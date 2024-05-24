На Солнце вспышки. Чем это грозит Земле и человечеству?

Завлабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко: ситуация на Солнце продолжает быть сложной

На Солнце произошла очередная вспышка. Чем это угрожает Земле и человечеству? Как защититься от магнитных бурь? Что грозит астронавтам при освоении новых планет? Можно ли использовать энергию, выделяющуюся во время вспышек, в мирных целях? Об этом и о многом другом в интервью Pravda.Ru рассказывает заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

— Владимир Нухимович, на Солнце произошла вспышка так называемого Х-класса. Насколько она мощная? И вообще как часто происходят такие события на Солнце?

— Рентгеновская вспышка, или, как её называют, вспышка Х-класса, происходит относительно редко, то есть несколько раз в год, в какие-то годы чаще, в какие-то реже. Последняя вспышка не принадлежит к самым мощным. В категории рентгеновских вспышек есть несколько градаций. Бывали вспышки в 10-20 раз сильнее. Так что само по себе это явление мощное, но не катастрофическое.

— 7 мая плазменный выброс произошёл в сторону Земли. Её окутало, как говорят учёные, плазменное облако. Какие угрозы при этом существуют?

— При магнитной буре возникают определённые опасности для техники и для здоровья. Во время подобных вспышек на Земле возникают так называемые теллурические токи, которые могут привести к нарушению работы

линий высоковольтных передач,

движения семафоров,

светофоров на транспорте,

к торможению движения космических аппаратов,

к нарушениям связи, в том числе спутниковой навигации.

Это реально, хотя и не катастрофично. Такие вещи уже бывали неоднократно.

Мы научились предупреждать об этом. Центр прогнозов в нашем институте рассылает информацию по тысячам адресов с предупреждением. Так что ничего особенно страшного... Но надо быть готовым к возможным нарушениям.

Что касается здоровья... У людей, страдающих нарушениями сердечно-сосудистого аппарата, возможно ухудшение состояния, иногда вплоть до инфарктов. Поэтому им стоит

соблюдать осторожность,

профилактически принимать лекарства,

вести себя аккуратно

в течение нескольких дней.

Я бы советовал соблюдать эти рекомендации в течение ещё трёх дней после магнитной бури.

— Рекомендуете ли вы оставаться дома? Защищают ли современные дома от магнитных бурь?

— Современные дома достаточно хорошо защищают от космических лучей, но не от магнитных бурь. Поэтому оставаться дома нет необходимости. Видите ли, существует ещё один эффект от солнечных вспышек — это выбросы высокоэнергичных частиц. Но наша атмосфера от них защищает. Поэтому опасность грозит скорее спутникам и космическим аппаратам.

Надо понимать, что мощные нарушения притока высокоэнергичных частиц происходят крайне редко. Во время последней вспышки этого не было.

— Скажите, пожалуйста, вот происходит плазменный выброс. Может ли плазма, этот так называемый "солнечный ветер", повлиять на орбиты комет, изменить их траекторию и тем самым создать опасность для Земли?

— Повлиять, конечно, может. Существуют некие изменения в траектории движения комет. Собственно, сам солнечный ветер изначально был открыт именно по нарушениям движения комет и ориентации хвостов. Но создать опасность для Земли таким образом нельзя. Для этого нужно, чтобы орбита кометы или астероида изначально проходила вокруг Земли.

Мы за этим следим. Существуют списки всех потенциально опасных космических агентов, так называемых агентов астероидной опасности. Есть специальная мировая программа по астероидной опасности. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать: нет, такой опасности, в общем-то, нет.

Но существует другая опасность, она заключается в том, что приток плазмы, нарушая характеристики атмосферы Земли на больших высотах, может привести

к сильному торможению спутников,

нарушению их орбит,

к падению.

Но за этим мы тоже следим, и в настоящее время такой опасности нет.

— Владимир Нухимович, существует 11-летний цикл солнечной активности. Есть ли данные, что эта активность на протяжении каждого десятка лет возрастает и, соответственно, учащаются и вспышки и их масштабы?

— Нет. Я бы сказал, скорее наоборот. Если смотреть на высоту каждого 11-летнего цикла, то на протяжении последних пяти-шести циклов их высота, наоборот, постепенно понижается. Высота определятся количеством солнечных пятен и, в том числе, количеством вспышек. Но сами характеристики вспышек и солнечных пятен не меняются. Меняется их число.

Я бы сказал, что, хотя мы и находимся в максимуме цикла, сам максимум относительно невысокий, не выше, чем был максимум в 2014 году. Но есть некоторые основания полагать, что такой спад будет продолжаться ещё какое-то время. Лет десять, может быть. Так что нет никаких оснований утверждать, что с Солнцем что-то не так и что оно может усилить свою активность.

— Когда происходит вспышка, идёт огромное количество потока плазмы. Это же энергия... Есть ли у нас какие-то разработки, хотя бы теоретические, как можно использовать эту энергию в мирных целях?

— Нет, эту энергию использовать в мирных целях нельзя. Она большая и интегральная, но в объёме, который превышает размеры Земли в десятки и сотни раз. На самом деле плотность этой плазмы невысокая. Пока идей использования такой энергии нет. И вряд ли это вообще возможно.

— Сейчас много говорится о том, что рано или поздно человечество будет осваивать новые планеты. Чем будут грозить будущим астронавтам, находящимся на этих планетах, подобные вспышки, если плазма пойдёт в их сторону? Ведь там нет защитного слоя?

— Вы совершенно правы. И это действительно огромная проблема. Американские космонавты, которые летали на Луну, всего лишь на одну неделю разминулись с большим периодом мощного взрыва, который мог привести к очень тяжёлым последствиям, вплоть до летальной дозы. Полёт на Марс длится несколько лет. И за это время накопленная доза может быть очень высокой.

Нас защищают земное магнитное поле и атмосфера, то есть потоки высокоэнергичных частиц. В космосе же этой защиты нет. Таким образом, опасность, конечно, реально существует. И мы, и специалисты по конструированию оборудования непрерывно думаем об этом. Есть идеи создания специальных защитных отсеков, в которых можно было бы укрыться от радиации, вплоть до автономной системы прогнозирования. Это большая и сложная проблема.

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