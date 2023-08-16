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Анастасия Жукова

Как акулы и крокодилы: учёные изобрели лекарство для выращивания зубов

4:23
Наука » Экология » Человек

Мы привыкли, что способность регулярно выращивать новые зубы в течение жизни присуща только некоторым животным — например, акулам и крокодилам. Однако японские учёные активно работают над тем, чтобы наделить таким полезным "талантом" и человека. В случае успеха пациенты стоматологических клиник смогут попрощаться с последствиями врождённых заболеваний и безвозвратной потерей зубов из-за кариеса и прочих серьёзных проблем

Как акулы и крокодилы: учёные изобрели лекарство для выращивания зубов
Фото: "Sarah Stambaugh - teeth" by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0.

Необычное исследование специалисты основали на воздействии на белок USAG-1, который кодируется одноименным геном. Это вещество блокирует у живых существ (в том числе человека) рост новых зубов — и именно его отсутствие позволяет акулам и некоторым ящерам щеголять обновлёнными клыками через какое-то время после утраты предыдущих. 

"Отключить" тормозящий ген лишь кажется наиболее простым решением. Белок USAG-1 отвечает за правильное развитие не только зубов, но и иных систем организма, поэтому полное прекращение его выработки путём блокировки гена грозит серьёзными сбоями.

"Обходной путь" оказался мудрым и изящным: японские специалисты решили не "запрещать" гену работать, а воздействовать только на сам вырабатывающийся благодаря ему белок — так, чтобы тот продолжал синтезироваться в организме, но не мог, как прежде, останавливать рост зубов.

И учёным это удалось: специалисты вывели к белку USAG-1 специальное антитело, которое подавляет действие этого вещества, снимая ограничения с процесса обновления зубов.

 

Испытания препарата на животных позволили вырастить дополнительные зубы у мышей (слева) и хорьков (справа)

Первые испытания, проведённые на животных, дали впечатляющие результаты. У подопытных мышей благодаря лекарству выросли зубы, недостающие из-за врождённых проблем. Участвовавшие же в эксперименте хорьки после приёма препарата обзавелись "лишними" зубами в дополнение к полному набору собственных. 

До экспериментов на людях тоже осталось совсем немного: клинические испытания необычного препарата запланированы на июль 2024 года.

"Идея вырастить новые зубы — мечта каждого дантиста. Я работал над этим, когда был аспирантом. Я был уверен, что смогу это осуществить", — поделился мыслями о полезном открытии лидер исследования Катсу Такахаши, глава Отделения стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в госпитале Медицинского научно-исследовательского института Китано.

Сейчас инновационное вещество подготавливается к применению людьми и проходит испытания на безопасность. 

При одобрении к использованию лекарство будет в первую очередь предназначаться для лечения детей с адентией — врождённым заболеванием, приводящим к полному или частичному отсутствию зубов. Но в дальнейшем препарат может пригодиться и в более обыденных случаях.

"Когда лечение зубов невозможно из-за серьёзного кариеса или по другим причинам, люди теряют их и вынуждены устанавливать зубные протезы или имплантаты. Возможность вырастить зубы третьего поколения может изменить ситуацию", — заявил господин Такахаши.

Японские специалисты надеются, что новое лекарство может стать доступным уже к 2030 году. 

 

Схожих взглядов на сроки внедрения открытия в массовое производство придерживаются и специалисты в России. Как прокомментировал необычную разработку для "Московского комсомольца" московский стоматолог Тигран Григорян, технология с большой вероятностью станет доступной для пациентов спустя как минимум 10 лет клинических испытаний. Также врач предположил, что лекарство будет очень дорого стоить.

Так что не забываем как следует чистить зубы и время от времени навещать стоматолога: при всех существующих чудесах научно-технического прогресса надеяться в первую очередь лучше только на себя.

Источники иллюстраций: Katsu Takahashi (Medical Research Institute Kitano Hospital), megadentist.com.tr, dental-tribune.com.

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Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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