EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МИД: вопрос о вхождении Украины в НАТО имеет для России большое значение
Порошенко: Украина не купила газ, когда он стоил в десять раз дешевле
Басков пожаловался на нехватку денег для достройки особняка
Симоньян ответила на нападки за слово "родненькая"
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Власти Крыма будут судиться с Зеленским за его долги
МИД: главной темой совета Россия — НАТО должны стать гарантии безопасности
Мясников предупредил о грядущей массовой волне COVID-19
"Войны никто не хочет": Генсек ОДКБ обеспокоен наращиванием сил НАТО

Премия "Золотой граммофон" оставила россиян в восторге

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Зрители Первого канала испытали незабываемые эмоции при просмотре трансляции XXVI Церемонии вручения Национальной музыкальной Премии "Золотой граммофон".

Музыкальный мир открыл свои двери 26 декабря. Счастливчики, которым довелось лично присутствовать на мероприятии, отметили, что на "Золотом граммофоне" прозвучали не только хиты культовых исполнителей, но также и песни представителей "новой школы".

Не остались равнодушными и пользователи интернета, которые смотрели трансляцию музыкальной премии онлайн. На просторах Сети они оценили "высший пилотаж музыки" и "зрелищное шоу".

"Просто фурор, я как будто в зрительном зале побывала. Такое шоу просто высший пилотаж музыки!" — написала одна из зрительниц.

Отзыв в соцсетях о "Золотом граммофоне"
Отзыв в соцсетях о "Золотом граммофоне"

Одним из самых ожидаемых номеров стало выступление "золотого состава" легендарной рок-группы "Земляне", которое преданные поклонники коллектива назвали "долгожданным возвращением". К исполнителям присоединились отцы-основатели коллектива — Владимир Киселёв и Игорь Романов.

"Их хиты в своё время знали и пели жители всей страны", — отметил один из пользователей Сети.

Самым трогательным эпизодом церемонии "Золотой граммофон" оказалось появление знаменитой российской певицы МакSим, указала журналист, блогер, политический обозреватель ИА News Front Юлия Витязева в своем Telegram-канале. Звезда вышла на сцену вместе с врачами, которые спасли её от серьёзной болезни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Пугачёва оценила цирковые номера в исполнении Галкина и детей
МИД: НАТО должен отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
МИД: вопрос о вхождении Украины в НАТО имеет для России большое значение
Порошенко: Украина не купила газ, когда он стоил в десять раз дешевле
Премия "Золотой граммофон" оставила россиян в восторге
Басков пожаловался на нехватку денег для достройки особняка
Симоньян ответила на нападки за слово "родненькая"
American Thinker: Байден бросил Украину под танки Путина
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Власти Крыма будут судиться с Зеленским за его долги
Популярное
Мировая кооперация
ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО

ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.

ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
Дипломат США Волкер придумал, как "остановить вымогательство" России
Общество
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Ирина Шлионская Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?.. Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Русские добавили креатива в английскую традицию новогодних поздравлений Дмитрий Соколов Любовь Степушова ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Путин: ответ на отказ США по гарантиям безопасности может быть "самым разным"
Мир. Новости мира
Депутат Гончаренко: Киев начал "возвращение" Кубани в Незалежную
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников