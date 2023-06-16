Учёные стоят на пороге открытия нового средства управления погодой

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Погода может быть как незначительным неудобством, так и вопросом первостепенной важности. Внезапный ливень может привести к промоканию, вызывая раздражение. С другой стороны, засуха может привести к опустошительным пожарам, неурожаю и нехватке воды, что подчеркивает жизненно важное значение погоды в нашей жизни.

Фото: ya.ru

Но что если бы мы действительно могли управлять погодой?

На протяжении почти 80 лет подход, известный как засев облаков, дает возможность извлекать из бурь больше дождя и снега, а также уменьшать силу града. Однако только в последнее время ученые стали глубже понимать эффективность засева облаков, изучая тонкости их формирования.

Расшифровка облачного засева

Екатерина Фридрих, ведущий профессор атмосферных и океанических наук в Университете Колорадо в Боулдере (США), посвятила обширные исследования засеву облаков. Она объясняет, что этот процесс заключается в определении облаков с помощью крошечных капель переохлажденной жидкости. Йодид серебра, структурно похожий на кристаллы льда, играет решающую роль. Когда капли вступают в контакт с частицами йодистого серебра, они замерзают, сливаются с другими кристаллами льда, превращаются в снежинки и в конечном итоге выпадают из облака. Согласно исследованиям по засеву облаков, этот процесс может привести к увеличению количества осадков примерно от пяти до 20 или даже 30 процентов, в зависимости от преобладающих условий.

Линда Зоу, профессор кафедры гражданской инфраструктуры и экологической инженерии Университета Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах, находится в авангарде разработки альтернатив йодистому серебру.

Работа Зоу вращается вокруг нового вещества под названием нанопорошок, которое она считает подходящей заменой йодистого серебра. Она объясняет процесс, начиная с поваренной соли (хлорида натрия), которая превращается в кристалл нужного размера, покрытый тонким слоем диоксида титана, наноматериала. Когда кристалл соли сталкивается с влагой, он растворяется и образует каплю, которая может эффективно сливаться с другими каплями, прежде чем выпасть в облако. Диоксид титана проявляет сильное сродство к воде. Сочетание этих двух элементов позволяет получить высокоэффективный материал для засева облаков.

Как заключает Зоу:

"Если материал, который мы выпускаем, более реактивен и функционирует в более широком диапазоне условий, это обеспечивает более высокую вероятность успеха, независимо от времени его применения."

Раскрытие потенциала

Облачный посев остается интригующей и перспективной областью, способной потенциально влиять на погодные условия и улучшать результаты сельскохозяйственной деятельности. Несмотря на трудности, связанные с измерением его воздействия и повсеместным применением, прогресс в исследованиях и технологиях продолжает расширять границы нашего понимания.

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