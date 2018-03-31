Жуть Средневековья: роды в гробу

В Италии раскопали средневековую могилу и ужаснулись. Нет, в ней лежал не вампир. Это печальное свидетельство ужасов европейской медицины в Темные века. Рядом с останками молодой женщины лежал эмбрион. В черепе беременной сияла дыра — результат врачевания.

Раннее Средневековье в Западной Европе — эпоха подлинного варварства. Медиевисты дали ей несколько романтичную дефиницию — "Темные века". На основных европейских языках это определение звучит одинаково: Dark Ages в английском, dunkle Jahrhunderte или dunkles Zeitalter — на немецком, años oscuros — в испанском, Âge sombre или Âges obscurs или Siècles obscurs — у французов. Когда наступила Secoli bui, по точному выражению гениального Макиавелли, "люди, которые звались Цезарями и Помпеями, становятся Жанами, Пьерами и Матье".

"Запад варваризируется не столько под натиском германцев, которым величие Рима внушало восхищение, сколько вследствие захвата ими политической власти; старая аристократия — и отцы городов, и знать, служившая в римском аппарате, — отстранена от власти, ни в чем более не находит смысла, опускает руки и теряет то, что делало римский мир "цивилизованным" обществом: бессознательную волю к самостилизации; и только Церковь, преследуя свои собственные цели, до некоторой степени эту волю сохраняет", — пишет современный французский историк Мишель Руш в пятитомной "Истории частной жизни. От римской империи до начала второго тысячелетия".

В 2010 году в Имоле, Болонья, был найден хорошо сохранившийся скелет в облицованном кирпичом гробу, что указывает на надлежащее захоронение. Судя по первоначальному анализу, прах относился к периоду завоевания Италии древнегерманским племенем "длиннобородых" — лангобардов. К VII или VIII веку по Рождеству Христову. Не успевший родиться плод, а также травма головы беременной заинтересовали специалистов, и они продолжили дальнейшее расследование.

Исследователи из двух итальянских университетов Феррары и Болоньи определили возраст женщины: от 25 до 35 лет. Судя по длине бедра младенца, его возраст составлял около 38 недель. Учитывая, что полноценная беременность продолжается 40 недель, молодая мать, прежде чем умереть, была на сносях.

Человеческий эмбрион в могиле находился в несколько необычном положении — голова и туловище находились между бедер матери, в то время как ноги еще располагались в области таза. Словно младенец был частично исторгнут. По мнению исследователей, данный феномен известен как "роды в гробу".

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Посмертная эмбриональная экструзия (postmortem fetal extrusion) — достаточно редкое явление и, как считается, происходит из-за естественных процессов разложения. Вероятнее всего, газы, которые скапливаются в трупе во время гниения, вытесняют мертвый плод из организма.

В наше время посмертная эмбриональная экструзия считается еще более редким явлением из-за удаления жидкостей организма и химических веществ, которыми пропитаны трупы до захоронения. Речь, как правило, идет об археологических случаях проявления этого феномена.

"Шейка матки не разжимается со смертью после исчезновения трупного окоченения, — сказала в интервью Forbes гинеколог Джен Гюнтер (Jen Gunter). — Мне сдается, что происходит давление газов и мертвый зародыш выносится через прободение; преимущественно он пробивает отверстие через матку во влагалище, поскольку влагалище намного тоньше шейки матки".

В данном случае, как полагают исследователи, воедино слились три фактора: беременность, смерть и дырка в черепе. Вероятнее всего, что отверстие, просверленное в центре черепа, было вызвано трепанацией — старой медицинской практикой сверления отверстия в черепе для лечения различных заболеваний.

На отверстии явственно видны следы, которые могли быть оставлены круглым режущим инструментом, а также тремя параллельными горизонтальными бороздками, подобных тем, которые наблюдались в других случаях трепанации.

Кроме того, в ходе исследования черепа над отверстием была обнаружена небольшая прямая линия — соответствовавшая разрезу, который, возможно, был сделан, чтобы отслаивать кожу головы в процессе подготовки к операции.

На кости заметны признаки заживления раны, из чего следует, что женщина была жива по крайней мере через неделю после операции. Ученых не покидал вопрос, с какой стати потребовалось просверлить череп женщины, находящейся на последнем месяце беременности? Вероятно, это было связано с преэклампсией.

Преэклампсия — осложнения нормальной беременности, возникающие во втором-третьем триместре, характеризующаяся повышением артериального давления, протеинурией (обнаружением белка в моче), отеками и нарушением функционирования центральной нервной системы и других жизненно важных органов. Состояние чаще встречается у первородящих и может представлять серьезную опасность для жизни беременной и плода.

"Поскольку в прошлом трепанация часто использовалась при лечении гипертонии для снижения внутричерепного артериального давления, мы предположили, — сказано в статье, опубликованной в журнале World Neurosurgery, — что это поражение может быть связано с лечением гипертонического расстройства, такого как преэклампсия".

"Некоторые из наиболее распространенных проявлений этого заболевания — высокая температура, судороги, последовательная лобная и затылочная цефальгия, высокое внутричерепное давление, кровоизлияние в мозг. Все эти признаки болезни, начиная с доисторических времен и вплоть до ХХ века, обычно лечились трепанацией".