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Автор Сергей Каргашин

Людмила Николаева: "Не стоило профессиональные секреты раскрывать"

Шоу-бизнес

Нет русской души без песни. В гостях у "Правды.Ру" певица, работавшая с самой Зыкиной, ныне народная артистка России — художественный руководитель ансамбля "Русская Душа" Людмила Николаева.

Людмила Николаева: "Не стоило профессиональные секреты раскрывать"

Сергей Каргашин: В этом году вы подготовили особый музыкальный подарок для ветеранов — песню "Моя спасенная Россия". Расскажите о ней, пожалуйста.

— Это случилось год назад. Позвонил один человек, который работает в "Российских автомобильных дорогах". Он рассказал про второй полк, который шел в Питер, гнал немцев. Генерал Власов предал их, они не знали и защищали до конца.

Были под открытым огнем, падали в болота. И когда строили новую дорогу "Москва-Питер", наткнулись на их захоронения и нашли 300 человек. Хотят памятник там установить — в Мясном Боре, между Новгородом и Питером.

От меня попросили песню на открытие памятника. И я позвонила Оле Куланиной и сказала: "Песня должна быть по накалу не хуже "Волгоградской березки".

В том полку попал в плен Муса Джалиль. Его признали предателем, но он в плену организовал подполье, они много спасли человеческих жизней. Их немцы казнили гильотиной — представляете, что это такое? Он через спасенных людей свои стихи отсылал, и когда это все прочитали, поняли, что он не предатель, не власовец. Слава богу, память восстановлена.

Куланина написала шедевральный текст. Я даже разговаривала с поэтом Сашиным, он стал критиковать: "Она слишком в лоб". Я: "А как была война? А разве нас не вешали? А разве нас не сжигали в печах? А что мы должны петь сейчас про войну?" И у меня мелодия родилась сразу.

А клип как раз сделали к 9 Мая, мы должны были его на Поклонной горе исполнять, но из-за пандемии мероприятия отменились. Но мы поем ее, и люди в залах плачут.

— У меня оба деда на той войне погибли. Один в первые месяцы под Ленинградом, а второй в 1943 году в Белоруссии.

— У моей мамы старший брат под возраст попал, ушел воевать. Остальные были маленькие, собирали картошку, чтоб с голоду не умереть. А дед выходил каждый день на бугор и молился.

— Ваша деревня рядом с Константиново, это же есенинские места…

— Прямо рядом. Заповедная есенинская зона. Там у меня старенький дом мамин, он весь разваливается.

— А что для вас Сергей Есенин?

— Вот я собираюсь на гастроли в Рязань, а у меня нет ни одной песни на его слова. Стала перечитывать всего, грустное-грустное все:

Вижу сон. Дорога черная.

Белый конь. Стопа упорная.

И на этом на коне

Едет милая ко мне.

Едет, едет милая,

Только не любимая.

Я все думала: почему не любимая. Видимо, любимая не родилась.

Людмила Зыкина и ее секреты

— Ваш творческий путь начался в коллективе Людмилы Зыкиной. Почти за девять лет вы с ней весь мир объездили. Что вам дали знакомство и работа с ней?

— Многое: опыт, практика. Отдельная история, как я к ней попала: с мужем не сложилось, а коллектив ее приехал на гастроли, я к ней прослушалась — и она пригласила работать. Я все изучала, чем она берет, никому не говоря. Какие она использует моменты, чтобы песня до мурашек пробиралась в сердце человека. Однажды Сметанникова спросила о том же, а они прям с Людмилой Георгиевной в ногу шли.

Людмила Зыкина
Людмила Зыкина

Зыкина в кульминацию вкладывала все, подготавливала себя к ней. Брала каждое значимое слово. Но это такие секреты, профессиональные. До этого надо умом дорасти, сердцем прочувствовать.

— Потом вы решили организовать свой собственный ансамбль "Русская Душа". Начинали с нуля, но добились колоссального успеха и в России, и за рубежом.

— У меня была мечта. Я делилась этим с коллегами, что было моей самой большой ошибкой. Не надо свои профессиональные секреты выдавать — быстро подхватывают.

Пригласили в Америку работать — я поехала, дали очень много концертов, а потом позвали в Японию. Там у нас было 50 концертов, огромные залы, это такой был успех колоссальный.

— Японцы слушали русскую народную песню?

— Это такой опыт! Японцы очень строгие, дисциплинированные, воспитанные, но при этом к душе тяготеют. Пела последний концерт, "Мать — земля моя", а земля для японцев — самое дорогое, что может быть. И вот последний концерт, я выхожу, они стоят с букетом цветов: "Красавица, любимая" — столько они комплиментов наговорили. Это было так приятно. И подружились, вместе дни рождения, конечно, отмечали, вместе кушать ходили.

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы людмила николаева
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