Премия "Золотой граммофон" оставила россиян в восторге

Зрители Первого канала испытали незабываемые эмоции при просмотре трансляции XXVI Церемонии вручения Национальной музыкальной Премии "Золотой граммофон".

Музыкальный мир открыл свои двери 26 декабря. Счастливчики, которым довелось лично присутствовать на мероприятии, отметили, что на "Золотом граммофоне" прозвучали не только хиты культовых исполнителей, но также и песни представителей "новой школы".

Не остались равнодушными и пользователи интернета, которые смотрели трансляцию музыкальной премии онлайн. На просторах Сети они оценили "высший пилотаж музыки" и "зрелищное шоу".

"Просто фурор, я как будто в зрительном зале побывала. Такое шоу просто высший пилотаж музыки!" — написала одна из зрительниц.

Отзыв в соцсетях о "Золотом граммофоне"

Одним из самых ожидаемых номеров стало выступление "золотого состава" легендарной рок-группы "Земляне", которое преданные поклонники коллектива назвали "долгожданным возвращением". К исполнителям присоединились отцы-основатели коллектива — Владимир Киселёв и Игорь Романов.

"Их хиты в своё время знали и пели жители всей страны", — отметил один из пользователей Сети.

Самым трогательным эпизодом церемонии "Золотой граммофон" оказалось появление знаменитой российской певицы МакSим, указала журналист, блогер, политический обозреватель ИА News Front Юлия Витязева в своем Telegram-канале. Звезда вышла на сцену вместе с врачами, которые спасли её от серьёзной болезни.