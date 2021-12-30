Сергей Найдун: в Новый год слушайте песню Юлии Савичевой “Новогодняя”

Солист группы SeO, композитор, аранжировщик, автор песен, обладатель "Золотого граммофона" Сергей Найдун рассказал Pravda.Ru, как композиция "Новогодняя" попала к Юлии Савичевой, почему советские песни воспитывали людей и как можно реализовать мечту.

Новые песни о главном

— Сергей, твоя группа SeO выложила новый клип на старую песню Мурата Насырова. Почему вдруг обратились к этой песне?

— Мы в 2021 году создали свою группу, выпустили альбом "Адам и Ева". Мы периодически поём у себя в "Инстаграме" песни других авторов, но официально их не выпускаем, потому что не имеем на это права. Но была песня из нашей юности, которая постоянно меня возвращала к простой истине: "Я — это ты, ты — это я, и никого не надо нам. Всё, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам". Это прекрасные, простые, добрые, настоящие слова, которые мне очень близки по духу. Я просто однажды сел и создал свою версию в совершенно другом темпе, с другой тональностью, в другом виде аранжировки. Мы в группе SeO с моей женой Оксаной попробовали её спеть, довели до конца, сделали песню. Мы вышли на правообладателей. Ими являются дети Мурата Насырова. И мы купили права на исполнение этой песни и решили, раз уж с таким размахом занимаемся кавер-историей, снять клип. С одной стороны, это очень сильно подкосило наш семейный бюджет, но для меня это очень важная история, потому что она даёт жизнь красивой песне, которая теряла свои позиции в медийном пространстве.

Мы хотели показать внутреннюю историю нашей семьи: сюжетная линия клипа является нашей историей знакомства и жизни.

Поэтому для меня это было попыткой увековечить историю моей семьи. Надеюсь, зритель это оценит и сможет примерить историю на свою семью, жизненные ситуации.

— Твои песни поют Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Стас Михайлов. Говорят, что к Новому году известная певица записала новогоднюю песню на твою музыку. Что это за певица и что за песня?

— Мы долго ждали, когда артист объявит о том, что песня сделана. Потому что иногда артист может приобрести песню, и она будет лежать более пяти лет, как у Филиппа Киркорова бывает.

Текст к этой песне написал известный поэт Владимир Ильичёв. Мы показали песню многим артистам, но откликнулась конкретно Юлия Савичева спустя два года после написания песни. То есть изначально она не откликнулась, но было много артистов, которые хотели песню исполнить. Но она досталась Юлии. И 12 декабря Юлия выпускает песню, которая называется "Новогодняя".

Там такой красивый текст: "Новым годом небо дышит, это праздник на земле, и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Москве. И в Москве".

Красивый, добрый, новогодний текст. И я надеюсь, что моя музыка такая же светлая и добрая. Юля классно это передала. Потому что каждый автор видит свою песню определённым образом. А бывает, что даже именитые артисты вкладывают в исполнение немного другую энергию, не справляются с моим замыслом. Хотя понятно, что у него своё видение. Юле я как автор могу поставить 10 из 10 в колонке "Доволен ли я тем, как исполнитель сделал мою песню". Друзья, в Новый год слушайте эту композицию. Я уверен, она подарит вам:

позитивное, доброе настроение,

семейную атмосферу — ёлочка, мандарины.

И эта красивая история точно уместна в это время.

Сделаем мир лучше

— Что для тебя значит советская песня?

— Я искренне считаю, что музыка и тексты развиваются. Но в то время были вещи, которые меня и сегодня продолжают вдохновлять, и я расстраиваюсь из-за того, что в современной музыке всё меньше тех традиционных вещей, которые присущи русскому народу, культуре. Сейчас в русской музыке очень много американизма и поверхностных вещей.

Советская музыка пела о традиционных ценностях, мотивации, красивом, добром. Это воспитывает людей.

Там не было мата, не было вещей абсолютно неприемлемых, когда мужчины оскорбляют женщин, как в сегодняшней музыке. Я стараюсь использовать музыкальную историю того времени, но в новом ключе, потому что мы живём в XXI веке, и он музыкально отличается: что-то стало более простым, танцевальным, агрессивным. Иногда это плюс, иногда минус. Но я уважаю, ценю и люблю то, какое наследие нам досталось от Советского Союза, от советской музыки и стараюсь это привнести в музыку, которой занимаюсь сегодня.

— Уже Новый год. Какие у тебя за этот год в творческом плане были достижения?

— Друзья, если у вас есть мечты, которые кажутся далёкими, сложными, просто поставьте конкретную большую цель и идите к ней мелкими шагами. Я в прошлом году поставил цель — запустить свой авторский проект SeO. В начале лета у нас вышел первый альбом, не без сложностей и разочарований. Но я за этот год сделал огромный прорыв, чтобы стать лучше.

Желаю вам думать, мечтать по-крупному, прямо сейчас рисовать план действий и по маленькому шажочку, но развиваться дальше.

Потому что мы созданы для того, чтобы становиться лучше, куда-то идти, а не переживать об упущенных историях, грустить о том, что когда-то случилось. То, что случилось, уже не вернёшь, нужно думать о том, что будет дальше, радоваться тому, что происходит сегодня и делиться этой радостью с окружающими.

Мы живём в не очень лёгкое время. Люди болеют, экономика в тяжёлом состоянии, есть ощущение постоянного давления. И я хочу, чтобы мы ко всему, что происходит, относились с присущими нам, русским людям:

душевностью,

любовью,

теплом,

взаимопониманием,

уважением.

Мы должны держаться вместе, уважать друг друга и ценить, что мы живём в сегодняшнее время. Оно прекрасное время, потому что любой день является временем возможностей. Надо цепляться за возможности, становиться лучше, верить в то, что всё будет хорошо. Будьте счастливы, любите друг друга, помогайте друг другу, и мир будет добрым, чистым, радостным и красивым.