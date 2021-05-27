Людмила Николаева: "На нашем ТВ кто-то не очень любит Россию"

Как записать восемнадцать песен за один день? Почему русскую песню игнорируют федеральные каналы? "Правде.Ру" рассказывает народная артистка России, художественный руководитель ансамбля "Русская Душа" Людмила Николаева.

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Людмила Николаева: "Не стоило профессиональные секреты раскрывать"

Сергей Каргашин: Правда ли, что однажды с оркестром имени Осипова вы записали целый альбом за один день?

— Да, за один день.

— Это же надо обладать каким мастерством.

— Все 18 песен, но это не просто так. Каждая песня прошла через сердце. По каждой песне занимался со мной аранжировщик, но в основном готовила программу Вера Николаевна Городовская. Она занималась негласно, до этого работала с Лидией Руслановой.

Меня Зыкина не отпускала в институт, мне надо же было как-то получать образование. Я ей сказала: "Позанимайтесь со мной, пожалуйста". Она отказалась, я за ней год ходила, уговаривала.

И первая ее фраза была: "Людочка, откуда вы знаете, что я занимаюсь с вокалистами?" Я говорю: "Я просто интуитивно почувствовала, что вы мне можете дать то, что я не знаю, что для меня очень важно". Так что это было наработано. Людмила Георгиевна тоже никогда без педагога песен не брала. Это работа, это труд. И когда я записала все за один дубль — все в шоке были.

— А что для вас русская песня?

— Даже не знаю… Я ей всю жизнь посвятила. Папа играл на гармошке, мама, дед пели, вся семья музыкальная была. Как вот есть национальные песни — у евреев, татар, румын — у каждого свой колорит мелодический. И русская песня — это колорит. Я ж не смогу достоверно, хоть и пробовала, спеть песню другой национальности. Не исполню с молдавским колоритом, грузинским — это вообще высший пилотаж.

Я еще с детства ходила по родному бугру, сочиняла песни — не знала даже, почему, но сочиняла. В деревне не было музыкальной школы. Хотели взять в район, но родители не отдали. Зря, я бы могла больше знаний получить.

А федералу все равно?

— Почему федеральные каналы практически не показывают русскую песню? Иностранщины по музыкальным каналам хватает, почему русская песня нашими телевизионными начальниками не приветствуется?

— Еще когда Зыкина жила, мы были неформатом на радио, на телевидении. Я даже звонила на один федеральный канал, говорят: "Хватит с меня Бабкиной и Кадышевой". Хотя вот ТВЦ очень нас любит, народные песни. А что касается первых каналов российских — мне кажется, дело не во власти. Потому что никто ничего не может сделать, это же частные каналы.

— Есть федеральные каналы. И на одном передача была, я не помню, отбирали вокалистов. Вышел парень в русской национальной одежде, спел русскую народную песню. А председателем жюри был Константин Меладзе, и он сказал: "Ты что, с ума сошел? Что ты поешь?"

— Кошмар!

— В России на федеральном канале за исполнение русской народной песни — и такие слова услышать. Я бы на месте президента убрал бы Меладзе тут же с телевидения.

— Меладзе — он же грузин, был бы русский — наверное, был бы за русскую песню.

— Понятное дело, им своя музыка ближе.

— Мне братья Меладзе нравятся, пишут великолепные песни и поют великолепно. Мне кажется, кто-то очень не любит Россию, кто там сидит. У него нет патриотического духа, вкуса, вот как американцы своим кантри гордятся — везде его поют.

— Полностью согласен! Песня может быть разной, но все равно наши истоки в русской народной песне. "Из-за острова на стрежень", "Когда б имел златые горы", "Эх, полным-полна моя коробушка" — это же великие песни.

— Очень много песен. Вот не повезло нам. Приедешь, допустим, в Чувашию — там чувашские песни любят.

— Все же хочется надеяться, что наша русская песня не пропадает, не сгинет, может, люди одумаются где-то там наверху…

— Вот Петр Первый брал все с Запада — наверное, они по его пути идут. Но он же не запрещал русские песни! Цари были пусть западные, но они тянули Русь, им это было дорого. А эти не любят — уехали бы в Америку куда-нибудь жить навсегда. Но не уедут.

— Какие музыкальные передачи вы все же смотрите?

— Сейчас смотрела "Привет, Андрей" — кстати, они возрождают, в моду входит русская песня. Вот Катя Молодцова текст песни "Доля-долюшка" переделала, и потом люди пишут: "Гениальная песня родилась". Народная артистка России без спроса переделывает текст, музыку — хотя написал Окороков.

Но в этой передаче хорошо, что народников из глубинок вытягивают. Причем недавно был звонок, меня приглашали. А я уже была, спела "При лужке, при лужке". Меня вырезали. "Ой, надо исправить это положение. А вы на гармошке играете?" И вот тут меня насторожило. У нас что, русская народная песня только под гармошку? А оркестр как же, где?

Ну, конечно, это колоритно, когда женщина выходит и на гармошке играет. Но если учитывать вкус Запада, то там предпочитают больше оркестр слушать, живые инструменты. Потому что люди там разбираются, что такое музыкальная эстетика. Все зависит от головы, от того, кто рулит.

"Романс — моя стихия"

— Как вы выстраиваете свой концерт? У вас есть и ваши авторские песни, и народные…

— Зависит от состояния здоровья. Я не люблю, чтобы песни были в пустоту. Очень люблю лирику, мне нравятся романсы, но более в этнической форме. Главное, чтобы было чувственно. Я должна всю душу отдать людям. На быстрой песне этого все же не происходит. А когда ты исполняешь медленную, с хорошей историей, содержательную песню, а сама по себе история, она уже интересна. Романс — моя стихия.

— Без каких песен не обходится ни один ваш сольный концерт?

— Это, конечно, "Оренбургский пуховый платок" из репертуара Зыкиной — права выкупила, она мне очень нравится. Песня должна быть с хорошим смысловым значением для меня — тогда и до зрителя дойдет. Есенинские песни. Мне очень понравилась его поэма "Микола". Я взяла из каждого пятистишия по куплету, и получилась настолько проникновенная песня про Николая Чудотворца.

И когда были здесь мощи, я выстояла очередь к ним спросить у него разрешения на исполнение этой песни. И я думаю: "Господи, как мне спросить?" Я мысленно все держала, а тут у меня были компакт-диски мои. И так получилось, что я немножко споткнулась и прямо грудью с этими дисками соприкоснулась с ним. Людям она очень нравится.