1811 года родился Роберт Вильгельм Бунзен, знаменитый немецкий химик, член-корреспондент Петербургской АН. Именно он положил начало таким направлениям современной химии, как фотохимия и спектральный анализ. Бунзен создал противоядия при отравлениях мышьяком, изобрел угольно-цинковый гальванический элемент, позволивший получить ему металлический магний, литий, кальций, стронций и барий. Кроме того, ученые открыл целых два новых химических элемента — цезий и рубидий.

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31 марта 1872 года родилась Александра Коллонтай, дипломат, первая в мире женщина-посол. Кроме того, первая русская феминистка, пропагандирующая "свободную любовь".

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31 марта 1872 года родился Сергей Дягилев - издатель, импресарио, один из создателей объединения "Мир Искусства", организатор "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева". Именно он создал первый в России журнал искусства, ему принадлежит идея создания знаменитой Таврической выставки русского портрета 1905 года, он впервые вывез в Париж русскую музыку, русскую оперу и, конечно же, русский балет. На протяжении двадцати лет этот человек был проводником и реформатором всего нового в мировом искусстве. "В Дягилеве было все, чтобы руководить другими людьми, направлять их работу, чтобы быть их лидером", — говорил Александр Бенуа. Дягилев пронес славу русского искусства по всему миру.

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31 марта 1882 года родился Корней Чуковский, любимый миллионами маленьких читателей писатель, критик, литературовед, переводчик.

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31 марта 1938 года родился Александр Збруев, известный вечно молодой актер театра и кино. Смотрели "Большую перемену"? А "Все будет хорошо"?

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31 марта 1939 года родился Звиад Гамсахурдия, президент Грузии (1991-92). Сын классика грузинской литературы Константина Гамсахурдия. Был диссидентом, за антисоветскую деятельность арестован и осужден вместе с Мерабом Коставой. Досрочно вышел на свободу и предстал кающимся грешником, что не помешало потом стать лидером нации. Но даже на родине отношение к нему далеко не однозначно.

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31 марта 1948 года родился Владимир Винокур, артист эстрады.

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31 марта 1954 года родилась Лайма Вайкуле. Она родилась в городе Цесис Латвийской ССР. Через три года семья переехала в Ригу. Со сценой Лайма познакомилась в 12 лет, приняв участие в конкурсе юных вокалистов в доме культуры рижского завода ВЭФ, получила диплом и начала выступать с биг-бэндом. А в 15 лет, пройдя жесткий конкурсный отбор, стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса. Так начиналось ее восхождение на эстрадный Олимп.

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Скорбные даты

31 марта 1727 года скончался Исаак Ньютон, великий английский математик и физик. Рыцарь британской короны.

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31 марта 1855 года от скоротечной чахотки скончалась английская писательница Шарлотта Бронте, автор знаменитых романов: "Джейн Эйр", "Городок", "Учитель". Она обладала потрясающей силой воображения, тем, что Гёте называл секретом Гения — способностью моментально проникать в индивидуальность и особенности восприятия совершенно посторонних людей и вымышленных образов.

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31 марта 1894 года умер Павел Яблочков, электротехник.

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31 марта 1983 года скончался Михаил Румянцев, знаменитый клоун Карандаш.

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31 марта 1993 года погиб Брэндон Брюс Ли, известный американский киноактер, сын легендарного Брюса Ли. Как и отец, он овладел боевыми искусствами и драматическим мастерством. Смертельное ранение он получил во время съемок эпизода фильма "Ворон" — вместо холостых патронов пистолет оказался заряжен боевыми.

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