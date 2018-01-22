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Автор Яна Филимонова

Мельница мифов: кто такой Бармалей?

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Кто такой Бармалей? Тот самый ужасный злодей и разбойник, из-за которого детям ни в коем случае не следует ходить гулять в Африку. На самом же деле Бармалей - это искаженное тюркско-мусульманское имя Байрам-Али.

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Корней Чуковский не знал об этом, но по наитию поселил своего сказочного Бармалея именно в Африку, где пиратами нередко "работали" турки.

Имя персонажа из стихотворной сказки Корнея Ивановича Чуковского появилось на свет не случайно, а благодаря юмору и художественному наитию двух творческих людей — самого Корнея Ивановича и художника Мстислава Добужинского.

Гуляя по Петроградской стороне Санкт-Петербурга, Добружинский и Чуковский обнаружили улицу с необычным названием Бармалеева. Добружинский удивился: "Кто был этот Бармалей, в честь которого целую улицу назвали?"

Чуковский попытался сделать логические выводы. Бармалей, рассуждал он, наверняка могло оказаться искаженной фамилией "Бромлей", обладатели которой в XVIII веке нередко попадали в Российскую Империю.

Корней Иванович предположил, что этот Бромлей мог быть любимым лекарем или парфюмером императрицы, вот и удостоился быть увековеченным на карте города. А именно на этой улице мог, к примеру, стоять его дом, продолжал Чуковский.

Но Добружинский, как настоящий художник, таким предположением не удовлетворился. Он в шутку предположил, что Бармалей был страшным разбойником, и тут же набросал на листке этюдника свирепого бородача.

Образ злодея-Бармалея показался Чуковскому настолько выразительным, что вокруг этого персонажа он построил целую сказку. На этих стихах выросло уже несколько поколений:

Маленькие дети!

Ни за что на свете

Не ходите в Африку,

В Африку гулять!

Любопытно, что Чуковский, который в теории насчет происхождения Бармалея в целом заблуждался, тем не менее поместил его на "правильный" континент. На самом деле, Бармалей — искаженное "Байрам-Али", имя собственное тюркско-мусульманского происхождения. "

Байрам" означает праздник, "Али" — высший, могучий. В Туркмении есть город Байрамали, название которого также произошло от мужского имени. В Петербурге же Бармалеева улица находится на Петроградской стороне, неподалеку от места, где раньше находилась Татарская слобода.

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Корней Чуковский - автор первого... детского ужастика?

Что касается "правильного" места проживания Бармалея из сказки, это не ошибка. Турция не относится к Африке, но, учитывая род занятий Бармалея из сказки Чуковского, он вполне мог там оказаться: в прежние времена пиратством в Африке промышляли именно выходцы из турецких земель. Лингвистическое чутье не обмануло Чуковского и тогда, когда он вложил в уста Бармалея слово "Карабас":

Он страшными глазами сверкает,

Он страшными зубами стучит,

Он страшный костёр зажигает,

Он страшное слово кричит:

Карабас! Карабас!

Пообедаю сейчас!

Дело в том, что и "карабас" — слово тюркского происхождения, так что Бармалею вполне пристало его произносить. Поселок с таким названием существует в Карагандинской области Казахстана, в турецком же языке есть слово Karabasan, что означает примерно "ночной кошмар", нечто темное и давящее. А собственно "карабас" по-турецки означает "черная голова", "брюнет". Все сходится!

Что же до Бармалеевой улицы — настоящей родины Бармалея, у историков есть несколько версий происхождения ее названия. Ясно, что появилось оно от имени собственного, того самого Байрам-али. Известно также, что улица была названа во второй половине XVIII века по фамилии домовладельца.

По одной версии, еще в начале царствования Екатерины Великой купец Бармалеев держал здесь склады. По другой — улица была названа по фамилии майора или подполковника Степана Бармалеева. Впрочем, две этих версии не являются взаимоисключающими.

По данным Ларисы Бройтман, историка Петербурга и автора книг, прапорщик полиции Андрей Иванович Бармалеев действительно проживал на этой улице с супругой Агриппиной Ивановной и детьми в середине XVIII века. Позже домом владел его сын, вахмистр Тихон Бармалеев.

И в первой половине XIX века на Петроградской стороне жили некие Бармалеевы, родственники того прапорщика или нет — уже неизвестно. Но в любом случае, с профессией предполагаемого Бармалея Корней Иванович тоже промахнулся. Да и не мог придворный парфюмер или лекарь жить в таком месте: вплоть до начала XX века это был бедный, солдатско-ремесленный район.

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Бармалеев в наших краях до сих пор фамилия редкая, но иногда все-таки попадается. Телефонные справочники Москвы и Санкт-Петербурга ни одного Бармалеева не знают, но вот в Караганде можно позвонить одному, а в Волгограде — целым десяти Бармалеевым. Однако в поедании детей никто из них пока не замечен… 

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