В конце 70-х прошлого века в юности я иногда почитывал рупор британской поп- и рок музыки — New Musical Express. Если попадался. Если сегодня говорят, что в СССР запрещались для прослушивания западные группы, то это работа ЦРУшных пропагандистов, которые успешно продолжают врать и сегодня. Правда, сидя уже в России.

Фото: upload.wikimedia.org by skhakirov from Donetsk, Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Музыка (496428566)

Слушали всё, и довольно оперативно. Политики там не было. Правда, западные радиоголоса обязательно давали негатив против СССР под "Boston" или банальные "Boney M". Но это не мешало нам служить в Советской Армии, воевать в Афганистане и драться там, куда пошлёт страна. Музыка музыкой, но Родина дороже.

Играйте, но не говорите — потеряете работу

Также не были отмечены русофобией исполнители и группы из США. Там группы чаще продавались за деньги в ходе президентских выборов. Заработать-то надо, а платили хорошо. Если Линда Рондстадт, допустим, выступала на концерте в пользу республиканца, то Билли Джоел мог возбудить фанатов демократов. Но не из чистой любви к той или иной партии. Платите, и мы ваши. На концерт.

Позже это опробуют на президентских выборах пиарщики Ельцина, завлекая молодёжь на выборы. "Голосуй, а то проиграешь", — также за хорошие деньги возглашали уже наши поп-исполнители.

Правда, позже почему-то многие из них стали уезжать из России. Наверное, на хорошие гонорары претендента. Или на наши с вами деньги. Увы, в России власть предпочитают почему-то жить за счёт бюджетных средств.

В Англии было поспокойней. Разве что Род Стюарт или Манфред Манн "временно" становились членами компартии Великобритании. Но политических пристрастий в их творчестве не наблюдалось. И это правильно. Ваше дело развлекать публику. Песни могут воодушевить только на баррикадах, а не на стадионах. Этой же линии и придерживался когда-то и NME. Чего не скажешь о сегодняшнем дне. По указке британского руководства вся рок-музыка и шоу-бизнес острова поставлены под строгую цензуру украинских нацистов.

Именно фронтмена Джареда Лето из группы Thirty Seconds To Mars украинский МИД обвинил в "оскорблении" Украины после того, как тот сравнил войну на Донбассе с "проблемами". Оказывается, музыкант и актер в ходе тура "Seasons Tour" своей группы в Белграде, спросил у зрителей, есть ли среди них россияне. А затем сказал, что скучает по России и хотел бы вернуться, "как только все эти проблемы будут решены", имея в виду продолжающуюся СВО.

"Мы вернёмся в Сербию, мы будем в Санкт-Петербурге, будем в Москве. Будем и в Киеве. Мы будем тусоваться со всеми", — с оптимизмом сказал музыкант.

Националистические пропагандисты из МИДа, вероятно, не без подачи натовских "друзей", просмотрев кадры выступления группы в сети, впали в истерику:

"Джаред Лето "чувствует российскую энергию", и его желание выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы. Не может быть никакого умиротворения для России, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины".

"Свободу", конечно надо закавычить — когда на Украине запрещался русский язык, писались исторические "сказки", а Лебедев становился Лыбедем.

Напоминание о бомбёжках НАТО мирных жителей Белграда не понравились Киеву

Досталось под сурдинку и госсекретарю США, который в киевском баре, явно под влиянием "первача", исполнил классику Нила Янга "Rockin' In The Free World". Реакция на Украине была неоднозначной. Это забавно. Энтони Блинкен, хорошо оттянувшись, после проведения ряда встреч на высоком уровне и заявлений, вновь пообещал военную помощь США Украине.

Его песнопения проходили в Barman Dictat — известном баре в центре Киева.

"Ваши солдаты, ваши граждане — особенно на северо-востоке, в Харькове — ужасно страдают", — сказал он. "Но им нужно знать, что Соединенные Штаты с вами, большая часть мира с вами, и они борются не только за свободную Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами", — были его слова, на что сами украинцы разразились проклятиями в его адрес.

"В то время как сотни тысяч украинцев умирают, Блинкен играет на гитаре", — возмущались местные жители.

А возмущаться было чему, тогда шло успешное российское наступление в районе Харьковской области, а бандеровцы вынуждены были отступать. Тогда же другой клоун, но местный, Зеленский, был даже вынужден отменить визит в Испанию, чтобы разобраться с растущими беспорядками на Украине. Это говорим не мы, это пишет New Musical Express.

А некий ветеран Олег Симороз просто посоветовал американцу "посетить военное кладбище, а не бар".

"Где освещение войны и, что ещё важнее, где наши сотни миллиардов налоговых долларов?" — вопрошали украинцы. "Сколько 18-40-летних украинских мужчин с надеждой на будущее были отправлены на раннюю смерть в окопы, чтобы этот придурок мог исполнить Нила Янга в украинском баре? Это плевок на все их могилы", — другая цитата от украинских жителей.

В чёрные списки украинского МИДа попал и актёр, серб по рождению, Милош Бикович. Он снимается и на Западе, и в России. В начале года канал HBO объявил о новом кастинге на роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос".

Роль получил Бикович. Но съёмки третьего сезона ленты, номинированной на премию "Эмми", пришлось отменить… такой приказ пришёл из Киева. Было заявлено, что редакция будет искать нового актёра на роль гуру здорового образа жизни.

Представитель Business Insider не смог объяснить, почему Биковичу было отказано, вероятно, не хотелось марать слово "свобода". Но выяснилось, что это решение последовало за недавними обвинениями против актёра со стороны министерства иностранных дел Украины.

Киевский МИД выразил негодование, что Бикович поддерживал Россию с начала полномасштабного "вторжения", а теперь будет сниматься в третьем сезоне сериала.

"Нормально ли для вас работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?", — спрашивали украинские преемники УНА-УНСО*, у которых руки по локоть в крови.

Хотя Бикович не делал публичных заявлений в поддержку СВО, тем не менее, он опубликовал в Instagram** пост о своём видении нынешних событий.

"Я вырос в стране, охваченной войной", — писал актер.

"В 11 лет я терпел дни и ночи в убежищах, пока мою родину и мой родной город бомбили (НАТО, организуя вторжение в Сербию). И я никогда не мог пожелать никому такого опустошения", — подчеркнул Бикович.

* решением Верховного суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России.

** запрещённый в РФ продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, также запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Божер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.



Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.





Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



