Ирина Шведова: "В свою песню надо влюбиться"

В гостях у "Правды.Ру" — певица, композитор, актриса Ирина Шведова. Всероссийскую славу ей дали такие песни, как "Афганский вальс" и "Америка-разлучница". Это было в конце 80-х годов. Как Ирина живет сейчас и каковы ее взгляды на нынешнюю эстраду?

Читайте начало интервью:

Ирина Шведова: "Я прожила "Белый вальс" как актриса"

Сергей Каргашин: Ирина, как вы оцениваете сегодняшнюю эстраду?



— Грустно и иронично однажды сказал Хазанов, что эстрады у нас больше нет. На ее смену пришел шоу-бизнес, предъявляющий к песням иные требования. И песни обмелели, почти ничего из того, что звучит, не споешь в компании за столом, это так не ложится на душу. Потому мы до сих пор любим и вспоминаем песни 80-90-х годов: они имеют смысл, отражают нашу жизнь, глубоки, точны, нежны, с красивой мелодией и гармонией.

Они гораздо более богаты и музыкально, и поэтически. Сейчас все как-то попроще, и это иногда тоже нужно. Есть музыка для отдыха, для ног — я сама люблю потанцевать, но вот пласт душевных песен удалился куда-то далеко.

— В недавнем интервью вы сказали: "Очень не хочется, чтобы низменные страсти победили". Пока что на нашем экране они больше побеждают.

— Берут верх, но мы тем не менее не сдаемся. Вспоминаем наш старый багаж, все время его обновляем, и он очень помогает выжить сейчас. Недаром он был основой наших номеров в шоу "Суперстар".

— Вы неоднократно выступали в Чечне перед нашими воинами, в 2017 году летали в Сирию. Это веление души? Все же небезопасно.

— Я как-то склонна к тому, что двум смертям не бывать, а одной не миновать. Артист должен быть там, где он востребован, и иметь мужество там быть. У нас перед глазами есть примеры: Леонид Утесов, Нина Русланова, Клавдия Шульженко, выступавшие на передовой во время Великой Отечественной войны. Только в блокадном Ленинграде они дали около 500 концертов.

Я понимала, насколько это важно для находящихся там ребят. Как глоток воздуха, бесконечная поддержка.

— У вас даже есть медали за это. Вы ими гордитесь?

— Я их никогда не надеваю, но очень ими дорожу.

О создании песни

— А как вы работаете над новой песней, прежде чем спеть ее со сцены?

— Сначала в песню надо влюбиться. Потом с аранжировщиком подогнать ее как хорошее платье по фигуре, характеру, голосу. Продумать драматургию, кульминации. Важно и во что ты одет, как эту песню преподносишь людям. Иногда можно встать и ничего не делать, где-то нужно станцевать, показать характер героини. Самое главное, чтобы номер было интересно смотреть со стороны! Я так и с детьми работаю, и со взрослыми иногда актерами, ставлю им эстрадные номера для конкурсов.

— Вы еще и член Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей. За последние годы у вас было не менее 15 ролей в кино и сериалах. Расскажите об этом пласте своей жизни.

— Это эпизодическая история. Иногда приглашают на небольшие роли. Самый интересный момент был, когда первый раз позвонила Ольга Погодина и предложила написать песню для сериала "Отражение". Все срослось, песня вошла в фильм, но первый мой вопрос был: "А что-нибудь сыграть дадите?" Дали небольшой эпизод — роль директора дома культуры. И далее с легкой руки Олиной как-то все покатило, были роли маленькие, но для меня дорогие. Но главное, что благодаря продюсеру Сергею Новожилову я много ездила на кинофестивали, выступала перед зрителями в такой звездной компании, о которой мечтать не могла.

Со многими познакомилась, подружилась. С Александром Михайловым из фильма "Любовь и голуби" мы в Чечне были, так что мы теперь боевые товарищи.

Кинофестивали — еще и возможность пообщаться с людьми в глубинке, в провинции. В такие села заезжаем, что просто туда нога человека не ступала. И там нам очень рады.

— Что для вас важнее было всегда — сцена или семья?

— Человек, который чувствует, что должен быть на сцене, старается быть и в семье одновременно. Но судя по тому, что я уже много лет одна — очевидно, для меня важнее сцена.

— У вас же дочь и внучка есть? Раскроем секрет.

— Доченьку помогла вырастить моя мама, которая была прекрасной актрисой драматического театра. Ушла из театра, чтобы заниматься Надюшей, а я активно гастролировала. Появились внуки — и я очень редко их вижу. Хотя мы очень любим друг друга, но хотелось бы видеться чаще. Я чужих деток вижу постоянно, потому что с ними работаю, а своих изредка.

Нас разделяют 72 километра — я на юге в Подмосковье, они на севере в Москве. И этот путь еще надо преодолеть — по пробкам.

— Что бы вы хотели пожелать нашим согражданам, людям?

— Сделать все возможное, чтобы не дать душе ожесточиться и озлобиться. Еще слово есть — "оскотиниться". Давайте будем помнить, что мы люди, высшее творение Божье, совершенные существа, но работа над своей душой — каждодневный труд.

Чем вдохновляться, из чего искать источники? Есть очень много всего. Прежде всего, это любовь к близким, к родным людям, любовь к родной земле, на которой мы живем. Как бы ни было трудно, ведь жизнь устроена полосато — сегодня трудно, завтра полегче, а послезавтра, глядишь, совсем полегче будет. Надо в это верить. Надо жить верой, надеждой, любовью.