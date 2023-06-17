Польза под ногами: как мох спасает мир

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Мох, который часто игнорируется в пользу своих собратьев из сосудистых растений, несмотря на свои небольшие размеры, имеет значительную научную ценность. В отличие от сосудистых растений, которые полагаются на специализированные ткани для транспортировки питательных веществ, мхи поглощают воду непосредственно в своих клетках посредством осмоса. Кроме того, мхи размножаются спорами, подобно грибам, а не семенами. Однако, несмотря на наше понимание роли сосудистых растений в связывании углекислого газа и поддержании здоровья почвы, нам не хватает знаний о сопоставимом вкладе мхов в экосистемы по всему миру.

Фото: pxhere. com/da/photo/918967

Роль мхов в экосистемах

Для таких миниатюрных растений мхи оказывают значительное влияние на почвенные экосистемы во всем мире. Исследование показывает, что мхи способствуют связыванию углерода, подавляют вредные патогены растений в почве и способствуют круговороту основных питательных веществ, таких как азот, фосфор и магний.

Авторы исследования резюмируют свои выводы, заявляя, что почва под мхами демонстрирует большее содержание углерода, основных питательных веществ, активность почвенных ферментов и улучшенный контроль над переносимыми почвой патогенами растений по сравнению с голой почвой. Мхи способствуют росту экосистем, обеспечивая их важнейшими элементами, необходимыми для развития растительности.

Кроме того, мхи потенциально могут служить естественным решением для борьбы с изменением климата. Подобно сосудистым растениям, мхи поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза, сохраняя его в почве. Примечательно, что команда исследователей обнаружила, что почва под мхами поглощает дополнительно 6,43 гигатонны углекислого газа по сравнению с почвой, лишенной мхов или других растений.

Усилия по охране природы и защита мхов

Учитывая новое понимание роли мхов в здоровье почвы и связывании углерода, необходимо определить приоритеты в их сохранении. Элдридж, эколог из Университета Нового Южного Уэльса, считает, что сохранение мхов должно быть интегрировано с более широкими усилиями, направленными на сохранение целых экосистем, таких как бореальные леса или засушливые регионы с высоким моховым покровом.

Для облегчения природоохранных инициатив всеобъемлющая глобальная карта распространения мхов может служить руководством для политиков в определении и приоритизации территорий со значительным моховым покровом.

Кроме того, Элдридж и его соавтор Мануэль Дельгадо-Бакеризо выразили заинтересованность в дальнейшем изучении взаимосвязи между мхами и городскими садами. Будущие исследования могут выявить дополнительные преимущества этих жизнестойких зеленых растений, продемонстрировав их потенциал не только в борьбе с изменением климата, но и в поддержании пышности городских парков.

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